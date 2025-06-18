Каталония у ваших ног: от парка миниатюр до вершины Тибидабо
Один день в Каталонии: миниатюры, средневековые замки и виды с Тибидабо. Погрузитесь в историю и культуру региона, наслаждаясь панорамами Барселоны
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Каталонию в миниатюре и насладиться захватывающими видами с горы Тибидабо.
Парк миниатюр удивит точными копиями знаменитых достопримечательностей, таких как Саграда Фамилия и Каса Батльо.
Путешествие продолжится на Тибидабо, где вы сможете посетить храм Святого Сердца и старейший парк аттракционов. Прекрасные панорамы Барселоны и атмосфера исторических мест создадут незабываемые впечатления
Парк «Каталония в миниатюре», где вы осмотрите 150 точных копий главных достопримечательностей региона в масштабе 1:25 и услышите о культурных особенностях разных частей Каталонии. Основные объекты: — Архитектурные шедевры Гауди (Саграда Фамилия, Педрера, Каса Батльо) — Средневековые замки и монастыри — Прибрежные крепости Коста-Брава — Современные архитектурные памятники
Переезд к подножию горы Тибидабо. Дорога проходит через живописные районы Барселоны. По пути — краткий рассказ об истории развития города
Подъём на гору Тибидабо. Варианты: — На автомобиле туда и обратно — Если захотите остаться в парке аттракционов, можно будет вернуться на фуникулёре
Храм Святого Сердца на горе Тибидабо. Осмотрим базилику и обсудим её историю, а также архитектурные особенности. Поднимемся к статуе Христа на вершине храма и насладимся панорамным видом на Барселону.
Свободное время на вершине. Вы сможете посетить: — Старейший парк аттракционов Тибидабо — Смотровые площадки — Сувенирные магазины и кафе
Затем мы возвратимся в центр Барселоны, и я дам вам рекомендации по дальнейшему изучению города.
Примерный тайминг:
Путь из центра Барселоны до парка «Каталония в миниатюре» — 1 час
Посещение парка — 1,5 часа
Путь к Храму на горе Тибидабо — 45 минут
На горе проводим около часа
Возвращение обратно в центр
Тайминг может меняться с учётом ритма нашей прогулки.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Passat
Экскурсия подходит для всех возрастов, но включает подъём по лестнице (есть альтернатива на лифте) и пешие прогулки по парку миниатюр
Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк миниатюр: взрослый — €15, детский (3-12 лет) — €11, фуникулёр (по желанию) — от €5
Наденьте удобную обувь и возьмите ветровку — на вершине Тибидабо часто бывает прохладно и ветрено
Возможно проведение экскурсии для большего числа людей с арендой минивэна — детали в переписке
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 24 туристов
Я Дмитрий, гид с многими годами жизни в Барселоне за плечами. Провожу экскурсии для тех, кто хочет увидеть больше, чем парадные фасады. Мои гости узнают, почему Гауди вдохновлялся природой, как читать дальше
каталонцы сохраняют свою идентичность и где попробовать настоящий кремат. Я не люблю шаблонные маршруты — вместо этого предлагаю погружение в атмосферу города через истории, людей и вкусы. Почему я этим занимаюсь? Потому что верю: Барселона стоит того, чтобы её понимать.
Ирина
18 июн 2025
Прекрасная экскурсия для тех, кто уже осмотрел главные жемчужины в центре Барселоны и хочет увидеть пригород, и для того, чтобы развлечь маленьких детей. И, конечно, один только вид с Тибидабо на весь город стоит того, чтобы выбрать эту экскурсию.