2 отзыва оставили туристы

Если в душе у Вас звон мечей, гулкие отзвуки шагов по секретным ходам средневекового замка, легкий шорох платья прекрасной незнакомки – то Вам всенепременно следует посетить французский Каркасон.

Во время экскурсии 🧭 по этому, без сомнения, уникальному средневековому городу, основанному когда-то готами на юге Франции, Вам откроются легенды и загадки, над которыми многие годы ломали головы историки и археологи.

В музее каменных изваяний до сих пор хранится изумительная коллекция предметов старины, относящаяся к разным эпохам: амфоры эпохи Римской Империи, фрески того же периода, фрагменты собора, каменное оружие.

Застывшая в камне история 📖 сохранила тайны катаров, знания 🎓 о сокровищах рыцарей ордена тамплиеров с которыми связывают Святой Грааль и тот самый код да Винчи. Осознавая всю важность исторического комплекса, некоторые из объектов внесены в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.

Кстати, экскурсия ⛳ в Каркасон – уникальная возможность посетить места съемок таких киношедевров, как «Робин Гуд» (Кевин Костнер) и «Жанна д'Арк» гениального Люка Бессона.

По окончании экскурс есть смысл вдохнуть свежий воздух на одном из прогулочных судов, режущих воды Южного канала.

Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии. Иначе бронь аннулируется.

Данная экскурсия осуществляется при наборе минимум 6 человек.