5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старый город и наследие Гауди

Свидание с красавицей Барселоной начнется в сердце Готического квартала, с Кафедрального собора, где я расскажу легенду о Св. Евлалии. Мы затеряемся в узких улочках и найдем стену «Поцелуй», на фоне которой получаются яркие кадры. На улице Рамбла вы полюбуетесь дворцом Гуэль, ранним проектом Антонио Гауди, на Королевской площади — его фонарями, в квартале Несогласия — необыкновенным фасадом дома Дракона (Каса-Бальо). А я расскажу об особенностях этих и других зданий гениального архитектора, а также об интересных сюжетах из его жизни.

Каталония и каталонцы

Помимо рассказов об истории Барселоны и о Гауди вы услышите о жизни и традициях самобытной Каталонии. Сколько здесь флагов и официальных языков? Чем «каталонец» отличается от «каталанца»? Я поделюсь многими любопытными фактами о праздниках, традициях и причудах местных жителей. Еще одним впечатлением станут вкусы Каталонии: вы погуляете по рынку Бокерия и по самой сладкой улице Барселоны, узнаете, как купить правильный хамон и сколько стоит настоящий каталонский кофе.

Кому подойдет прогулка

Взрослым и юным путешественникам, которые знакомятся с Барселоной.