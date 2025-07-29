Индивидуальная
до 4 чел.
Две стороны Мумбаи: Болливуд и трущобы Дхарави
Погружение в жизнь Мумбаи: от трущоб Дхарави до блеска Болливуда. Узнайте, как живут и работают местные жители, и почувствуйте атмосферу индийского кино
Начало: У вашего отеля
2 фев в 08:00
10 фев в 08:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Увидите вокзал Виктория, часовую башню, музей принца Уэльского и «Ворота Индии», к которым когда-то подплывали британские корабли»
25 янв в 08:00
26 янв в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
Раскрыть один из самых противоречивых городов мира и увидеть места из знаменитой книги
Начало: В вашем отеле
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
$219 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мумбаи - в горный район Лонавала
Отправьтесь в захватывающее путешествие из Мумбаи в Лонавала. Посетите древние пещеры, индуистские храмы и стратегический форт, наслаждаясь живописными видами
Начало: У вашего отеля
2 фев в 08:00
10 фев в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Мумбаи в Пуну на 1 день
Пуна - город с богатой историей и культурой. Вас ждут величественные дворцы, старинные храмы и уникальные памятники, сохранившие дух прошлого
Начало: У вашего отеля
22 янв в 06:00
24 янв в 06:00
$350 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений29 июля 2025Хочу выразить огромную благодарность Анисе за незабываемые впечатления от Индии! 🙏
Аниса превзошла все ожидания, подобрав индивидуальную программу экскурсии, которая идеально
- ННаталия28 марта 2025Спасибо большое нашему гиду Анисе. Были учтены все наши пожелания и даже больше. Однозначно рекомендуем.
- ЕЕлена25 декабря 2024Два дня в Мумбаи достаточно что бы увидеть все. Аниса все покажет и расскажет идеально! Трущобы и Болливуд это стоит посмотреть!
- ИИлья1 ноября 2024Большое спасибо замечательному гиду Анисе, которая провела для нас великолепную экскурсию по Мумбаи. Кладезь полезной информации, много сведений о повседневной жизни, пунктуальность, выполнение обещаний. В общем - рекомендую!
- ТТатьяна28 октября 2024Благодаря Анисе это день стал одним из самых запоминающихся в моей жизни. Многочасовая экскурсия по загруженным автодорогам Мумбая превратилась в
- ССергей24 апреля 2024Два дня подряд: знакомство с Мумбаем и Болливуд +трущобы. Быть в Мумбаи и не увидеть трущобы изнутри было бы совсем
- ААлександр26 декабря 2023Супер! Город миллиардеров и бродяг. Дом 27 этажей в котором живут 6 человек и клочек земли 2 квадратных километра, где
- MMilena6 ноября 2023Благодарю Анису за первое знакомство с Индией и за мечту побывать в Мумбаи
За интересные рассказы и разговоры) за понимание, за
- ННаталья19 апреля 2023Экскурсия отличная, русская гид-вообще очень ее рекомендую, очень ответственная. Знает что предложить и для русских будет беспроигрышный вариант. Много показывает, много рассказывает, очень клиентоориентирована.
- ДДмитрий24 марта 2023Интересная экскурсия. Вы увидите жизнь как она есть, Гид, очень хорошо знает историю, традиции, обычаи.
