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Майсур. Сомнатхпур. Шраванабелагола. Белур. Халебид

SuryaTravels
SuryaTravels – Гид из Гоа
Вас ожидает продолжительное и захватывающее путешествие по объектам культурного наследия Южной Индии.

Майсур – «Сандаловый город».

Древняя столица ⭐️ махараджей очарует вас великолепными дворцами и священными храмами.

Знаменитые сады Brindavan Gardens и танцующие фонтаны, зажигающиеся тысячами огней на закате.

Самый совершенный и гармоничный храмовый комплекс XIII века в Сомнатхпуре с ювелирной резьбой и потрясающей архитектурой.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 90 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $420 за человека

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Майсур. Сомнатхпур. Шраванабелагола. Белур. Халебид
Майсур. Сомнатхпур. Шраванабелагола. Белур. Халебид

Что вы увидите

  • День 1:
  • переезд до Майсура
  • День 2:
  • Майсур (Дворец Махараджей, Холм Чамунди с древними храмами, огромная монолитная статуя быка Нанду, Художественная галерея, старейшая церковь Св. Филомены и др. )
  • шоу Фонтанов Бриндаван Гарден
  • День 3:
  • Сомнатхпур
  • Шраванабелагола (осмотр джайнтских храмов и 17м цельной фигуры Гоматешвары, вырезанной из черного гранита)
  • Белур
  • День 4:
  • Халебида
Майсур - древняя столица ⭐️ махараджей. Он очарует вас великолепными дворцами и священными храмами, красивыми 🤩 садами и широкими тенистыми аллеями, богатым культурным наследием, благовониями и маслами. На нашей экскурсии 🧭 мы посетим Дворец Махараджей, Холм Чамунди с древними храмами, огромную монолитную статую быка Нанду, Художественную галерею, старейшую церковь ⛪ Св. Филомены и др. достопримечательности 🏛️ Майсура.
В 19 км. от Майсура находятся знаменитые сады Brindavan Gardens. Бриндаван - это не только цветущие газоны, беседки и фигуры животных, выстриженные из кустарников, но и множество фонтанов, зажигающихся тысячами огней после захода солнца. Вы увидите, как сады превращаются в сказочную страну, как фонтаны начинают танцевать под музыкальное сопровождение.
Сомнатхпур (60 км от Майсура) известен одним из последних и величайших памятников династии Хойсала (Hoysala) – Хешава храм, построенный в 1268г., который превосходно сохранился. Сомнатхпур - небольшой городок в южном штате Карнатака, где в тишине на стенах храма, нетронутого временем, вы увидите Кришну, играющего на флейте, Вишну и Лакшми, танец 💃 Ганеши и прикоснетесь к вечности.
Маленький городок Шраванабелагола находится недалеко от Майсура (84км. ), является важным центром паломничества. Два холма Чандрагири и Виндхагири (Chandragiri и Vindhyagiri) славятся древними джайнтскими храмами X века и самой высокой монолитной статуей в Индии. 17 метровая фигура обнаженного Гоматешвары или Бахубали, вырезанная из черного гранита, стоит на вершине холма, на высоте 3350 м над уровнем моря 🌊 и видна за многие километры.
Белур и Халебид - столицы династии Хойсала, включены в реестр объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город Халебид (древний Dorasamudra - «разрушенный город») расположился в 14км от Белура. Несмотря на набеги мусульман, несколько больших храмов Хойсала (1150г) уцелели. Два из них – Хойсалешвара и Кедарешвара, покрытые прекрасной резьбой, являются одними из лучших образцов средневековой индийской архитектуры.

Программа тура:

    ДЕНЬ 1
    04. 00выезд из отеля Гоа
    05. 00-17. 00переезд до Майсура с остановкой на завтрак и обед
    17. 00заселение в отель 🏨, свободное время, ночь в отеле
    ДЕНЬ 2
    07. 30-08. 00завтрак
    08. 00-14. 00обзорная экскурсия ⛳ по городу Майсур (Дворец Махараджей, Холм Чамунди с древними храмами, огромная монолитная статуя быка Нанду, Художественная галерея, старейшая церковь Св. Филомены и др. )
    14. 00-15. 00обед
    15. 00-16. 00свободное время, покупки
    16. 00-17. 00переезд в Бриндаван Гарден
    17. 00-19. 30шоу Фонтанов Бриндаван Гарден
    20. 00свободное время, ужин, ночь в отеле города Майсур
    ДЕНЬ 3
    07. 30-08. 00завтрак
    08. 00-08. 30переезд в Сомнатхпур
    08. 30-10. 30осмотр храма в Сомнатхпуре
    10. 30-12. 30дорога до Шраванабелаголы
    12. 30-13. 30осмотр джайнтских храмов и 17м цельной фигуры Гоматешвары, вырезанной из черного гранита
    13. 30-14. 30обед
    14. 30-16. 00переезд в Белур
    16. 00-17. 30осмотр храма в Белуре
    18. 00заселение в отель, свободное время, ужин, ночь в отеле
    ДЕНЬ 4
    07. 30-08. 00завтрак и выезд из отеля Белура
    08. 00-08. 30переезд до Халебида
    08. 30-10. 00осмотр Храмов в Халебиде
    10. 00-21. 00переезд до Гоа с остановкой на обед
    Что входит
    • услуги русского гида
    • проживание в отеле 3* с кондиционером при двухместном размещении
    • входные билеты
    • завтраки в отеле
    Что не входит
    • обеды и ужины около 50$
    • доплата за одноместное размещение 50$
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Майсур. Сомнатхпур. Шраванабелагола. Белур. Халебид
    Майсур. Сомнатхпур. Шраванабелагола. Белур. Халебид
    Майсур. Сомнатхпур. Шраванабелагола. Белур. Халебид

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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