2 отзыва оставили туристы

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Легенды крепости Каркасон

4.5
2 отзыва
Novovira
Novovira – Гид из Барселоны
На юге Франции стоит легендарная крепость Каркасон.

Тут гостил Уолт Дисней, снимались исторические фильмы 🎥.

Каждый год её штурмуют миллионы туристов.

В 13 веке еретики катары дали здесь последний бой, и началась инквизиция.

Затем Каркасон защищал Лангедок от Чёрного принца...

Вы поднимитесь на холм, пройдёте по подвесному мосту через ров и окажетесь в застывшем средневековье.

Увидите замок 🏰 Комталь, Базилику Назария и Цельсия, Музей 🖼 пыток.

Вас ждут улочки с ресторанами и сувенирными магазинами.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €95 за человека

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Легенды крепости Каркасон
Легенды крепости Каркасон
Если в душе у Вас звон мечей, гулкие отзвуки шагов по секретным ходам средневекового замка, легкий шорох платья прекрасной незнакомки – то Вам всенепременно следует посетить французский Каркасон.
Во время экскурсии 🧭 по этому, без сомнения, уникальному средневековому городу, основанному когда-то готами на юге Франции, Вам откроются легенды и загадки, над которыми многие годы ломали головы историки и археологи.
В музее каменных изваяний до сих пор хранится изумительная коллекция предметов старины, относящаяся к разным эпохам: амфоры эпохи Римской Империи, фрески того же периода, фрагменты собора, каменное оружие.
Застывшая в камне история 📖 сохранила тайны катаров, знания 🎓 о сокровищах рыцарей ордена тамплиеров с которыми связывают Святой Грааль и тот самый код да Винчи. Осознавая всю важность исторического комплекса, некоторые из объектов внесены в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.
Кстати, экскурсия ⛳ в Каркасон – уникальная возможность посетить места съемок таких киношедевров, как «Робин Гуд» (Кевин Костнер) и «Жанна д'Арк» гениального Люка Бессона.
По окончании экскурс есть смысл вдохнуть свежий воздух на одном из прогулочных судов, режущих воды Южного канала.
Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии. Иначе бронь аннулируется.
Данная экскурсия осуществляется при наборе минимум 6 человек.
Что входит
  • Транспорт
  • Гид
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 plaza Catalunya
Легенды крепости Каркасон
Легенды крепости Каркасон
Легенды крепости Каркасон
Легенды крепости Каркасон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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2 отзыва оставили туристы

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