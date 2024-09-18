Майсур. Сомнатхпур. Шраванабелагола. Белур. Халебид

Паломничество в Шраванабелаголу: обзорная экскурсия по Гоа и его окрестностям
Вас ожидает продолжительное и захватывающее путешествие по объектам культурного наследия Южной Индии. Майсур – «Сандаловый город». Древняя столица махараджей очарует вас великолепными дворцами и священными храмами. Знаменитые сады Brindavan Gardens и танцующие фонтаны, зажигающиеся тысячами огней на закате.

Самый совершенный и гармоничный храмовый комплекс XIII века в Сомнатхпуре с ювелирной резьбой и потрясающей архитектурой.
Майсур. Сомнатхпур. Шраванабелагола. Белур. Халебид
Майсур. Сомнатхпур. Шраванабелагола. Белур. Халебид
Майсур. Сомнатхпур. Шраванабелагола. Белур. Халебид
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Майсур - Древняя Столица Махараджей

Майсур — это место, которое завораживает своим великолепием. Здесь вы сможете насладиться красивыми дворцами, священными храмами, ухоженными садами и широкими тенистыми аллеями. Город богат культурным наследием, наполнен благовониями и маслами, что создает уникальную атмосферу.

Что вас ждет на экскурсии

Во время нашей экскурсии вы посетите:

  • Дворец Махараджей
  • Холм Чамунди с древними храмами
  • Монолитную статую быка Нанду
  • Художественную галерею
  • Старейшую церковь Св. Филомены

Кроме того, всего в 19 км от Майсура находятся знаменитые Бриндаванские сады. Это не просто красивые газоны и беседки, но и удивительные фигуры животных, выстриженные из кустарников, а также множество фонтанов, которые зажигаются тысячами огней после захода солнца. Вы сможете увидеть, как сады превращаются в сказочную страну, где фонтаны танцуют под музыкальное сопровождение.

Сомнатхпур и Шраванабелагола

Сомнатхпур, находящийся в 60 км от Майсура, известен своим великолепным храмом Хешава, построенным в 1268 году. Этот храм прекрасно сохранился и позволяет прикоснуться к вечности, наблюдая за изображениями Кришны, Вишну и Лакшми.

Недалеко от Майсура (84 км) расположен Шраванабелагола, важный центр паломничества. Здесь находятся холмы Чандрагири и Виндхагири, славящиеся древними джайнтскими храмами X века и самой высокой монолитной статуей в Индии — Гоматешварой, высота которой составляет 17 метров.

Белур и Халебид

Белур и Халебид — столицы династии Хойсала, которые включены в реестр объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Халебид, ранее известный как Дорасамудра, находится всего в 14 км от Белура. Несмотря на исторические события, несколько храмов Хойсала, построенных в 1150 году, сохранились до наших дней. Храм Хойсалешвара и Кедарешвара, украшенные великолепной резьбой, являются образцами средневековой индийской архитектуры.

Программа тура

ДЕНЬ 1

  • 04:00 - выезд из отеля Гоа
  • 05:00-17:00 - переезд до Майсура с остановками на завтрак и обед
  • 17:00 - заселение в отель, свободное время, ночь в отеле

ДЕНЬ 2

  • 07:30-08:00 - завтрак
  • 08:00-14:00 - обзорная экскурсия по Майсуру (Дворец Махараджей, Холм Чамунди, статуя Нанду и др.)
  • 14:00-15:00 - обед
  • 15:00-16:00 - свободное время, покупки
  • 16:00-17:00 - переезд в Бриндаван Гарден
  • 17:00-19:30 - шоу фонтанов Бриндаван Гарден
  • 20:00 - свободное время, ужин, ночь в отеле города Майсур

ДЕНЬ 3

  • 07:30-08:00 - завтрак
  • 08:00-08:30 - переезд в Сомнатхпур
  • 08:30-10:30 - осмотр храма в Сомнатхпуре
  • 10:30-12:30 - дорога до Шраванабелаголы
  • 12:30-13:30 - осмотр джайнтских храмов и статуи Гоматешвары
  • 13:30-14:30 - обед
  • 14:30-16:00 - переезд в Белур
  • 16:00-17:30 - осмотр храма в Белуре
  • 18:00 - заселение в отель, свободное время, ужин, ночь в отеле

ДЕНЬ 4

  • 07:30-08:00 - завтрак и выезд из отеля Белура
  • 08:00-08:30 - переезд до Халебида
  • 08:30-10:00 - осмотр храмов в Халебиде
  • 10:00-21:00 - переезд до Гоа с остановкой на обед

В любой день (по набору группы)

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • День 1:
  • Переезд до Майсура
  • День 2:
  • Майсур (Дворец Махараджей, Холм Чамунди с древними храмами, огромная монолитная статуя быка Нанду, Художественная галерея, старейшая церковь Св. Филомены и др.)
  • Шоу Фонтанов Бриндаван Гарден
  • День 3:
  • Сомнатхпур
  • Шраванабелагола (осмотр джайнтских храмов и 17м цельной фигуры Гоматешвары, вырезанной из черного гранита)
  • Белур
  • День 4:
  • Халебида
Что включено
  • Услуги русского гида
  • Проживание в отеле 3 с кондиционером при двухместном размещении
  • Входные билеты
  • Завтраки в отеле
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины около 50$
  • Доплата за одноместное размещение 50$
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день (по набору группы)
Экскурсия длится около 3 дней 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Гоа

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