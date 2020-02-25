41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Я расскажу вам об истории Монастыря и его современной жизни монахов, о том как нашли Черную Мадонну и какие чудеса она сотворила, почему базилику разрушил Наполеон и как ее восстанавливали. А старинные легенды этой местности помогут вам понять душу этого места и, как говорят каталонцы, «открыть Монсеррат в себе».
К подножию Монсеррата доедем на электричке, а к монастырю поднимемся на кремальере — особом виде железной дороги (стоимость билетов туда/обратно около 20 евро, оплачивается отдельно,в том числе и для гида)