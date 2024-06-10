Описание трансфер

Мы начнём нашу обзорную прогулку в центре города, где мы подробно познакомимся с творчеством знаменитого барселонского гения — Антонио Гауди, увидим его самые известные особняки, прекрасный Дом Мила с его стражниками и сказочный Дом Бальо. Далее мы очень подробно разберемся в домах других известных каталонских архитекторов эпохи Модернизма в прекрасном Квартале Раздора, среди прочего здесь мы увидим удивительный шоколадный домик. Вы узнаете что такое каталонский модернизм, и как зародился район Эшампле. После этого мы отправимся длинный пешеходный бульвар Рамбла, где ненадолго попадём в старый район Раваль, здесь мы обязательно посетим Гастрономическую Мекку Барселоны — старинный рынок 19 века. Здесь можно отведать самых вкусных морепродуктов, отведать свежайших устриц. После мы увидим кукол-гигантов, которые являются неотъемлемой частью испанской культуры, они принимают непосредственное участие в парадах в Барселоне. Далее мы отправимся в глубь веков, узнаем как зародилась Барселона, прогуляемчя по узким улочкам Готического квартала, сохранившим архитектурные памятники разных эпох. Вы увидите Собор Святого Креста, узнаете кто является покровителем Барселоны, пройдете по площади, где находился римский Форум, а также узнаете где и как чествовали Колумба после его невероятного путешествия. После этого мы отправимся в таинственный и мистический еврейский квартал. Мы посетим площадь где любил бывать Антонио Гауди в свои последние годы. Узнаем какие фильмы снимались здесь и по желанию, выпьем по чашечке в кофе в живописном старинном кафе. После этого мы посетим знаменитый район художников и увидим руины прошлых веков Далее мы посетим чудесный парк 19 века и величественную Триумфальную Арку. Ну а в завершении этой части экскурсии, мы отправимся к самому любимому творению Гауди, которое никого не оставляет равнодушным — прекрасной Саграда Фамилии, здесь мы узнаем историю возникновения храма, подробно ознакомимся с символикой на фасадах. Также мы обязательно сделаем замечательные фотографии на всем нашем пути следования!