Мумбаи – это первый по величине и численности город 🏙️ в Индии. Считается экономической столицей ⭐️ страны. Вы отправитесь в путешествие на комфортабельном автобусе 🚌 с кондиционером класса Sleeper. Прибытие в Мумбаи – раннее утро.
Колоритный Мумбаи – город звезд Болливуда и рыбаков, это бизнес-столица Индии, знаменитая и трущобами, и дворцами. Узнайте, как Мумбаи может быть таким многоликим, вместе с “Путеводной Звездой”!
1 день/2 ночи:
Ночные переезды на автобусе. Вечером – свободное время на шоппинг.
Посещение основных достопримечательностей 🏛️ Мумбаи:
Вокзал Виктория,
Дворец принца Уэльского,
Ворота Индии,
Отель Тадж,
Набережная Марин Драйв,
Посещение мусульманской святыни Хаджи Али и индуистского храма Маха Лакшми,
Знаменитая прачечная Дхоби Гхат,
Парк «Висячие сады».
Место окончания экскурсии:
Ваш отель
Что входит
трансфер от и до автобусной станции
автобусные билеты Гоа - Мумбай - Гоа (спальные места с кондиционером)
услуги русского гида
обзорная экскурсия на автомобиле Toyota Innova по городу Мумбай
Что не входит
завтраки, обед и ужин около 20-25$ с человека
трансфер для пляжей Мандрем, Морджим, Ашвем, Арамболь и пляжей Южного Гоа 30$ туда-обратно
Начало
🚩 ваш отель
Место завершения
🏁 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.