Найдено 3 экскурсии в категории « Плантация специй Sahakari » в Гоа на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине Джиппинг 6 часов Индивидуальная до 6 чел. Джунгли и специи Гоа: водопад Дудхсагар и сафари на джипах (всё включено) Увидеть самый большой каскад штата, покормить диких обезьян и пообедать на плантации пряностей Начало: У вашего отеля $320 за всё до 6 чел. На автобусе Джиппинг 11 часов Водная прогулка Один день - весь Гоа Отправиться на джипах к водопаду, окунуться в священное озеро и зайти в индуистский храм (с обедом) Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 05:00 $45 за человека На машине 8 часов Индивидуальная до 6 чел. Панаджи и остров Чорао Познакомиться с настоящим Гоа изнутри - таким, каким его видят и любят местные жители Начало: От вашего отеля $210 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Гоа

Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Плантация специй Sahakari», цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март