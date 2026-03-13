2 отзыва оставили туристы

Откройте для себя Каркасон - средневековую крепость с богатой историей и уникальными артефактами. Узнайте тайны катаров и рыцарей
На юге Франции, в легендарной крепости Каркасон, вас ждёт путешествие в средневековье. Здесь снимались известные фильмы, а история хранит тайны катаров и рыцарей ордена тамплиеров. Вы пройдёте по подвесному мосту, читать дальшеуменьшить
посетите замок Комталь и музей пыток.
Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть места съёмок таких фильмов, как "Робин Гуд" и "Жанна д’Арк". Не упустите шанс вдохнуть свежий воздух на прогулочном судне по Южному каналу. Каркасон - это застывшая в камне история, которую стоит открыть каждому
Лучшее время для посещения Каркасона - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время года туристы могут насладиться прогулками по крепости и окрестностям. В апреле и октябре погода более прохладная, но всё ещё комфортная для экскурсий. Зимой Каркасон менее загружен, что позволяет спокойно исследовать его достопримечательности, хотя некоторые объекты могут быть закрыты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замок Комталь
Базилика Назария и Цельсия
Музей пыток
Описание экскурсии
Погружение в историю Каркассона
Если вы иногда слышите в своей душе звук мечей, эхо шагов по таинственным коридорам средневекового замка и легкое шуршание платья загадочной незнакомки, то вам непременно стоит посетить французский Каркасон. Этот уникальный средневековый город, основанный готами на юге Франции, хранит множество легенд и загадок, которые интересуют историков и археологов на протяжении многих лет.
Уникальная коллекция в музее
В музее каменных изваяний посетителей ждет замечательная коллекция артефактов, относящихся к различным эпохам:
амфоры эпохи Римской Империи;
фрески того же периода;
фрагменты собора;
каменное оружие.
Эта застывшая в камне история держит в себе тайны катаров и знания о сокровищах рыцарей ордена тамплиеров, которые связывают с легендой о Святом Граале и таинственным кодом да Винчи.
Наследие ЮНЕСКО
С осознанием исторической значимости комплекса некоторые его объекты были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это подчеркивает важность Каркассона как памятника культуры и истории.
Кинематографические места
Экскурсия в Каркасон — это уникальная возможность увидеть места, где снимались такие известные фильмы, как «Робин Гуд» с Кевином Костнером и «Жанна д'Арк» от талантливого Люка Бессона.
Впечатления на свежем воздухе
По завершении экскурсии стоит насладиться свежим воздухом, прогуливаясь на одном из прогулочных судов, которые пересекают воды Южного канала. Это станет великолепным завершением вашего путешествия по этому удивительному городу.
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Транспорт
Гид
Что не входит в цену
Входные билеты
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Завершение: Гид оставит вас в вашем отеле или в любом другом удобном для вас месте в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
Очень приятные впечатления от экскурсии. Гид-водитель Любовь очень хорошо ведёт машину и интересно рассказывает и об истории региона, и о современной жизни. А на обратном пути мы ещё заехали на побережье посмотреть места, где выращивают устриц, и продегустировать их. Большое спасибо!
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Т
Татьяна
Очень интересная экскурсия - путешествие в раннее средневековье. Гид Дмитрий дал очень содержательный рассказ об истории крепости Каркасон. Провёл нас по крепости, показал все интересные места, связанные с давней историей читать дальшеуменьшить
Каркасон. А также, напоследок, привёз в маленький провинциальный французский городок Нарбон, где мы посмотрели старинный собор XII века. Прошли вдоль построенного канала, посмотрели как сплавляется небольшое судно из нижнего бьефа канала в верхний бьеф. По дороге в Каркасон Дмитрий подробно затронул и историю этого города, тесно связанного с историей крепости Каркасон, поэтому было интересно представить в памяти все эти эпизоды, посетив Нарбон. Было ооочень интересно, cпасибо за прекрасную экскурсию и интересно проведённое время!!
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М
Марина
Это было очень здорово! Гид Александр большой молодец. Водит прекрасно, рассказывает легко, хорошо знает предмет. Крепость стоит того, чтобы ехать во Францию, ухоженный, прелестный городок. Спасибо за рекомендации по ресторану, было очень вкусно и сытно, выбрали по совету гида местные блюда. Замечательная поездка!