5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Барселона с нуля

Погрузитесь в атмосферу Барселоны: от Кафедрального собора до рынка Бокерия. Узнайте о жизни Гауди и традициях Каталонии за 2 часа
Гениальное творчество Антонио Гауди и средневековая атмосфера Готического квартала ждут вас на этой индивидуальной экскурсии. Прогулка начнется у Кафедрального собора, где вы услышите легенду о Св. Евлалии. Затем вы исследуете
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узкие улочки, увидите стену «Поцелуй» и дворец Гуэль. На Королевской площади полюбуетесь фонарями Гауди, а в квартале Несогласия - фасадом Каса-Бальо. Погружение в жизнь и традиции Каталонии продолжится на рынке Бокерия и сладкой улице Барселоны. Узнайте, как выбрать правильный хамон и сколько стоит настоящий каталонский кофе

4.9
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Узнайте о творчестве Гауди
  • 🌆 Прогуляйтесь по Готическому кварталу
  • 🍷 Откройте для себя каталонские традиции
  • 📸 Сделайте яркие фотографии
  • 🍖 Узнайте, как выбрать хамон
Барселона с нуля
Барселона с нуля
Барселона с нуля

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Стена «Поцелуй»
  • Улица Рамбла
  • Дворец Гуэль
  • Королевская площадь
  • Каса-Бальо
  • Рынок Бокерия

Описание экскурсии

Старый город и наследие Гауди

Свидание с красавицей Барселоной начнётся с невероятного дома Мила, последнего частного заказа Антонио Гауди.
Затем, прогулявшись по фешенебельному району Эшампле, мы подойдём в кварталы Несогласия и полюбуемся необыкновенным фасадом дома Дракона (Каса-Бальо)
Далее пойдём в самое сердце Готического квартала, где увидим Кафедральный собор и узнаем легенду о Св. Евлалии. Мы затеряемся в узких улочках и найдём стену «Поцелуй», на фоне которой получаются яркие кадры.

Каталония и каталонцы

Помимо рассказов об истории Барселоны и о Гауди вы услышите о жизни и традициях самобытной Каталонии. Сколько здесь флагов и официальных языков? Я поделюсь многими любопытными фактами о праздниках, традициях и причудах местных жителей. Еще одним впечатлением станут вкусы Каталонии: вы погуляете по рынку Бокерия и по самой сладкой улице Барселоны, узнаете, как купить правильный хамон и сколько стоит настоящий каталонский кофе.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или гид Галина Бронская
  • Это полностью пешеходная экскурсия. Дополнительных расходов не предусмотрено.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У дома Мила
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 878 туристов
Впервые я побывала в Испании в 1995 году. С тех пор каждое лето, как магнитом, меня тянуло в эту замечательную страну. В 2001 году с дипломом переводчика английского языка я
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навсегда переехала из Минска в Каталонию, где окончила школу по туризму и работала в этой сфере. Кроме полученного образования моим главным наставником была и есть моя мама Галина, которая всю жизнь работает в туризмe. Сегодня мы развиваем наш семейный бизнес. С радостью открою вам Барселону — загадочную, но в то же время предсказуемую, всегда манящую и никому до конца неизвестную. Помимо трансфера, экскурсий и поиска отелей помогу с покупкой билетов на футбол и в Барселоне, и в Мадриде. Влюбленная в Барселону каждой клеточкой — и с каждым днем всё больше — я обещаю поделиться своей любовью и с вами!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина- позитивный человек и экскурсовод!
Все интересно и познавательно, чудесная прогулка!
Получили рекомендации для комфортного и вкусного времяпровождения в Барселоне!
Однозначно-рекомендую!
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D
Всё было как мы хотели и даже больше чем ожидали. Спасибо большое! Нам очень понравилось!
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Е
Виктория отличный рассказчик! Мы были на экскурсии с сыном - 8 лет. Виктория умеет подстраиваться под аудиторию и ситуацию. Я сама была в Барселоне всего 2 раз, ребенок первый -
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он обычно готов часами ходить по городу, но тут немного уставший был - сказался перелет. Но Виктория смогла увлечь его и меня рассказом и показом базовых мест и историй Барселоны, но при этом не скучных "Посмотрите направо-налево", а привязкой живых повседневных и современных мест к историческим фактам. Казалось бы, обычная и хорошая практика для экскурсий. но не всем это удается. Виктория смогла нас порадовать - с удовольствием рекомендую!

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А
Спасибо, Виктория! Отличная прогулка по центру и старому городу. 3 часа пролетели незаметно, отличный рассказ о достопримечательностях и немного истории Барселоны и ее известных людях. О Гауди и Миле, о Дали, о королях и простых каталонцам. Самые лучшие впечатления, да и планы на дальнейшие экскурсии.
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В
экскурсию проводила замечательная Галина! Все очень сильно понравилось, потрясающий маршрут, отличные рекомендации по ресторану и магазину сладостей! очень интересно и подробно рассказывали про Барселону, отвечали на все вопросы! Однозначно рекомендуем! Были вдвоем и время пролетело незаметно!
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Э
Большое спасибо нашему гиду! Виктория провела очень интересную, насыщенную экскурсию. Нам очень понравилось.
Кроме того, что было много информации, которую Виктория доносила простым, доходчивым языком, сама она очень коммуникабельна и доброжелательна.
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Входит в следующие категории Барселоны

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