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Мумбаи – город контрастов

5
9 отзывов
Лотус Т.
Лотус Т. – Гид из Гоа
Поездка по экономическому центру страны с посещением достопримечательностей 🏛️ трех разных народов.

Вы увидите вокзал Чхатрапати-Шиваджи, величественный символ главного торгового города Индии, мечеть Хаджи Али, один из самых распознаваемых ориентиров Мумбаи, а также индийский отель 🏨 «Тадж-Махал», уже больше ста лет являющийся самым известным отелем в стране.

Как контраст шикарному центру города, вы посетите знаменитую прачечную Дхоби Гхат, в которой работают мужчины из касты неприкасаемых.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🌓Двухдневная
  • 🕐Длительность 36 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • $170 за экскурсию

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Мумбаи – город контрастов
Мумбаи – город контрастов

Что вы увидите

  • Вокзал Виктория
  • Музей принца Уэльского
  • Ворота Индии
  • Отель «Тадж-Махал»
  • Набережная Марин-драйв
  • Мечеть Хаджи Али
  • Храм Махалакшми
  • Прачечная Дхоби Гхат
  • Висячие сады
Мумбаи – это первый по величине и численности город 🏙️ в Индии. Считается экономической столицей ⭐️ страны. Вы отправитесь в путешествие на комфортабельном автобусе 🚌 с кондиционером класса Sleeper. Прибытие в Мумбаи – раннее утро.
Колоритный Мумбаи – город звезд Болливуда и рыбаков, это бизнес-столица Индии, знаменитая и трущобами, и дворцами. Узнайте, как Мумбаи может быть таким многоликим, вместе с “Путеводной Звездой”!

1 день/2 ночи:

  • Ночные переезды на автобусе. Вечером – свободное время на шоппинг.

Посещение основных достопримечательностей 🏛️ Мумбаи:

    Вокзал Виктория,
    Дворец принца Уэльского,
    Ворота Индии,
    Отель Тадж,
    Набережная Марин Драйв,
    Посещение мусульманской святыни Хаджи Али и индуистского храма Маха Лакшми,
    Знаменитая прачечная Дхоби Гхат,
    Парк «Висячие сады».

    Место окончания экскурсии:

      Ваш отель
      Что входит
      • трансфер от и до автобусной станции
      • автобусные билеты Гоа - Мумбай - Гоа (спальные места с кондиционером)
      • услуги русского гида
      • обзорная экскурсия на автомобиле Toyota Innova по городу Мумбай
      Что не входит
      • завтраки, обед и ужин около 20-25$ с человека
      • трансфер для пляжей Мандрем, Морджим, Ашвем, Арамболь и пляжей Южного Гоа 30$ туда-обратно
      Начало
      🚩 ваш отель
      Место завершения
      🏁 Ваш отель
      Мумбаи – город контрастов
      Мумбаи – город контрастов
      Мумбаи – город контрастов
      Мумбаи – город контрастов

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Лотус Т.
      Лотус Т.
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      9 отзывов оставили туристы

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