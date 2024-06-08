Устали от однообразных экскурсий с кучей непонятных дат и имён? Пора это исправить! Мы с вами перенесёмся в эпоху римлян, которые основали древний город Барсино.
Посетим неблагополучный район Раваль, сделаем фото у Стены поцелуев, побываем на площади, где проходили казни, и на площади, откуда началась современная история Барселоны. И это только часть программы!
Посетим неблагополучный район Раваль, сделаем фото у Стены поцелуев, побываем на площади, где проходили казни, и на площади, откуда началась современная история Барселоны. И это только часть программы!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Площадь Каталонии — место, откуда началась современная история Барселоны.
- Ла Рамбла — главная пешеходная улица, разделяющая старый город и один из самых неблагоприятных районов — Раваль.
- Кафедральная площадь и кафедральный собор Святого креста и Святой Евлалии, где сохранились следы римской эпохи.
- Стена поцелуев — современное искусство, которым пронизана вся Барселона в сочетании с неутраченной стариной.
- Дворец Каталонской музыки, построенный в начале 20 века. Именно здесь все мероприятия проводились без освещения.
- Площадь Филиппа Нери, где в первозданном виде сохранились стены действующей школы, пострадавшей от бомбёжки во время гражданской войны.
- Площадь Короля — место, где проходили казни. Также именно через эту площадь шёл Колумб, чтобы попросить у монархов средства на строительство флота.
- Королевская площадь. Здесь стоят фонари, которые Антонио Гауди изготовил со своим отцом для конкурса.
- Монумент Колумбу — памятник с самой необычной историей.
- Порт Велл — один из самых старых портов Барселоны.
Вы узнаете:
- Как строилась Барселона, которую вы видите сейчас.
- Какой след оставили после себя римляне.
- Где собирались Пикассо, Дали и другие известные личности.
- Почему Евлалию причислили к лику святых.
- Что такое сангрия и кто такой каганер.
- Зачем нужна сиеста.
- Сколько гаргулий на соборе Святого креста и для чего они нужны.
Организационные детали
- Внутрь достопримечательностей мы не заходим, осмотр только снаружи.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
- Во время экскурсии я сделаю для вас фотографии и отправлю вам после прогулки абсолютно бесплатно. Также дам вам много рекомендаций по вкусным ресторанам и интересным местам для шопинга.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aleksandr — ваш гид в Барселоне
Покажу вам лучшие достопримечательности Барселоны. Что может быть лучше, когда хобби приносит удовольствие!Задать вопрос
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