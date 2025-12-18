Откройте для себя Монсеррат — величественный горный массив и священное место с уникальным монастырём, где хранится «Чёрная Мадонна», приносящая счастье и гармонию.
Описание экскурсииМонсеррат и парк «Лабиринт»: путешествие в сердце Каталонии Монсеррат — это горный массив, бывший подводный вулкан, расположенный в 42 км. от Барселоны. Здесь находится одноимённый монастырь, основанный в 1024 году, где хранится Национальная святыня Каталонии — статуя Богоматери с младенцем, известная как «Чёрная Мадонна». Встреча с ней приносит счастье и гармонию в семью, а также дарует благословение и здоровье. Силуэт Монсеррата, в переводе с древнекаталонского означающий «сломанная пила», действительно напоминает зубья пилы, каждый из которых имеет своё название, например, «Живот Монаха» или «Голова лошади». Этот уникальный природный комплекс является Национальным заповедником и бережно охраняется. Наше путешествие начнётся с прогулки по знаменитому парку «Лабиринт», где снимали сцены из фильма «Парфюмер. История одного убийцы». Здесь мы сможем насладиться природой и сделать красивые памятные фотографии. После сытного обеда молочным ягнёнком в историческом ресторане 19 века мы отправимся к станции фуникулёра у подножия горы (35 минут в пути). Кроме монастырского комплекса с базиликой, расположенной на высоте 750 метров над уровнем моря, мы также посетим дегустацию сыров, мёда и наливок, производимых местными фермерами. Красота горы действительно впечатляет: причудливые хребты напоминают замки из мокрого песка и каменных истуканов. Вечером мы вернёмся в город к ужину.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Монсеррат
- Парк «Лабиринт»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Аренда легкового автомобиля: 300€
- Аренда микроавтобуса MERCEDES V: 500€
- Входные билеты
- Фуникулеры
- Технические незначительные расходы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
