Эта программа позволит вам узнать все самое основное о Барселоне за один день. Максимально сбалансирована программа для того кто приехал в Барселону и располагает небольшим количеством времени. Программа насыщенная и очень интересная как для детей, так и для взрослых! Кроме того мы с вами обязательно сделаем крутые фотографии!

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия. Мы пройдем по Пассео де Грасия, полюбуемся на творения Гауди и других известных архитекторов эпохи модернизма, невероятные красочные дома созданные прекрасными художниками, подробно разберём самые известные их работы. Далее мы погрузимся в историю Барселоны, отправимся на знаменитый бульвар Ла Рамбла, где ненадолго зайдем в Раваль и посетим Гастрономический рай — старинный рынок 19 века и увидим кукол, которые принимают участие в ежегодных уличных парадах в Барселоне. Далее мы пройдем по самым примечательным уголкам Готического квартала, сохранившим архитектурные памятники разных эпох. Вы увидите Собор Святого Креста, узнаете кто такая Св. Эулалия, пройдете по площади, где находился римский Форум, побываете на площади Короля где чествовали Колумба после долгих плаваний. Мы обязательно заглянем в самый средневековый по духу и архитектуре еврейский квартал Каль. Далее мы посетим площадь где любил бывать Гауди в свои последние годы. По желанию, выпьем по чашечке в кофе в старинном кафе. На всем протяжении мы обязательно сделаем яркие фотографии, так что впечатления и яркие воспоминания вам точно гарантированы! Важная информация: Пожалуйста, возьмите с собой питьевую воду и солнечные очки.