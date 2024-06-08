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Устали от однообразных экскурсий с кучей непонятных дат и имён? Пора это исправить! Мы с вами перенесёмся в эпоху римлян, которые основали древний город Барсино.



Посетим неблагополучный район Раваль, сделаем фото у Стены поцелуев, побываем на площади, где проходили казни, и на площади, откуда началась современная история Барселоны. И это только часть программы!