Самый совершенный и гармоничный храмовый комплекс XIII века в Сомнатхпуре с ювелирной резьбой и потрясающей архитектурой.
Описание тура
Майсур - Древняя Столица Махараджей
Майсур — это место, которое завораживает своим великолепием. Здесь вы сможете насладиться красивыми дворцами, священными храмами, ухоженными садами и широкими тенистыми аллеями. Город богат культурным наследием, наполнен благовониями и маслами, что создает уникальную атмосферу.
Что вас ждет на экскурсии
Во время нашей экскурсии вы посетите:
- Дворец Махараджей
- Холм Чамунди с древними храмами
- Монолитную статую быка Нанду
- Художественную галерею
- Старейшую церковь Св. Филомены
Кроме того, всего в 19 км от Майсура находятся знаменитые Бриндаванские сады. Это не просто красивые газоны и беседки, но и удивительные фигуры животных, выстриженные из кустарников, а также множество фонтанов, которые зажигаются тысячами огней после захода солнца. Вы сможете увидеть, как сады превращаются в сказочную страну, где фонтаны танцуют под музыкальное сопровождение.
Сомнатхпур и Шраванабелагола
Сомнатхпур, находящийся в 60 км от Майсура, известен своим великолепным храмом Хешава, построенным в 1268 году. Этот храм прекрасно сохранился и позволяет прикоснуться к вечности, наблюдая за изображениями Кришны, Вишну и Лакшми.
Недалеко от Майсура (84 км) расположен Шраванабелагола, важный центр паломничества. Здесь находятся холмы Чандрагири и Виндхагири, славящиеся древними джайнтскими храмами X века и самой высокой монолитной статуей в Индии — Гоматешварой, высота которой составляет 17 метров.
Белур и Халебид
Белур и Халебид — столицы династии Хойсала, которые включены в реестр объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Халебид, ранее известный как Дорасамудра, находится всего в 14 км от Белура. Несмотря на исторические события, несколько храмов Хойсала, построенных в 1150 году, сохранились до наших дней. Храм Хойсалешвара и Кедарешвара, украшенные великолепной резьбой, являются образцами средневековой индийской архитектуры.
Программа тура
ДЕНЬ 1
- 04:00 - выезд из отеля Гоа
- 05:00-17:00 - переезд до Майсура с остановками на завтрак и обед
- 17:00 - заселение в отель, свободное время, ночь в отеле
ДЕНЬ 2
- 07:30-08:00 - завтрак
- 08:00-14:00 - обзорная экскурсия по Майсуру (Дворец Махараджей, Холм Чамунди, статуя Нанду и др.)
- 14:00-15:00 - обед
- 15:00-16:00 - свободное время, покупки
- 16:00-17:00 - переезд в Бриндаван Гарден
- 17:00-19:30 - шоу фонтанов Бриндаван Гарден
- 20:00 - свободное время, ужин, ночь в отеле города Майсур
ДЕНЬ 3
- 07:30-08:00 - завтрак
- 08:00-08:30 - переезд в Сомнатхпур
- 08:30-10:30 - осмотр храма в Сомнатхпуре
- 10:30-12:30 - дорога до Шраванабелаголы
- 12:30-13:30 - осмотр джайнтских храмов и статуи Гоматешвары
- 13:30-14:30 - обед
- 14:30-16:00 - переезд в Белур
- 16:00-17:30 - осмотр храма в Белуре
- 18:00 - заселение в отель, свободное время, ужин, ночь в отеле
ДЕНЬ 4
- 07:30-08:00 - завтрак и выезд из отеля Белура
- 08:00-08:30 - переезд до Халебида
- 08:30-10:00 - осмотр храмов в Халебиде
- 10:00-21:00 - переезд до Гоа с остановкой на обед
В любой день (по набору группы)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- День 1:
- Переезд до Майсура
- День 2:
- Майсур (Дворец Махараджей, Холм Чамунди с древними храмами, огромная монолитная статуя быка Нанду, Художественная галерея, старейшая церковь Св. Филомены и др.)
- Шоу Фонтанов Бриндаван Гарден
- День 3:
- Сомнатхпур
- Шраванабелагола (осмотр джайнтских храмов и 17м цельной фигуры Гоматешвары, вырезанной из черного гранита)
- Белур
- День 4:
- Халебида
Что включено
- Услуги русского гида
- Проживание в отеле 3 с кондиционером при двухместном размещении
- Входные билеты
- Завтраки в отеле
Что не входит в цену
- Обеды и ужины около 50$
- Доплата за одноместное размещение 50$