Майсур - древняя столица ⭐️ махараджей. Он очарует вас великолепными дворцами и священными храмами, красивыми 🤩 садами и широкими тенистыми аллеями, богатым культурным наследием, благовониями и маслами. На нашей экскурсии 🧭 мы посетим Дворец Махараджей, Холм Чамунди с древними храмами, огромную монолитную статую быка Нанду, Художественную галерею, старейшую церковь ⛪ Св. Филомены и др. достопримечательности 🏛️ Майсура.
В 19 км. от Майсура находятся знаменитые сады Brindavan Gardens. Бриндаван - это не только цветущие газоны, беседки и фигуры животных, выстриженные из кустарников, но и множество фонтанов, зажигающихся тысячами огней после захода солнца. Вы увидите, как сады превращаются в сказочную страну, как фонтаны начинают танцевать под музыкальное сопровождение.
Сомнатхпур (60 км от Майсура) известен одним из последних и величайших памятников династии Хойсала (Hoysala) – Хешава храм, построенный в 1268г., который превосходно сохранился. Сомнатхпур - небольшой городок в южном штате Карнатака, где в тишине на стенах храма, нетронутого временем, вы увидите Кришну, играющего на флейте, Вишну и Лакшми, танец 💃 Ганеши и прикоснетесь к вечности.
Маленький городок Шраванабелагола находится недалеко от Майсура (84км. ), является важным центром паломничества. Два холма Чандрагири и Виндхагири (Chandragiri и Vindhyagiri) славятся древними джайнтскими храмами X века и самой высокой монолитной статуей в Индии. 17 метровая фигура обнаженного Гоматешвары или Бахубали, вырезанная из черного гранита, стоит на вершине холма, на высоте 3350 м над уровнем моря 🌊 и видна за многие километры.
Белур и Халебид - столицы династии Хойсала, включены в реестр объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город Халебид (древний Dorasamudra - «разрушенный город») расположился в 14км от Белура. Несмотря на набеги мусульман, несколько больших храмов Хойсала (1150г) уцелели. Два из них – Хойсалешвара и Кедарешвара, покрытые прекрасной резьбой, являются одними из лучших образцов средневековой индийской архитектуры.
Программа тура:
ДЕНЬ 1
04. 00выезд из отеля Гоа
05. 00-17. 00переезд до Майсура с остановкой на завтрак и обед
17. 00заселение в отель 🏨, свободное время, ночь в отеле
ДЕНЬ 2
07. 30-08. 00завтрак
08. 00-14. 00обзорная экскурсия ⛳ по городу Майсур (Дворец Махараджей, Холм Чамунди с древними храмами, огромная монолитная статуя быка Нанду, Художественная галерея, старейшая церковь Св. Филомены и др. )
14. 00-15. 00обед
15. 00-16. 00свободное время, покупки
16. 00-17. 00переезд в Бриндаван Гарден
17. 00-19. 30шоу Фонтанов Бриндаван Гарден
20. 00свободное время, ужин, ночь в отеле города Майсур
ДЕНЬ 3
07. 30-08. 00завтрак
08. 00-08. 30переезд в Сомнатхпур
08. 30-10. 30осмотр храма в Сомнатхпуре
10. 30-12. 30дорога до Шраванабелаголы
12. 30-13. 30осмотр джайнтских храмов и 17м цельной фигуры Гоматешвары, вырезанной из черного гранита
13. 30-14. 30обед
14. 30-16. 00переезд в Белур
16. 00-17. 30осмотр храма в Белуре
18. 00заселение в отель, свободное время, ужин, ночь в отеле
ДЕНЬ 4
07. 30-08. 00завтрак и выезд из отеля Белура
08. 00-08. 30переезд до Халебида
08. 30-10. 00осмотр Храмов в Халебиде
10. 00-21. 00переезд до Гоа с остановкой на обед