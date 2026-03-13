2 отзыва оставили туристы

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Каркасона - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время года туристы могут насладиться прогулками по крепости и окрестностям. В апреле и октябре погода более прохладная, но всё ещё комфортная для экскурсий. Зимой Каркасон менее загружен, что позволяет спокойно исследовать его достопримечательности, хотя некоторые объекты могут быть закрыты.

На юге Франции, в легендарной крепости Каркасон, вас ждёт путешествие в средневековье. Здесь снимались известные фильмы, а история хранит тайны катаров и рыцарей ордена тамплиеров. Вы пройдёте по подвесному мосту,

посетите замок Комталь и музей пыток. Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть места съёмок таких фильмов, как "Робин Гуд" и "Жанна д’Арк". Не упустите шанс вдохнуть свежий воздух на прогулочном судне по Южному каналу. Каркасон - это застывшая в камне история, которую стоит открыть каждому

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погружение в историю Каркассона

Если вы иногда слышите в своей душе звук мечей, эхо шагов по таинственным коридорам средневекового замка и легкое шуршание платья загадочной незнакомки, то вам непременно стоит посетить французский Каркасон. Этот уникальный средневековый город, основанный готами на юге Франции, хранит множество легенд и загадок, которые интересуют историков и археологов на протяжении многих лет.

Уникальная коллекция в музее

В музее каменных изваяний посетителей ждет замечательная коллекция артефактов, относящихся к различным эпохам:

амфоры эпохи Римской Империи;

фрески того же периода;

фрагменты собора;

каменное оружие.

Эта застывшая в камне история держит в себе тайны катаров и знания о сокровищах рыцарей ордена тамплиеров, которые связывают с легендой о Святом Граале и таинственным кодом да Винчи.

Наследие ЮНЕСКО

С осознанием исторической значимости комплекса некоторые его объекты были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это подчеркивает важность Каркассона как памятника культуры и истории.

Кинематографические места

Экскурсия в Каркасон — это уникальная возможность увидеть места, где снимались такие известные фильмы, как «Робин Гуд» с Кевином Костнером и «Жанна д'Арк» от талантливого Люка Бессона.

Впечатления на свежем воздухе

По завершении экскурсии стоит насладиться свежим воздухом, прогуливаясь на одном из прогулочных судов, которые пересекают воды Южного канала. Это станет великолепным завершением вашего путешествия по этому удивительному городу.