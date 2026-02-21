Мини-группа
до 12 чел.
Пешком по Панаджи - португальской душе Гоа
Здесь цветные дома, смешение культур и живые сцены городской жизни
Начало: В районе Бетим
24 фев в 15:00
27 фев в 15:00
$25 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Пешком в историю: тайны двух столиц Гоа
От колониального прошлого к современной жизни штата
Начало: В Панаджи
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
23 фев в 10:00
25 фев в 10:00
$38 за человека
Водная прогулка
Португальское наследие Гоа. Групповая экскурсия
Откройте для себя португальское наследие Гоа: форт Рейс Магос, храм Ханумана и колоритные улицы Фонтеньес ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего места проживания
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$40 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Панаджи и остров Чорао
Познакомиться с настоящим Гоа изнутри - таким, каким его видят и любят местные жители
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
23 фев в 08:00
$210 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Квартал Фонтейнес»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Гоа
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Гоа в феврале 2026
Сейчас в Гоа в категории "Квартал Фонтейнес" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 210. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Квартал Фонтейнес», 9 ⭐ отзывов, цены от $25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель