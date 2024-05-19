1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Весь Гоа за один день: от водопадов до исторических храмов
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
$45 за человека
Индивидуальная
10 часов
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Прогулка по центру Панаджи и его ярким улочкам. Увидите церковь Непорочного зачатия, стрит-арт и необычные бары с местными напитками
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
Завтра в 18:30
10 июня в 17:00
от $125 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна19 мая 2024Все отчетно
- ЕЕкатерина29 апреля 2024Экскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная еда.
- ЕЕкатерина15 апреля 2024Хотим поблагодарить от всей души Наталью и Дмитрия за прогулку по барам, которая включала не только бары, но и другие
- ТТатьяна14 апреля 2024С огромным удовольствием рекомендуем экскурсии Натальи и Дмитрия в Гоа! Это не только отличные профессионалы, но и замечательные, отзывчивые люди, которые
- ВВиталий13 апреля 2024Отлично ❤️
- ЛЛеся10 апреля 2024Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для моего дня рождения! Было
- ААлексей1 апреля 2024Для тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помогли нам лучше понять уникальность
- ООксана18 марта 2024Однозначно рекомендуем ребят. С нами ездила Яна, с ней поездка была легкой, интересной. День пролетел незаметно, было комфортно, увлекательно. Благодарим
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Старый Гоа»
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