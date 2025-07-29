читать дальше

неправильно. Это город в городе, со своим производственным циклом! В Болливуде попали на съемки чего-то яркого с любовью и стрельбой, Очень забавно! Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень грамотный гид. Все было очень легко, интересно и непринужденно. Материала очень много. Но это тот случай, когда не надо ничего вытягивать из гида. Кроме того на все сопутствующие вопросы есть правильные ответы. После двух дней получили рекомендации от Анисы на последующие два дня. Все сработали на 100%. Очень рекомендуем) И большое спасибо Анисе!)