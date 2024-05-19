Старый Гоа – экскурсии в Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый Гоа» в Гоа на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
24 отзыва
Весь Гоа за один день: от водопадов до исторических храмов
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
$45 за человека
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$350 за всё до 5 чел.
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Прогулка по центру Панаджи и его ярким улочкам. Увидите церковь Непорочного зачатия, стрит-арт и необычные бары с местными напитками
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
Завтра в 18:30
10 июня в 17:00
от $125 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Все отчетно
  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2024
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Экскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная еда.
    Экскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная едаЭкскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная еда
  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Хотим поблагодарить от всей души Наталью и Дмитрия за прогулку по барам, которая включала не только бары, но и другие
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    интересные места. Наталья рассказывала очень интересные факты, всегда отвечала на все вопросы и на прогулке было по-дружески очень комфортно. Честно, хотелось бы чтобы прогулка длилась и длилась. Мне было удивительно погулять по столице Гоа, заглянуть в красивые переулочки, кофейни, бары и другие места. По дороге ждало много сюрпризов. А еще отдельная вишенка на торте: нам сделали просто прекрасные снимки и даже видео нашей прогулки. Я совсем не ожидала, а теперь закажу альбом для этих фотографий) Рекомендую каждому в Гоа!

  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    С огромным удовольствием рекомендуем экскурсии Натальи и Дмитрия в Гоа! Это не только отличные профессионалы, но и замечательные, отзывчивые люди, которые
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    сделают все возможное (и даже чуточку больше), чтобы у вас остались самые лучшие воспоминания! Мы были на экскурсии "Вечерний Панаджи…" 09.04.2024. Этот небольшой город открылся с какой-то удивительной стороны, благодаря продуманному маршруту и интересному рассказу Натальи! Зашли в красивые кафейни необыкновенные бары! Узнали столько нового и про островки Португалии в Гоа, и про стрит-арт, и про традиционные напитки - урак и фени (конечно, все попробовали!)) … А еще ребята учли все наши пожелания, помогли с транспортом, много фотографировали (что,кстати, не входило в программу этой экскурсии)… В результате у нас остались не только яркие воспоминания о Гоа и Панаджи, но и прекрасные профессиональные фотографии! Спасибо большое, Наталья и Дмитрий! Успехов вам в вашем непростом деле, удачи и вдохновения!! Татьяна и Владимир.

  • В
    Виталий
    13 апреля 2024
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Отлично ❤️
  • Л
    Леся
    10 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для моего дня рождения! Было
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    красочно, интересно и фото просто замечательные. Дмитрий провел по барам и ресторанчикам Панаджи, в каждом из них мы пробовали оригинальный коктейль и несколько закусок. Остались только положительные впечатления, спасибо!

    Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для
  • А
    Алексей
    1 апреля 2024
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Для тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помогли нам лучше понять уникальность
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    страны и вышеуказанного региона. После бронирования экскурсии с нами сразу же связался Александр, описал нам все детали предстоящей поездки не упустил даже важные мелочи, дал разумные советы и ответы на наши вопросы про участие в экскурсии детей, одежду, обувь, питание, имя гида и номер машины:-) Это было удивительное приключение, где мы и наши дети узнали об Индии много нового, отлично провели время и получили только положительные эмоции!!! За всё это огромное спасибо нашему гиду Альфие, которая нас просто очаровала. Она оказалась очень компетентным, не равнодушным и и очень деликатным человеком, влюбленным в Индию, и, главное, сумела не только подстроиться под наш уровень знаний, но и найти удивительно правильный подход к деткам! Хочется отметить, что для ведения экскурсии Альфия использовала как русскоязычные, так и англоязычные источники информации о стране, ее культуре и традициях. Очень понравилась вся программа: необычная поездка на джипах через джунгли, живописная прогулка на водопад в сопровождении обезьянок, купание в озере и шикарные фотографии на память. Приятно было побывать на плантации специй, которая оказалась по факту чудесным садом, не скучным и прекрасным, при сопровождении рассказом о применении этих специй и об индийской, непривычной нам, кухне. Запомнились рассказы Альфии об индийских кастах, вероисповедании, различиях в обычиях и традициях разных регионов. Альфия показала нам индуистский храм, дав интересные комментарии религиозного характера. А в старом Гоа мы посетили два действующих католических храма, оставшиеся от "бывших владельцев" - португальцев. Возвращаясь к Александру, хочется отметить, что на протяжении всей экскурсии чувствовалось его негласное присутствие:-) СПАСИБО ребятам за их работу, которая превзошла все наши ожидания🙏

    Для тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помоглиДля тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помоглиДля тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помоглиДля тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помогли
  • О
    Оксана
    18 марта 2024
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Однозначно рекомендуем ребят. С нами ездила Яна, с ней поездка была легкой, интересной. День пролетел незаметно, было комфортно, увлекательно. Благодарим
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    Яну от души. Ездили по про6рамме ГОА за 1 день, информации было достаточно и очень душевно все прошло. Желаем ребятам процветания.

    Однозначно рекомендуем ребят. С нами ездила Яна, с ней поездка была легкой, интересной. День пролетел незаметноОднозначно рекомендуем ребят. С нами ездила Яна, с ней поездка была легкой, интересной. День пролетел незаметноОднозначно рекомендуем ребят. С нами ездила Яна, с ней поездка была легкой, интересной. День пролетел незаметно

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Старый Гоа»

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  1. Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
  2. Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
  3. Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "Старый Гоа" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 350. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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