Майсур - древняя столица ⭐️ махараджей. Он очарует вас великолепными дворцами и священными храмами, красивыми 🤩 садами и широкими тенистыми аллеями, богатым культурным наследием, благовониями и маслами. На нашей экскурсии 🧭 мы посетим Дворец Махараджей, Холм Чамунди с древними храмами, огромную монолитную статую быка Нанду, Художественную галерею, старейшую церковь ⛪ Св. Филомены и др. достопримечательности 🏛️ Майсура.

В 19 км. от Майсура находятся знаменитые сады Brindavan Gardens. Бриндаван - это не только цветущие газоны, беседки и фигуры животных, выстриженные из кустарников, но и множество фонтанов, зажигающихся тысячами огней после захода солнца. Вы увидите, как сады превращаются в сказочную страну, как фонтаны начинают танцевать под музыкальное сопровождение.

Сомнатхпур (60 км от Майсура) известен одним из последних и величайших памятников династии Хойсала (Hoysala) – Хешава храм, построенный в 1268г., который превосходно сохранился. Сомнатхпур - небольшой городок в южном штате Карнатака, где в тишине на стенах храма, нетронутого временем, вы увидите Кришну, играющего на флейте, Вишну и Лакшми, танец 💃 Ганеши и прикоснетесь к вечности.

Маленький городок Шраванабелагола находится недалеко от Майсура (84км. ), является важным центром паломничества. Два холма Чандрагири и Виндхагири (Chandragiri и Vindhyagiri) славятся древними джайнтскими храмами X века и самой высокой монолитной статуей в Индии. 17 метровая фигура обнаженного Гоматешвары или Бахубали, вырезанная из черного гранита, стоит на вершине холма, на высоте 3350 м над уровнем моря 🌊 и видна за многие километры.

Белур и Халебид - столицы династии Хойсала, включены в реестр объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город Халебид (древний Dorasamudra - «разрушенный город») расположился в 14км от Белура. Несмотря на набеги мусульман, несколько больших храмов Хойсала (1150г) уцелели. Два из них – Хойсалешвара и Кедарешвара, покрытые прекрасной резьбой, являются одними из лучших образцов средневековой индийской архитектуры.

Программа тура:

ДЕНЬ 1

04. 00выезд из отеля Гоа

05. 00-17. 00переезд до Майсура с остановкой на завтрак и обед

17. 00заселение в отель 🏨, свободное время, ночь в отеле

ДЕНЬ 2

07. 30-08. 00завтрак

08. 00-14. 00обзорная экскурсия ⛳ по городу Майсур (Дворец Махараджей, Холм Чамунди с древними храмами, огромная монолитная статуя быка Нанду, Художественная галерея, старейшая церковь Св. Филомены и др. )

14. 00-15. 00обед

15. 00-16. 00свободное время, покупки

16. 00-17. 00переезд в Бриндаван Гарден

17. 00-19. 30шоу Фонтанов Бриндаван Гарден

20. 00свободное время, ужин, ночь в отеле города Майсур

ДЕНЬ 3

07. 30-08. 00завтрак

08. 00-08. 30переезд в Сомнатхпур

08. 30-10. 30осмотр храма в Сомнатхпуре

10. 30-12. 30дорога до Шраванабелаголы

12. 30-13. 30осмотр джайнтских храмов и 17м цельной фигуры Гоматешвары, вырезанной из черного гранита

13. 30-14. 30обед

14. 30-16. 00переезд в Белур

16. 00-17. 30осмотр храма в Белуре

18. 00заселение в отель, свободное время, ужин, ночь в отеле

ДЕНЬ 4

07. 30-08. 00завтрак и выезд из отеля Белура

08. 00-08. 30переезд до Халебида

08. 30-10. 00осмотр Храмов в Халебиде

10. 00-21. 00переезд до Гоа с остановкой на обед