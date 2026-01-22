Индивидуальная
до 6 чел.
Джунгли и специи Гоа: водопад Дудхсагар и сафари на джипах (всё включено)
Увидеть самый большой каскад штата, покормить диких обезьян и пообедать на плантации пряностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$320 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Один день - весь Гоа
Отправиться на джипах к водопаду, окунуться в священное озеро и зайти в индуистский храм (с обедом)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
24 янв в 05:00
$45 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Панаджи и остров Чорао
Познакомиться с настоящим Гоа изнутри - таким, каким его видят и любят местные жители
Начало: От вашего отеля
25 янв в 08:00
26 янв в 08:00
$210 за всё до 6 чел.
