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Тур по «Золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра, Джайпур

SuryaTravels
SuryaTravels – Гид из Гоа
Символы Индии находятся сразу в нескольких городах, объединенных названием «Золотой треугольник».

Масштабный тур на четыре ночи поможет попасть в Дели, Агру и Джайпур и увидеть за одно путешествие практически все, чем гордятся жители восточной страны.

Вы увидите Тадж-Махал, прогуляетесь 👣 по базарам Старого Дели и осмотрите дворец на воде.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌓Двухдневная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 108 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • $371 за экскурсию

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Тур по «Золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра, Джайпур
Тур по «Золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра, Джайпур

Что вы увидите

  • Тадж-Махал
  • Форт Агры
  • Комплекс Кутуб Минар
  • Красный форт
  • обсерватория
  • Мавзолей Хумаюна
Золотой треугольник Индии образуют три города - Дели, Агра и Джайпур, находящиеся в относительной близости друг от друга, но при этом совершенно друг на друга не похожие.
Дели - столица ⭐️ Индии, третий по величине город 🏙️ мира. Сегодня Дели представляет вашему взору две совершенно разные картины.
Старый Дели эпохи великих Моголов, где культивировался утонченный стиль жизни, который складывался благодаря придворным и торговцам, поэтам и художникам. Мы увидим Красный Форт и импозантные Лахорские ворота, мечеть Джама Масджид – крупнейшую мечеть в Индии с тремя огромными куполами из черного и белого мрамора, Сунехри Масджит – "золотая мечеть", Чандни Чоук – "площадь, залитая серебристым лунным светом" и базары Старого Дели.
Новый Дели - это образовательный, политический и административный центр Индии. Дворец Раштрапати Бхаван за кружевными воротами, где находится Правительственная резиденция президента Индии. Могольские сады с "Садом бабочек", живописные крепостные развалины XII в., времен первых исламских правителей. Монумент "Врата Индии", проспект Раджпатх – место проведения парадов и популярное место отдыха у жителей Дели, Гробница Хумаюна, Национальный музей 🖼, "Старый форт", сады Лоди, храм Лакшми Нараян Мандир.
Агра являлась столицей империи Великих Моголов в XVI-XVII вв. перед тем, как ее перенесли в Дели. Моголы были выдающимися строителями, и лучшие свидетельства этому – Тадж-Махал, форт Агра и опустевшая столица Акбара Фатихпур-Сикри.
Тадж-Махал – одно из самых знаменитых сооружений в мире. Совершенные пропорции и удивительное мастерство отделки описаны словами "видение, мечта, поэма, чудо". Вы увидите императорский комплекс, гарем, сокровищницу, мечеть Джама Масджид, гробницу Салима Чишти, отделенную великолепными 54-метровыми воротами Бадшахи-Дарваза.
Джайпур – третий город из так называемого индийского золотого треугольника. Его также называют "Розовый город" или "Город победы". Находится Джайпур на восточной окраине пустыни Тар в Раджастане. Мы увидим Хава-Махал или "Дворец ветров" - образец причудливой архитектуры Раджастана, базар Триполия, Храм Говинд Дев, Джантар-Мантар астрономическую обсерваторию и Пятничную мечеть Джама Масджит.

Программа тура:

    День 1: Дели
    08. 20 – 11. 00 прямой авиа перелет Гоа – Дели
    11. 00 встреча в аэропорту Дели
    11. 00 – 19. 00 Обзорная экскурсия ⛳ по Дели с
    перерывом на обед: Ворота Индии, Президентский
    дворец, Кутуб Минар, храм Акшрадхам, храм Лотуса.
    Ночь в отеле.
    День 2: Дели - Агра
    07. 30 – 08. 30 завтрак
    08. 30 – 12. 00 переезд в Агру (3, 5 часа в пути).
    12. 00 Заселение в отель 🏨. 00 – 17. 00 Посещение Тадж- Махала.
    17. 00 свободное время, шопинг, ночь в отеле
    День 3. Агра – Джайпур.
    Завтрак
    09. 00 – 11. 00 посещение форт Агра.
    11. 00 - 12. 00 дорога до Фатехпур сикри
    12. 00 – 14. 00 Посещение Фатехпур Сикри – затерянный город императора Акбара.
    14. 00 – 18. 00 переезд в Джайпур (4 часа в пути, остановка на обед)
    18. 00 Заселение в отель в Джайпуре
    Ночь в отеле.
    День 4: Джайпур
    08. 00 – 09. 00 завтрак
    09. 00 – 17. 00 обзорная экскурсия по городу Джайпур с

    перерывом на обед:

      форт Амбер, дворец Хава Махал (дворец Ветров),
      дворец Сити Палас, обсерватория Джантар- Мантар,
      дворец на воде Джал – Махал.
      Вечером свободное время, шопинг.
      Ночь в отеле.
      День 5: Джайпур – Дели
      08. 00 – 09. 00 завтрак
      09. 00 – 15. 00 трансфер в аэропорт Дели (6 часов в пути)
      18. 00 – 20. 30 авиа перелет Дели – Гоа

      Важная информация:

      • Указанная стоимость действительна при бронировании более чем за 60 дней.
      Что входит
      • трансфер аэропорт - отель - аэропорт в Дели
      • переезды между городами на комфортабельных минивенах с кондиционером
      • услуги квалифицированного русскоговорящего гида
      • проживание в отеле с кондиционером при двухместном размещения
      • завтраки в отеле
      • страховка.
      Что не входит
      • Авиа перелет Гоа – Дели – Гоа (билеты от 160$ за человека)
      • трансфер от и до аэропорта в Гоа - около 40$ за машину
      • входные билеты - около 70$ с человека
      • обеды и ужины около 60$ с человека за 3 дня.
      • Доплата за одноместное размещение в отеле - 70$.
      Начало и место завершения
      🚩 аэропорт Даболим (Гоа)
      Тур по «Золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра, Джайпур
      Тур по «Золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра, Джайпур
      Тур по «Золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра, Джайпур
      Тур по «Золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра, Джайпур

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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      SuryaTravels
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