5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Гениальное творчество Антонио Гауди и средневековая атмосфера Готического квартала ждут вас на этой индивидуальной экскурсии. Прогулка начнется у Кафедрального собора, где вы услышите легенду о Св. Евлалии. Затем вы исследуете

узкие улочки, увидите стену «Поцелуй» и дворец Гуэль. На Королевской площади полюбуетесь фонарями Гауди, а в квартале Несогласия - фасадом Каса-Бальо. Погружение в жизнь и традиции Каталонии продолжится на рынке Бокерия и сладкой улице Барселоны. Узнайте, как выбрать правильный хамон и сколько стоит настоящий каталонский кофе

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старый город и наследие Гауди

Свидание с красавицей Барселоной начнётся с невероятного дома Мила, последнего частного заказа Антонио Гауди.

Затем, прогулявшись по фешенебельному району Эшампле, мы подойдём в кварталы Несогласия и полюбуемся необыкновенным фасадом дома Дракона (Каса-Бальо)

Далее пойдём в самое сердце Готического квартала, где увидим Кафедральный собор и узнаем легенду о Св. Евлалии. Мы затеряемся в узких улочках и найдём стену «Поцелуй», на фоне которой получаются яркие кадры.

Каталония и каталонцы

Помимо рассказов об истории Барселоны и о Гауди вы услышите о жизни и традициях самобытной Каталонии. Сколько здесь флагов и официальных языков? Я поделюсь многими любопытными фактами о праздниках, традициях и причудах местных жителей. Еще одним впечатлением станут вкусы Каталонии: вы погуляете по рынку Бокерия и по самой сладкой улице Барселоны, узнаете, как купить правильный хамон и сколько стоит настоящий каталонский кофе.

Организационные детали