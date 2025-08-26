Давно и всерьёз ведутся разговоры о необходимости канонизации Антонио Гауди — то есть о причислении его к лику святых Католической церкви.
Я покажу вам как всемирно известные здания, так и шедевры великого каталонца, почти неизвестные широкой публике.
Познакомлю вас с личностью Гауди, и вам станет понятнее, почему же он гений, сумасшедший и, возможно, святой.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Дом Бальо, или «Дом костей». Те, кто хоть раз был в Барселоне и видел дом Бальо, точно его не забудут. Волнистый, вообще без прямых линий фасад; крыша, напоминающая блестящую чешую дракона, колонны и балконы в виде костей… В какой-то степени дом Бальо — квинтэссенция фантасмагорического стиля Гауди.
- Дом Мила — яркий пример модернизма. Вы узнаете, какие новаторские решения использовал Гауди, проектируя это 8-этажное здание с 33 балконами.
- Дворец Гуэль — первый крупный проект, выполненный по заказу главного спонсора и мецената Гауди. Я раскрою, как этот дворец оказался посреди очень бедного района.
- Фонари Королевской площади. Эта площадь восхищает даже самых насмотренных путешественников. Она эстетична, все здания и сооружения удачно вписываются в стилистику Старого города. А фонари, созданные по проекту Гауди, по праву считаются главным украшением площади.
- Дом Кальвет. Это здание вообще известно единицам — а между тем оно стало единственной работой Гауди, за которую присудили первую премию на ежегодном барселонском конкурсе архитектурных построек, имеющих художественную ценность.
- Храм Святого Семейства, или Саграда Фамилия. Конечно, не пропустим главную достопримечательность Барселоны, а по совместительству — самый известный в мире долгострой. Работа над ним началась в 1882 году и не закончена до сих пор. Вы узнаете, почему строительство символа города продвигается так медленно.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Бальо
- Или «Дом костей»
- Дом Мила
- Дворец Гуэль
- Фонари Королевской площади
- Дом Кальвет
- Храм Святого Семейства
- Или Саграда Фамилия
Что включено
- Сопровождение и услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у входа в метро Liceu
Завершение: Храм Святого Семейства, или Саграда Фамилия
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
26 авг 2025
Экскурсия была познавательная, всё супер. Экскурсовод Татьяна умничка, подавала нам пример, как стойко переносить жару, хотя всем было очень жарко. Прошлись по самым интересным местам исторического центра. Единственное что немного смущало - это вонь от ремонта канализационной системы во всём центре города.
Входит в следующие категории Барселоны
