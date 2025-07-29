Мои заказы

Музеи и искусство Мумбаи

Найдено 5 экскурсий в категории «Музеи» в Мумбаи на русском языке, цены от $219. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
На машине
На микроавтобусе
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
2 фев в 08:00
10 фев в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
На машине
8 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Увидите вокзал Виктория, часовую башню, музей принца Уэльского и «Ворота Индии», к которым когда-то подплывали британские корабли»
25 янв в 08:00
26 янв в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
Раскрыть один из самых противоречивых городов мира и увидеть места из знаменитой книги
Начало: В вашем отеле
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
$219 за всё до 2 чел.
Из Мумбаи - в горный район Лонавала
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мумбаи - в горный район Лонавала
Отправьтесь в захватывающее путешествие из Мумбаи в Лонавала. Посетите древние пещеры, индуистские храмы и стратегический форт, наслаждаясь живописными видами
Начало: У вашего отеля
2 фев в 08:00
10 фев в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Из Мумбаи в Пуну на 1 день
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Мумбаи в Пуну на 1 день
Пуна - город с богатой историей и культурой. Вас ждут величественные дворцы, старинные храмы и уникальные памятники, сохранившие дух прошлого
Начало: У вашего отеля
22 янв в 06:00
24 янв в 06:00
$350 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    29 июля 2025
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Хочу выразить огромную благодарность Анисе за незабываемые впечатления от Индии! 🙏
    Аниса превзошла все ожидания, подобрав индивидуальную программу экскурсии, которая идеально
    читать дальше

    соответствовала моим интересам. Обычно экскурсии для меня — это утомительный процесс, но благодаря Анисе я получил огромное удовольствие, и время пролетело совершенно незаметно, особенно во второй день.
    Она не только делилась интересными фактами, но и создала особую атмосферу, благодаря которой я почувствовал себя с ней на одной волне. Её уважительное и трепетное отношение сделало поездку по-настоящему особенной и оставило самые тёплые воспоминания об Индии.
    Ещё раз огромное спасибо, Аниса! Я с уверенностью буду рекомендовать вас всем своим знакомым и сам обязательно обращусь к вам снова для новых приключений!

  • Н
    Наталия
    28 марта 2025
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Спасибо большое нашему гиду Анисе. Были учтены все наши пожелания и даже больше. Однозначно рекомендуем.
  • Е
    Елена
    25 декабря 2024
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Два дня в Мумбаи достаточно что бы увидеть все. Аниса все покажет и расскажет идеально! Трущобы и Болливуд это стоит посмотреть!
  • И
    Илья
    1 ноября 2024
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Большое спасибо замечательному гиду Анисе, которая провела для нас великолепную экскурсию по Мумбаи. Кладезь полезной информации, много сведений о повседневной жизни, пунктуальность, выполнение обещаний. В общем - рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    28 октября 2024
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Благодаря Анисе это день стал одним из самых запоминающихся в моей жизни. Многочасовая экскурсия по загруженным автодорогам Мумбая превратилась в
    читать дальше

    увлекательное путешествие. У нас не было возможности заскучать, так как каждая секунда, проведенная в машине, была заполнена интереснейшей информацией с глубоким погружением в историю этого колоритного города. Мы прошли пешком через весь центр Мумбая и насладились колониальной архитектурой. Мы погрузились в самое сердце города, трущобы Дхарави, и познакомились с бытом его замечательных жителей. Здесь я снова влюбилась в Индию. И конечно, мы посетили красочный Болливуд.
    Ещё раз, огромное спасибо организаторам этой замечательной экскурсии.

  • С
    Сергей
    24 апреля 2024
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Быть в Мумбаи и не увидеть трущобы изнутри было бы совсем
    читать дальше

    неправильно. Это город в городе, со своим производственным циклом! В Болливуде попали на съемки чего-то яркого с любовью и стрельбой, Очень забавно! Два дня с нами была Аниса. Два прекрасных дня. Аниса очень грамотный гид. Все было очень легко, интересно и непринужденно. Материала очень много. Но это тот случай, когда не надо ничего вытягивать из гида. Кроме того на все сопутствующие вопросы есть правильные ответы. После двух дней получили рекомендации от Анисы на последующие два дня. Все сработали на 100%. Очень рекомендуем) И большое спасибо Анисе!)

  • А
    Александр
    26 декабря 2023
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Супер! Город миллиардеров и бродяг. Дом 27 этажей в котором живут 6 человек и клочек земли 2 квадратных километра, где
    читать дальше

    живут 1.5 миллиона… Ашрамы, церкви и мечети. И Болливуд. Радж Капур, Митхун Чакраборти, Шарук Кхан. Кто это…?
    Аниса расскажет обо всём!
    Как то так. Иначе не получается. Впечатлений на всю жизнь!

  • M
    Milena
    6 ноября 2023
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Благодарю Анису за первое знакомство с Индией и за мечту побывать в Мумбаи

    За интересные рассказы и разговоры) за понимание, за
    читать дальше

    коммуникабельность, даже за такую мелочь - как открытие дверей 🙏🏽

    За то, что прислушалась к пожеланием и этот тур стал незабываемый и очень интересный

    За то, что показала Индию абсолютно разной и такой непредсказуемой

    Трущобы - это точно то, что стоит побывать каждому 😁

    Благодарю и рекомендую от души именно этого гида в Мумбаи

  • Н
    Наталья
    19 апреля 2023
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Экскурсия отличная, русская гид-вообще очень ее рекомендую, очень ответственная. Знает что предложить и для русских будет беспроигрышный вариант. Много показывает, много рассказывает, очень клиентоориентирована.
  • Д
    Дмитрий
    24 марта 2023
    Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
    Интересная экскурсия. Вы увидите жизнь как она есть, Гид, очень хорошо знает историю, традиции, обычаи.

