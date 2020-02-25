41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 февраля мы побывали на экскурсии «Душа горы Монсеррат», чудесно организованной нашим экскурсоводом Милой. Величественные горы с причудливыми очертаниями, целебный воздух этого «места силы», где все способствует твоему духовному росту: Базилика Девы Марии Монсерратской, росписи, скульптуры, Черная Мадонна, хор мальчиков и удачно вплетенное во всю эту вековую красоту современное искусство. Всю дорогу и во время экскурсии Мила много рассказывала об этом удивительном месте и об Испании вообще, поскольку мы здесь впервые, отвечала на наши вопросы, а по окончании порекомендовала и организовала для нас отличный обед настоящей испанской кухни на свежем воздухе прямо под горой в оливковой роще. Спасибо Вам большое, Мила, за необыкновенные впечатления, подаренные нам. Рекомендуем экскурсовода Милу как хорошего организатора, очень знающего, любящего свою работу, легкого в общении, с широким кругозором. Нам с ней было очень комфортно.