Хотите посмотреть Барселону за один день? Нас ждёт знакомство с домами Антонио Гауди и других известных каталонских архитекторов эпохи модернизма.
Посетим готический квартал, увидим Собор Святого Семейства и многое многое другое! Ну и конечно же на всем протяжении пути мы сделаем очень классные фотографии.
Посетим готический квартал, увидим Собор Святого Семейства и многое многое другое! Ну и конечно же на всем протяжении пути мы сделаем очень классные фотографии.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00
Что вас ожидает:
- Саграда Фамилия
- Триумфальная арка
- Дом Мила
- Дом Бальо
- Квартал Раздора
- Кафедральный собор
- Готический квартал
- Ель Борн
Описание трансфер
Мы начнём нашу обзорную прогулку в центре города, где мы подробно познакомимся с творчеством знаменитого барселонского гения — Антонио Гауди, увидим его самые известные особняки, прекрасный Дом Мила с его стражниками и сказочный Дом Бальо. Далее мы очень подробно разберемся в домах других известных каталонских архитекторов эпохи Модернизма в прекрасном Квартале Раздора, среди прочего здесь мы увидим удивительный шоколадный домик. Вы узнаете что такое каталонский модернизм, и как зародился район Эшампле. После этого мы отправимся длинный пешеходный бульвар Рамбла, где ненадолго попадём в старый район Раваль, здесь мы обязательно посетим Гастрономическую Мекку Барселоны — старинный рынок 19 века. Здесь можно отведать самых вкусных морепродуктов, отведать свежайших устриц. После мы увидим кукол-гигантов, которые являются неотъемлемой частью испанской культуры, они принимают непосредственное участие в парадах в Барселоне. Далее мы отправимся в глубь веков, узнаем как зародилась Барселона, прогуляемчя по узким улочкам Готического квартала, сохранившим архитектурные памятники разных эпох. Вы увидите Собор Святого Креста, узнаете кто является покровителем Барселоны, пройдете по площади, где находился римский Форум, а также узнаете где и как чествовали Колумба после его невероятного путешествия. После этого мы отправимся в таинственный и мистический еврейский квартал. Мы посетим площадь где любил бывать Антонио Гауди в свои последние годы. Узнаем какие фильмы снимались здесь и по желанию, выпьем по чашечке в кофе в живописном старинном кафе. После этого мы посетим знаменитый район художников и увидим руины прошлых веков Далее мы посетим чудесный парк 19 века и величественную Триумфальную Арку. Ну а в завершении этой части экскурсии, мы отправимся к самому любимому творению Гауди, которое никого не оставляет равнодушным — прекрасной Саграда Фамилии, здесь мы узнаем историю возникновения храма, подробно ознакомимся с символикой на фасадах. Также мы обязательно сделаем замечательные фотографии на всем нашем пути следования!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Саграда Фамилия
- Триумфальная арка
- Дом Мила
- Дом Бальо
- Квартал Раздора
- Кафедральный собор
- Готический квартал
- Ель Борн
Что включено
- Полное сопровождение гида
- Трансфер по маршруту
- Море полезных рекомендаций по местам и ресторанам
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: La Rambla 61
Завершение: Саграда Фамилия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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