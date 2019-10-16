5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в истории Готического квартала, изучить творения Гауди и понять, что такое Каталония

Victoria
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Victoria – ваш гид
Гениальное творчество и жизнь Гауди.

Легенды и средневековая атмосфера на улочках Готического квартала.

Каталонские вкусности и рассказы о местных традициях.

За 3 часа вы составите яркую картину прошлого и настоящего Барселоны, сориентируетесь в городе и взглянете на него глазами местных.
111 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в районе дома Мила
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Барселона с нуля
Барселона с нуля

Что вас ожидает

Старый город и наследие Гауди
Свидание с красавицей Барселоной начнется в сердце Готического квартала, с Кафедрального собора, где я расскажу легенду о Св. Евлалии. Мы затеряемся в узких улочках и найдем стену «Поцелуй», на фоне которой получаются яркие кадры. На улице Рамбла вы полюбуетесь дворцом Гуэль, ранним проектом Антонио Гауди, на Королевской площади — его фонарями, в квартале Несогласия — необыкновенным фасадом дома Дракона (Каса-Бальо). А я расскажу об особенностях этих и других зданий гениального архитектора, а также об интересных сюжетах из его жизни.

Каталония и каталонцы
Помимо рассказов об истории Барселоны и о Гауди вы услышите о жизни и традициях самобытной Каталонии. Сколько здесь флагов и официальных языков? Чем «каталонец» отличается от «каталанца»? Я поделюсь многими любопытными фактами о праздниках, традициях и причудах местных жителей. Еще одним впечатлением станут вкусы Каталонии: вы погуляете по рынку Бокерия и по самой сладкой улице Барселоны, узнаете, как купить правильный хамон и сколько стоит настоящий каталонский кофе.

Кому подойдет прогулка

Взрослым и юным путешественникам, которые знакомятся с Барселоной.

Организационные детали

Это полностью пешеходная экскурсия. Дополнительных расходов не предусмотрено.

Барселона с нуля
Барселона с нуля
Барселона с нуля
Барселона с нуля
Барселона с нуля
Барселона с нуля
Барселона с нуля
Барселона с нуля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе дома Мила.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victoria
Victoria
Впервые я побывала в Испании в 1995 году. С тех пор каждое лето, как магнитом, меня тянуло в эту замечательную страну. В 2001 году с дипломом переводчика английского языка навсегда переехала из Минска в Каталонию, где окончила школу по туризму и работала в этой сфере. Кроме полученного образования моим главным «наставником» была и есть моя мама Галина, которая уже 20 лет работает в туризмe. Сегодня развиваем наш семейный бизнес. С радостью открою вам Барселону — загадочную, но в то же время предсказуемую, всегда манящую и никому до конца неизвестную. Помимо трансфера, экскурсий и поиска отелей помогу с покупкой билетов на футбол и в Барселоне, и в Мадриде. Влюбленная в Барселону каждой клеточкой и с каждым днем всё больше, я обещаю поделиться своей любовью и с вами!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 октября 2019
Экскурсия очень понравилась! интересная, но утомительная! Ходить три часа тяжеловато(
9 сентября 2019
Прекрасный город Барселона был открыт нам изумительным экскурсоводам и Викторией Экскурсия прошла на одном дыхании не заметно Весело и очень позновающе , мы много узнали для себя о Барселоне об Испании
19 августа 2019
Мы были с детьми 18 и 13 лет. Нашим гидом была Елена. Экскурсия содержательная, много интересных фактов и для нас и для детей, которые легко запоминаются. Не перегружена историческими датами и фамилиями.
12 июля 2019
Спасибо Виктории ! Очень комунекабельный гид !!!
24 июня 2019
Спасибо, Виктория! Отличная прогулка по центру и старому городу. 3 часа пролетели незаметно, отличный рассказ о достопримечательностях и немного истории Барселоны и ее известных людях. О Гауди и Миле, о Дали, о королях и простых каталонцам. Самые лучшие впечатления, да и планы на дальнейшие экскурсии.

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