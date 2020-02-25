41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Горные пейзажи, завораживающие виды на город и знаменитый мужской бенедиктинский монастырь XI века

Мила
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Мила – ваш гид
Если вы приехали в Барселону, то обязательно должны посетить Святую гору Монсеррат.

Поверьте — причин для этого много! Монсеррат — это уникальный горный массив, аналогов которому нет во всем мире! Именно здесь располагается старейший бенедиктинский монастырь, которому совсем скоро исполнится 1000 (!) лет!.

А в главной базилике Монсеррата хранится Черная Мадонна — святыня каталонских католиков, которая исполняет желания.
182 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии41 отзыв
4.98
Душа горы Монсеррат
Душа горы Монсеррат

Программа

  • Мы поднимемся в горы, аналогов которым нет во всем мире: уникальные округлые скалы сформировались еще десять миллионов лет назад и до сих пор восхищают даже бывалых путешественников.
  • Насладившись пейзажем, мы посетим знаменитый мужской бенедиктинский монастырь XI века. Здесь до сих пор живут и служат монахи.
  • Базилика Монсеррата — одна из красивейших в Испании! Именно в ней хранится Черная Мадонна (Святая Дева Мария Монсерратская). Вот уже 13 веков к ней стекаются паломники со всего мира! Вы тоже сможете прикоснуться к каталонской святыне и загадать заветное желание, которое обязательно сбудется.
  • После этого вас ждет выступление знаменитого хора мальчиков «Escolania» — древнейшей музыкальной школы Европы. А затем мы совершим небольшое паломничество к Святой пещере, в которой в 880 году нашли Черную Мадонну, или поднимемся к одной из вершин горы.

Я расскажу вам об истории Монастыря и его современной жизни монахов, о том как нашли Черную Мадонну и какие чудеса она сотворила, почему базилику разрушил Наполеон и как ее восстанавливали. А старинные легенды этой местности помогут вам понять душу этого места и, как говорят каталонцы, «открыть Монсеррат в себе».

Организационные детали

К подножию Монсеррата доедем на электричке, а к монастырю поднимемся на кремальере — особом виде железной дороги (стоимость билетов туда/обратно около 20 евро, оплачивается отдельно,в том числе и для гида)

Душа горы Монсеррат
Душа горы Монсеррат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мила
Мила
Hola! Меня зовут Мила. Я живу в Барселоне и с радостью покажу этот прекрасный город вам!) По образованию я историк-музыковед, а по профессии — журналист. Однажды приехав в Барселону на пару дней я поняла, что именно здесь хочу остаться навсегда — и моя мечта сбылась! Барселона такая разная, что каждый найдет в ней что-то для себя. На ее улицах органично уживаются стены древних римлян и средневековые дворцы, шедевры Антонио Гауди и современное искусство. Я расскажу вам об истории Барселоны, ее культуре и традициях, поведаю древние легенды и современные байки. Я много общаюсь с местными жителями и изучаю каталонскую культуру, поэтому вы узнаете обо всем «из первых рук»! Bienvenido!
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41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 февраля 2020
11 февраля мы побывали на экскурсии «Душа горы Монсеррат», чудесно организованной нашим экскурсоводом Милой. Величественные горы с причудливыми очертаниями, целебный воздух этого «места силы», где все способствует твоему духовному росту: Базилика Девы Марии Монсерратской, росписи, скульптуры, Черная Мадонна, хор мальчиков и удачно вплетенное во всю эту вековую красоту современное искусство. Всю дорогу и во время экскурсии Мила много рассказывала об этом удивительном месте и об Испании вообще, поскольку мы здесь впервые, отвечала на наши вопросы, а по окончании порекомендовала и организовала для нас отличный обед настоящей испанской кухни на свежем воздухе прямо под горой в оливковой роще. Спасибо Вам большое, Мила, за необыкновенные впечатления, подаренные нам. Рекомендуем экскурсовода Милу как хорошего организатора, очень знающего, любящего свою работу, легкого в общении, с широким кругозором. Нам с ней было очень комфортно.
16 января 2020
Прекрасная экскурсия с очаровательной Милой! Спасибо огромное за проведённое время и за интересную подачу информации. Экскурсия была не монотонной лекцией , а прошла увлекательно и познавательно. Любой наш вопрос и даже не по теме, не оставался без ответа.
26 октября 2019
Большое спасибо Миле за чудесно проведённую экскурсию.Получили массу положительных эмоций.Будем своим знакомым рекомендовать данную экскурсию именно с Милой.
17 июня 2019
С Милой было мило :-).
28 мая 2019
Очень интересная экскурсия и обаятельный гид
21 мая 2019
Были на двух экскурсиях с экскурсоводом Милой: творения гауди и душа Монсеррат. Экскурсии пролетели как одно мгновение. Мила - замечательный рассказчик, обладающий большой информацией . Материал был преподнесён интересно, увлекательно, а самое главное с душой. Мой 18- ти летний сын был просто очарован рассказами Милы о Барселоне. Очень рекомендую посетить эти места с экскурсоводом Милой. Ей огромное спасибо за проведённое с нами время.
8 мая 2019
Спасибо Миле за интересную экскурсию «Душа горы Мосеррат» и за организационные моменты. Рекомендация Милы поехать на экскурсию после обеда позволила нам без толпы посетить собор, смотровую площадку, а также попасть на вечернюю службу и насладиться божественным пением хора мальчиков совместно с монахами. Экскурсия получилась легкой и увлекательной.
2 мая 2019
У нас с супругой было 2 экскурсии с Милой и обе прошли интересно и познавательно. Мила прекрасно знает историю и делает повествование очень увлекательным, смешивая рассказ с городскими легендами и занимательными фактами о жизни каталонцев. Кроме этого, Мила всегда была на связи на случай любых вопросов, предоставила массу рекомендаций для проведения самостоятельного досуга и помогла нам достать билеты на Камп Ноу (за что хотелось бы отдельно поблагодарить)!
9 апреля 2019
Наша поездка на гору Монсеррат удалась и запомнилась в том числе благодаря Миле. Всю дорогу до монастыря Мила не давала нам скучать рассказами и ответами на наши бесконечные вопросы о Барселоне. Я бы даже сказала, что тем самым Мила совместила две Экскурсии в одной.
Прекрасное знание экскурсовода и исторического материала и бытовых моментов (от покупки билетов до времени тех или иных мероприятий в монастыре) позволило нам полностью расслабиться и усвоить новые знания.
Мила, спасибо вам большое от всей нашей большой компании.
Очень советую Милу всем, кто планирует посетить Монсеррат.
4 апреля 2019
Поездка с Милой на гору Монсеррат запомнилась не только захватывающим видами и познавательной экскурсией, посвященной непосредственно самому комплексу, монастырю, Черной Мадонне, но и интересными историями о Каталонии, традициях жителей, особенностях жизни и обо всем-всем, связанном с Испанией, во время пути. После подъема по одной из троп мы послушали хор мальчиков и прикоснулись к Черной Мадонне. Спасибо Миле за ее открытость, хорошее настроение, ответы на огромное количество наших вопросов, ценные советы, и, конечно, за прекрасно проведенное время!
Ещё 31 отзыв

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