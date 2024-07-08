читать дальше

течение уже нескольких лет постоянный участник мероприятий, который организует Евгений. Далее прямая речь участницы:"Мы нашли яйца дракона, которые были в кустах. А мы их отыскали! По карте ориентироваться совсем просто, Женя нас научил. Знаешь, как надо плыть на лодке? Вот так весла вверх, проводишь над водой, опускаешь и под водой проводишь. Да, мы плавали! И черепаху трогали! И в музее шоколада были! И загадки разгадывали! И прошли полгорода вообще! Когда следующий раз пойдем с Женей?"

Большое спасибо, Евгений, за впечатления, которые получили дети! Так увлекать современных детей умеет только талантливый человек!