Мумбаи – это первый по величине и численности город 🏙️ в Индии. Считается экономической столицей ⭐️ страны. Вы отправитесь в путешествие на комфортабельном автобусе 🚌 с кондиционером класса Sleeper. Прибытие в Мумбаи – раннее утро.

Колоритный Мумбаи – город звезд Болливуда и рыбаков, это бизнес-столица Индии, знаменитая и трущобами, и дворцами. Узнайте, как Мумбаи может быть таким многоликим, вместе с “Путеводной Звездой”!

1 день/2 ночи:

Ночные переезды на автобусе. Вечером – свободное время на шоппинг.

Посещение основных достопримечательностей 🏛️ Мумбаи:

Вокзал Виктория,

Дворец принца Уэльского,

Ворота Индии,

Отель Тадж,

Набережная Марин Драйв,

Посещение мусульманской святыни Хаджи Али и индуистского храма Маха Лакшми,

Знаменитая прачечная Дхоби Гхат,

Парк «Висячие сады».

Место окончания экскурсии:

Ваш отель