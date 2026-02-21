Найдено 4 экскурсии в категории « Квартал Фонтейнес » в Гоа на русском языке, цены от $25. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 2 отзыва Мини-группа до 12 чел. Пешком по Панаджи - португальской душе Гоа Здесь цветные дома, смешение культур и живые сцены городской жизни Начало: В районе Бетим $25 за человека Пешая 5 часов 2 отзыва Мини-группа до 10 чел. Пешком в историю: тайны двух столиц Гоа От колониального прошлого к современной жизни штата Начало: В Панаджи Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00 $38 за человека На машине На микроавтобусе 7 часов 5 отзывов Водная прогулка Португальское наследие Гоа. Групповая экскурсия Откройте для себя португальское наследие Гоа: форт Рейс Магос, храм Ханумана и колоритные улицы Фонтеньес ждут вас в этой увлекательной экскурсии Начало: У вашего места проживания Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 $40 за человека На машине 8 часов Индивидуальная до 6 чел. Панаджи и остров Чорао Познакомиться с настоящим Гоа изнутри - таким, каким его видят и любят местные жители Начало: От вашего отеля $210 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Гоа

Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Квартал Фонтейнес», 9 ⭐ отзывов, цены от $25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель