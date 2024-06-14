Эта программа позволит вам узнать все самое основное о Барселоне за один день.
Максимально сбалансирована программа для того кто приехал в Барселону и располагает небольшим количеством времени.
Программа насыщенная и очень интересная как для детей, так и для взрослых! Кроме того мы с вами обязательно сделаем крутые фотографии!
Максимально сбалансирована программа для того кто приехал в Барселону и располагает небольшим количеством времени.
Программа насыщенная и очень интересная как для детей, так и для взрослых! Кроме того мы с вами обязательно сделаем крутые фотографии!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что вас ожидает:
- Квартал Раздора
- Дом Бальо
- Фонд Антонио Тапи
- Дом Мила
- Рамбла
- Готический квартал
- Кафедральный собор
- Площадь Короля
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия. Мы пройдем по Пассео де Грасия, полюбуемся на творения Гауди и других известных архитекторов эпохи модернизма, невероятные красочные дома созданные прекрасными художниками, подробно разберём самые известные их работы. Далее мы погрузимся в историю Барселоны, отправимся на знаменитый бульвар Ла Рамбла, где ненадолго зайдем в Раваль и посетим Гастрономический рай — старинный рынок 19 века и увидим кукол, которые принимают участие в ежегодных уличных парадах в Барселоне. Далее мы пройдем по самым примечательным уголкам Готического квартала, сохранившим архитектурные памятники разных эпох. Вы увидите Собор Святого Креста, узнаете кто такая Св. Эулалия, пройдете по площади, где находился римский Форум, побываете на площади Короля где чествовали Колумба после долгих плаваний. Мы обязательно заглянем в самый средневековый по духу и архитектуре еврейский квартал Каль. Далее мы посетим площадь где любил бывать Гауди в свои последние годы. По желанию, выпьем по чашечке в кофе в старинном кафе. На всем протяжении мы обязательно сделаем яркие фотографии, так что впечатления и яркие воспоминания вам точно гарантированы! Важная информация: Пожалуйста, возьмите с собой питьевую воду и солнечные очки.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Квартал Раздора
- Дом Бальо
- Фонд Антонио Тапи
- Дом Мила
- Рамбла
- Готический квартал
- Кафедральный собор
- Площадь Короля
Что включено
- Полное сопровождение гида
- Море полезных советов по местам и ресторанам
- Помощь с бронированием
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пассаж де Грасия 36
Завершение: Via Laetana, 107
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Возьмите с собой питьевую воду и солнечные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
3 часа
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
€176 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Велокалейдоскоп в Барселоне
Исследовать город в удобном формате, открывая его истории и характер
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
15 июня в 14:00
16 июня в 09:00
от €169 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия по Барселоне: интересные истории + яркие снимки
Отправимся в один из атмосферных районов города, непринуждённо поговорим о Каталонии и поделаем фото
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
€200 за всё до 8 чел.