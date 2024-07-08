Мои заказы

Музей науки «Космокайша» – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей науки «Космокайша»» в Барселоне на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
Пешая
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
Захватывающее шестичасовое приключение в знаменитых городских локациях
Начало: В районе метро Arc de Triumf
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от €267 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Барселону
Пешая
3.5 часа
416 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Барселону
Обзорная прогулка от Готического квартала до Саграды Фамилии и других творений Гауди
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Барселона элитарная и загадочная - от науки до легенд
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Барселона элитарная и загадочная - от науки до легенд
Прогуляться на грани рационального и потустороннего
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    8 июля 2024
    Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
    Это было потрясающе. Дети в восторге. Прошло уже больше 3-х месяцев, а воспоминания как вчера. Много новых открытий и знаний. Огромное спасибо Евгению!
  • K
    Katalina
    18 июня 2024
    Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
    Спасибо
  • А
    Алла
    7 февраля 2024
    Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
    Спасибо Евгению за сегодняшний день. Было очень интересно, познавательно и весело. Модно выбирать локации! Ребенок в восторге, мне понравилось еще больше) обязательно вернемся!)
  • Е
    Елена
    21 января 2024
    Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
    Совершенно потрясающая экскурсия для детей. У меня проблемный ребенок, но и её Евгений сумел расположить к себе.
    Экскурсия реально детская, шестилетке уже интересно.
    Да и я не скучала. Советую от души Музей науки посетить обязательно
  • M
    Micaela
    22 декабря 2023
    Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
    Нашей дочери 7 лет. Она была впервые на квесте с Евгением, но давно хотела, т. к. ее старшая сестра в
    читать дальше

    течение уже нескольких лет постоянный участник мероприятий, который организует Евгений. Далее прямая речь участницы:"Мы нашли яйца дракона, которые были в кустах. А мы их отыскали! По карте ориентироваться совсем просто, Женя нас научил. Знаешь, как надо плыть на лодке? Вот так весла вверх, проводишь над водой, опускаешь и под водой проводишь. Да, мы плавали! И черепаху трогали! И в музее шоколада были! И загадки разгадывали! И прошли полгорода вообще! Когда следующий раз пойдем с Женей?"
    Большое спасибо, Евгений, за впечатления, которые получили дети! Так увлекать современных детей умеет только талантливый человек!

  • O
    Olga
    15 декабря 2023
    Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
    Не первая наша детская экскурсия с Женей, и, как всегда, захватывающая! Сын в восторге, рассказывал, как искал яйца дракона, составлял слова из букв, и про разные другие приключения!
  • Y
    Yuliia
    8 декабря 2023
    Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
    Евгений - потрясающий рассказчик и очень внимательный гид. С ним экскурсия- это не просто поход по городу, это настоящее приключение.
  • С
    Сергей
    29 июля 2019
    Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
    Евгений прекрасен. Очаровал и увлек детей с первых минут и на все шесть часов. Экскурсия - в форме интерактивного квеста,
    читать дальше

    где дети чувствуют себя первооткрывателями и в восторге от тех игр, историй и заданий, что им предоставлены. Мы в Барселоне 4 дня, и эти шесть часов с Евгением, по-моему, лучшая из возможных инвестиций для родителей в поездке.

  • Т
    Татьяна
    4 апреля 2019
    Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
    Насыщенная программа с самым активным участием ребенка! Внимательный экскурсовод, интересный квест. Задумка шикарная! Спасибо Евгению за помощь в стрессовой ситуации (украли телефон)! Несмотря ни на что воспоминания самые светлые о нашем приключении.
  • Ю
    Юлия
    14 ноября 2016
    Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
    Евгений провел с детьми шесть часов, за это время устроил им квест в парке, показал музей шоколада и пквариум, они
    читать дальше

    прошли в общей сложности 11 км! Были к вечеру усталые, но очень довольные, много нам рассказывали потом. Гид им очень понравился! Спрашивали, встретятся ли они с ним еще))

  • В
    Виктория
    27 октября 2016
    Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
    Большое спасибо за экскурсии! Наш визит в Барселону был первым. Программу изначально планировали так, чтобы было интересно нашим детям (6
    читать дальше

    и 9 лет). Мы все вместе получили огромное удовольствие! Дети до сих пор вспоминают, как здорово было на квесте. Мы успели посетить за 6 часов множество чудесных и красивых мест. Дети были заняты преодолением испытаний. Эмоций много. Впечатления самые светлые! Евгений, огромное спасибо! Всем очень рекомендуем!

