Золотой треугольник Индии образуют три города - Дели, Агра и Джайпур, находящиеся в относительной близости друг от друга, но при этом совершенно друг на друга не похожие.

Дели - столица ⭐️ Индии, третий по величине город 🏙️ мира. Сегодня Дели представляет вашему взору две совершенно разные картины.

Старый Дели эпохи великих Моголов, где культивировался утонченный стиль жизни, который складывался благодаря придворным и торговцам, поэтам и художникам. Мы увидим Красный Форт и импозантные Лахорские ворота, мечеть Джама Масджид – крупнейшую мечеть в Индии с тремя огромными куполами из черного и белого мрамора, Сунехри Масджит – "золотая мечеть", Чандни Чоук – "площадь, залитая серебристым лунным светом" и базары Старого Дели.

Новый Дели - это образовательный, политический и административный центр Индии. Дворец Раштрапати Бхаван за кружевными воротами, где находится Правительственная резиденция президента Индии. Могольские сады с "Садом бабочек", живописные крепостные развалины XII в., времен первых исламских правителей. Монумент "Врата Индии", проспект Раджпатх – место проведения парадов и популярное место отдыха у жителей Дели, Гробница Хумаюна, Национальный музей 🖼, "Старый форт", сады Лоди, храм Лакшми Нараян Мандир.

Агра являлась столицей империи Великих Моголов в XVI-XVII вв. перед тем, как ее перенесли в Дели. Моголы были выдающимися строителями, и лучшие свидетельства этому – Тадж-Махал, форт Агра и опустевшая столица Акбара Фатихпур-Сикри.

Тадж-Махал – одно из самых знаменитых сооружений в мире. Совершенные пропорции и удивительное мастерство отделки описаны словами "видение, мечта, поэма, чудо". Вы увидите императорский комплекс, гарем, сокровищницу, мечеть Джама Масджид, гробницу Салима Чишти, отделенную великолепными 54-метровыми воротами Бадшахи-Дарваза.

Джайпур – третий город из так называемого индийского золотого треугольника. Его также называют "Розовый город" или "Город победы". Находится Джайпур на восточной окраине пустыни Тар в Раджастане. Мы увидим Хава-Махал или "Дворец ветров" - образец причудливой архитектуры Раджастана, базар Триполия, Храм Говинд Дев, Джантар-Мантар астрономическую обсерваторию и Пятничную мечеть Джама Масджит.

Программа тура:

День 1: Дели

08. 20 – 11. 00 прямой авиа перелет Гоа – Дели

11. 00 встреча в аэропорту Дели

11. 00 – 19. 00 Обзорная экскурсия ⛳ по Дели с

перерывом на обед: Ворота Индии, Президентский

дворец, Кутуб Минар, храм Акшрадхам, храм Лотуса.

Ночь в отеле.

День 2: Дели - Агра

07. 30 – 08. 30 завтрак

08. 30 – 12. 00 переезд в Агру (3, 5 часа в пути).

12. 00 Заселение в отель 🏨. 00 – 17. 00 Посещение Тадж- Махала.

17. 00 свободное время, шопинг, ночь в отеле

День 3. Агра – Джайпур.

Завтрак

09. 00 – 11. 00 посещение форт Агра.

11. 00 - 12. 00 дорога до Фатехпур сикри

12. 00 – 14. 00 Посещение Фатехпур Сикри – затерянный город императора Акбара.

14. 00 – 18. 00 переезд в Джайпур (4 часа в пути, остановка на обед)

18. 00 Заселение в отель в Джайпуре

Ночь в отеле.

День 4: Джайпур

08. 00 – 09. 00 завтрак

09. 00 – 17. 00 обзорная экскурсия по городу Джайпур с

перерывом на обед:

форт Амбер, дворец Хава Махал (дворец Ветров),

дворец Сити Палас, обсерватория Джантар- Мантар,

дворец на воде Джал – Махал.

Вечером свободное время, шопинг.

Ночь в отеле.

День 5: Джайпур – Дели

08. 00 – 09. 00 завтрак

09. 00 – 15. 00 трансфер в аэропорт Дели (6 часов в пути)

18. 00 – 20. 30 авиа перелет Дели – Гоа

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