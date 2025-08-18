Отдохните на свежем воздухе во время морской прогулки к острову Гранд с снорклингом и рыбалкой в прозрачных водах.
Насладитесь захватывающими пейзажами, включая замок миллионера и Гоанскую тюрьму, а также возможностью увидеть дельфинов.
Закончите день вкусным барбекю и освежающими напитками на острове — идеальный повод для праздника или особого события.
Насладитесь захватывающими пейзажами, включая замок миллионера и Гоанскую тюрьму, а также возможностью увидеть дельфинов.
Закончите день вкусным барбекю и освежающими напитками на острове — идеальный повод для праздника или особого события.
Описание водной прогулкиМорская прогулка и снорклинг Отправьтесь в расслабляющую прогулку по морю на Дикий пляж, наслаждаясь проплывающими мимо пейзажами, включая замок миллионера и Гоанскую тюрьму. Во время плавания вы сможете нырять с маской (маски предоставляются), ловить рыбу и попробовать поплавать в чистейшей воде, с возможностью увидеть дельфинов. Напитки и комфорт В лодке доступны алкогольные и безалкогольные напитки — ром, пиво и многое другое, чтобы сделать отдых ещё приятнее. Опытный капитан и его команда обеспечат безопасность и комфорт. Барбекю на острове По прибытию на остров вас ждёт вкусный обед с рыбным барбекю, салатом, рисом и индийской курицей. Это отличное место для празднования дня рождения или другого важного события, где каждый почувствует лёгкость и наслаждение моментом. Важная информация:
- При неблагоприятных погодных условиях для вашей безопасности дата может быть сдвинута на 1-2 дня.
- В поездке вас будет сопровождать профессиональный капитан прогулочной лодки.
- Судно оснащено всеми необходимыми средствами спасения, а перед отправлением проводится подробный инструктаж по технике безопасности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дикий пляж
- Замок миллионера
- Гоанская тюрьма
Что включено
- Трансфер от отеля и обратно
- Обед-барбекю
- Маски для снорклинга
- Напитки на лодке
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер с пляжей: Вагатор, Анжуна, Морджим, Ашвем, Мандрем, Арамболь - 5$
- Трансфер с пляжей южного Гоа рассчитывается индивидуально.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- При неблагоприятных погодных условиях для вашей безопасности дата может быть сдвинута на 1-2 дня
- В поездке вас будет сопровождать профессиональный капитан прогулочной лодки
- Судно оснащено всеми необходимыми средствами спасения, а перед отправлением проводится подробный инструктаж по технике безопасности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
18 авг 2025
"Экскурсия была классной. Понравилось всем: и детям, и взрослым.
Организаторы и накормили, и напоили, и выступили в роли аниматоров для детей."
Организаторы и накормили, и напоили, и выступили в роли аниматоров для детей."
А
Аня
14 мар 2025
Спасибо за экскурсию. Всё было здорово: компания, обед на пляже, волейбол и танцы. На обратном пути посчастливилось увидеть дельфинов. Рекомендую!
Входит в следующие категории Гоа
Похожие экскурсии из Гоа
Водная прогулка
Увлекательная прогулка к острову + рыбалка, снорклинг и барбекю
Разнообразить пляжный отдых морским путешествием и полюбоваться подводными красотами
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Сегодня в 08:00
1 дек в 08:00
$35 за человека
Водная прогулка
Райские пляжи Южного Гоа
Посетить Агонду и Палолем и прокатиться по реке на лодке (без гида)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Групповая
до 20 чел.
Райские пляжи Южного Гоа
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$30 за человека