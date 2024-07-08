Индивидуальная
до 6 чел.
Невероятные приключения детей в Барселоне (от 6 до 14 лет)
Захватывающее шестичасовое приключение в знаменитых городских локациях
Начало: В районе метро Arc de Triumf
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от €267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Барселону
Обзорная прогулка от Готического квартала до Саграды Фамилии и других творений Гауди
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Барселона элитарная и загадочная - от науки до легенд
Прогуляться на грани рационального и потустороннего
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
- ААнна8 июля 2024Это было потрясающе. Дети в восторге. Прошло уже больше 3-х месяцев, а воспоминания как вчера. Много новых открытий и знаний. Огромное спасибо Евгению!
- KKatalina18 июня 2024Спасибо
- ААлла7 февраля 2024Спасибо Евгению за сегодняшний день. Было очень интересно, познавательно и весело. Модно выбирать локации! Ребенок в восторге, мне понравилось еще больше) обязательно вернемся!)
- ЕЕлена21 января 2024Совершенно потрясающая экскурсия для детей. У меня проблемный ребенок, но и её Евгений сумел расположить к себе.
Экскурсия реально детская, шестилетке уже интересно.
Да и я не скучала. Советую от души Музей науки посетить обязательно
- MMicaela22 декабря 2023Нашей дочери 7 лет. Она была впервые на квесте с Евгением, но давно хотела, т. к. ее старшая сестра в
- OOlga15 декабря 2023Не первая наша детская экскурсия с Женей, и, как всегда, захватывающая! Сын в восторге, рассказывал, как искал яйца дракона, составлял слова из букв, и про разные другие приключения!
- YYuliia8 декабря 2023Евгений - потрясающий рассказчик и очень внимательный гид. С ним экскурсия- это не просто поход по городу, это настоящее приключение.
- ССергей29 июля 2019Евгений прекрасен. Очаровал и увлек детей с первых минут и на все шесть часов. Экскурсия - в форме интерактивного квеста,
- ТТатьяна4 апреля 2019Насыщенная программа с самым активным участием ребенка! Внимательный экскурсовод, интересный квест. Задумка шикарная! Спасибо Евгению за помощь в стрессовой ситуации (украли телефон)! Несмотря ни на что воспоминания самые светлые о нашем приключении.
- ЮЮлия14 ноября 2016Евгений провел с детьми шесть часов, за это время устроил им квест в парке, показал музей шоколада и пквариум, они
- ВВиктория27 октября 2016Большое спасибо за экскурсии! Наш визит в Барселону был первым. Программу изначально планировали так, чтобы было интересно нашим детям (6
