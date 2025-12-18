Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя Монсеррат — величественный горный массив и священное место с уникальным монастырём, где хранится «Чёрная Мадонна», приносящая счастье и гармонию.



Начните своё приключение с прогулки по живописному парку «Лабиринт», а затем насладитесь дегустацией местных деликатесов.

Описание экскурсии Монсеррат и парк «Лабиринт»: путешествие в сердце Каталонии Монсеррат — это горный массив, бывший подводный вулкан, расположенный в 42 км. от Барселоны. Здесь находится одноимённый монастырь, основанный в 1024 году, где хранится Национальная святыня Каталонии — статуя Богоматери с младенцем, известная как «Чёрная Мадонна». Встреча с ней приносит счастье и гармонию в семью, а также дарует благословение и здоровье. Силуэт Монсеррата, в переводе с древнекаталонского означающий «сломанная пила», действительно напоминает зубья пилы, каждый из которых имеет своё название, например, «Живот Монаха» или «Голова лошади». Этот уникальный природный комплекс является Национальным заповедником и бережно охраняется. Наше путешествие начнётся с прогулки по знаменитому парку «Лабиринт», где снимали сцены из фильма «Парфюмер. История одного убийцы». Здесь мы сможем насладиться природой и сделать красивые памятные фотографии. После сытного обеда молочным ягнёнком в историческом ресторане 19 века мы отправимся к станции фуникулёра у подножия горы (35 минут в пути). Кроме монастырского комплекса с базиликой, расположенной на высоте 750 метров над уровнем моря, мы также посетим дегустацию сыров, мёда и наливок, производимых местными фермерами. Красота горы действительно впечатляет: причудливые хребты напоминают замки из мокрого песка и каменных истуканов. Вечером мы вернёмся в город к ужину.

