Вас ожидает продолжительное и захватывающее путешествие по объектам культурного наследия Южной Индии. Майсур – «Сандаловый город». Древняя столица махараджей очарует вас великолепными дворцами и священными храмами. Знаменитые сады Brindavan Gardens и танцующие фонтаны, зажигающиеся тысячами огней на закате. Самый совершенный и гармоничный храмовый комплекс XIII века в Сомнатхпуре с ювелирной резьбой и потрясающей архитектурой.

Описание тура

Майсур - Древняя Столица Махараджей

Майсур — это место, которое завораживает своим великолепием. Здесь вы сможете насладиться красивыми дворцами, священными храмами, ухоженными садами и широкими тенистыми аллеями. Город богат культурным наследием, наполнен благовониями и маслами, что создает уникальную атмосферу.

Что вас ждет на экскурсии

Во время нашей экскурсии вы посетите:

Дворец Махараджей

Холм Чамунди с древними храмами

Монолитную статую быка Нанду

Художественную галерею

Старейшую церковь Св. Филомены

Кроме того, всего в 19 км от Майсура находятся знаменитые Бриндаванские сады. Это не просто красивые газоны и беседки, но и удивительные фигуры животных, выстриженные из кустарников, а также множество фонтанов, которые зажигаются тысячами огней после захода солнца. Вы сможете увидеть, как сады превращаются в сказочную страну, где фонтаны танцуют под музыкальное сопровождение.

Сомнатхпур и Шраванабелагола

Сомнатхпур, находящийся в 60 км от Майсура, известен своим великолепным храмом Хешава, построенным в 1268 году. Этот храм прекрасно сохранился и позволяет прикоснуться к вечности, наблюдая за изображениями Кришны, Вишну и Лакшми.

Недалеко от Майсура (84 км) расположен Шраванабелагола, важный центр паломничества. Здесь находятся холмы Чандрагири и Виндхагири, славящиеся древними джайнтскими храмами X века и самой высокой монолитной статуей в Индии — Гоматешварой, высота которой составляет 17 метров.

Белур и Халебид

Белур и Халебид — столицы династии Хойсала, которые включены в реестр объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Халебид, ранее известный как Дорасамудра, находится всего в 14 км от Белура. Несмотря на исторические события, несколько храмов Хойсала, построенных в 1150 году, сохранились до наших дней. Храм Хойсалешвара и Кедарешвара, украшенные великолепной резьбой, являются образцами средневековой индийской архитектуры.

Программа тура

ДЕНЬ 1

04:00 - выезд из отеля Гоа

05:00-17:00 - переезд до Майсура с остановками на завтрак и обед

17:00 - заселение в отель, свободное время, ночь в отеле

ДЕНЬ 2

07:30-08:00 - завтрак

08:00-14:00 - обзорная экскурсия по Майсуру (Дворец Махараджей, Холм Чамунди, статуя Нанду и др.)

14:00-15:00 - обед

15:00-16:00 - свободное время, покупки

16:00-17:00 - переезд в Бриндаван Гарден

17:00-19:30 - шоу фонтанов Бриндаван Гарден

20:00 - свободное время, ужин, ночь в отеле города Майсур

ДЕНЬ 3

07:30-08:00 - завтрак

08:00-08:30 - переезд в Сомнатхпур

08:30-10:30 - осмотр храма в Сомнатхпуре

10:30-12:30 - дорога до Шраванабелаголы

12:30-13:30 - осмотр джайнтских храмов и статуи Гоматешвары

13:30-14:30 - обед

14:30-16:00 - переезд в Белур

16:00-17:30 - осмотр храма в Белуре

18:00 - заселение в отель, свободное время, ужин, ночь в отеле

ДЕНЬ 4