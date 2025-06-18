Мои заказы

Каталония у ваших ног: от парка миниатюр до вершины Тибидабо

Один день в Каталонии: миниатюры, средневековые замки и виды с Тибидабо. Погрузитесь в историю и культуру региона, наслаждаясь панорамами Барселоны
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Каталонию в миниатюре и насладиться захватывающими видами с горы Тибидабо.

Парк миниатюр удивит точными копиями знаменитых достопримечательностей, таких как Саграда Фамилия и Каса Батльо.

Путешествие продолжится на Тибидабо, где вы сможете посетить храм Святого Сердца и старейший парк аттракционов. Прекрасные панорамы Барселоны и атмосфера исторических мест создадут незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные миниатюры Каталонии
  • 🏰 Средневековые замки и монастыри
  • ⛰️ Захватывающие виды с Тибидабо
  • 🎢 Старейший парк аттракционов
  • 🏙️ Панорамы Барселоны
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Саграда Фамилия
  • Каса Батльо
  • Храм Святого Сердца
  • Парк аттракционов Тибидабо

Описание экскурсии

Парк «Каталония в миниатюре», где вы осмотрите 150 точных копий главных достопримечательностей региона в масштабе 1:25 и услышите о культурных особенностях разных частей Каталонии. Основные объекты:
— Архитектурные шедевры Гауди (Саграда Фамилия, Педрера, Каса Батльо)
— Средневековые замки и монастыри
— Прибрежные крепости Коста-Брава
— Современные архитектурные памятники

Переезд к подножию горы Тибидабо. Дорога проходит через живописные районы Барселоны. По пути — краткий рассказ об истории развития города

Подъём на гору Тибидабо. Варианты:
— На автомобиле туда и обратно
— Если захотите остаться в парке аттракционов, можно будет вернуться на фуникулёре

Храм Святого Сердца на горе Тибидабо. Осмотрим базилику и обсудим её историю, а также архитектурные особенности. Поднимемся к статуе Христа на вершине храма и насладимся панорамным видом на Барселону.

Свободное время на вершине. Вы сможете посетить:
— Старейший парк аттракционов Тибидабо
— Смотровые площадки
— Сувенирные магазины и кафе

Затем мы возвратимся в центр Барселоны, и я дам вам рекомендации по дальнейшему изучению города.

Примерный тайминг:

  • Путь из центра Барселоны до парка «Каталония в миниатюре» — 1 час
  • Посещение парка — 1,5 часа
  • Путь к Храму на горе Тибидабо — 45 минут
  • На горе проводим около часа
  • Возвращение обратно в центр

Тайминг может меняться с учётом ритма нашей прогулки.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Passat
  • Экскурсия подходит для всех возрастов, но включает подъём по лестнице (есть альтернатива на лифте) и пешие прогулки по парку миниатюр
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк миниатюр: взрослый — €15, детский (3-12 лет) — €11, фуникулёр (по желанию) — от €5
  • Наденьте удобную обувь и возьмите ветровку — на вершине Тибидабо часто бывает прохладно и ветрено
  • Возможно проведение экскурсии для большего числа людей с арендой минивэна — детали в переписке

Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 24 туристов
Я Дмитрий, гид с многими годами жизни в Барселоне за плечами. Провожу экскурсии для тех, кто хочет увидеть больше, чем парадные фасады. Мои гости узнают, почему Гауди вдохновлялся природой, как
читать дальше

каталонцы сохраняют свою идентичность и где попробовать настоящий кремат. Я не люблю шаблонные маршруты — вместо этого предлагаю погружение в атмосферу города через истории, людей и вкусы. Почему я этим занимаюсь? Потому что верю: Барселона стоит того, чтобы её понимать.

Ирина
18 июн 2025
Прекрасная экскурсия для тех, кто уже осмотрел главные жемчужины в центре Барселоны и хочет увидеть пригород, и для того, чтобы развлечь маленьких детей. И, конечно, один только вид с Тибидабо на весь город стоит того, чтобы выбрать эту экскурсию.

