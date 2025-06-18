Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Каталонию в миниатюре и насладиться захватывающими видами с горы Тибидабо. Парк миниатюр удивит точными копиями знаменитых достопримечательностей, таких как Саграда Фамилия и Каса Батльо. Путешествие продолжится на Тибидабо, где вы сможете посетить храм Святого Сердца и старейший парк аттракционов. Прекрасные панорамы Барселоны и атмосфера исторических мест создадут незабываемые впечатления

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Парк «Каталония в миниатюре», где вы осмотрите 150 точных копий главных достопримечательностей региона в масштабе 1:25 и услышите о культурных особенностях разных частей Каталонии. Основные объекты:

— Архитектурные шедевры Гауди (Саграда Фамилия, Педрера, Каса Батльо)

— Средневековые замки и монастыри

— Прибрежные крепости Коста-Брава

— Современные архитектурные памятники

Переезд к подножию горы Тибидабо. Дорога проходит через живописные районы Барселоны. По пути — краткий рассказ об истории развития города

Подъём на гору Тибидабо. Варианты:

— На автомобиле туда и обратно

— Если захотите остаться в парке аттракционов, можно будет вернуться на фуникулёре

Храм Святого Сердца на горе Тибидабо. Осмотрим базилику и обсудим её историю, а также архитектурные особенности. Поднимемся к статуе Христа на вершине храма и насладимся панорамным видом на Барселону.

Свободное время на вершине. Вы сможете посетить:

— Старейший парк аттракционов Тибидабо

— Смотровые площадки

— Сувенирные магазины и кафе

Затем мы возвратимся в центр Барселоны, и я дам вам рекомендации по дальнейшему изучению города.

Примерный тайминг:

Путь из центра Барселоны до парка «Каталония в миниатюре» — 1 час

Посещение парка — 1,5 часа

Путь к Храму на горе Тибидабо — 45 минут

На горе проводим около часа

Возвращение обратно в центр

Тайминг может меняться с учётом ритма нашей прогулки.

Организационные детали