На этой прогулке вы откроете для себя архитектурные шедевры города, где каждый дом — это произведение искусства.
Погрузитесь в мир гениальных каталонских архитекторов и узнаете, что именно в Барселоне делает стиль модерн уникальным. Рассмотрите настоящие шедевры района Эшампле и, конечно, познакомитесь с их историей.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Начнём наше путешествие у отеля Casa Fuster — Луис Доменек-и-Монтанера создал настоящий символ модерна. Вы узнаете, как здание стало одной из визитных карточек Барселоны.
Пройдёмся по проспекту Диагональ — галерее под открытым небом. Полюбуемся уникальными архитектурными решениями и сравним стили трёх великих мастеров (включая Гауди!)
Прогуливаясь по улочкам Эшампле, мы выйдем на Paseo de Gracia — главную улицу города, где находится множество знаменитых зданий — например, созданные Гауди Casa Batlló и La Pedrera.
А ещё:
- Вы раскроете тайны развития модерна в Барселоне
- Узнаете о его уникальных особенностях и отличиях от других городов
- Обсудите работы известных архитекторов и их влияние на облик города
- Услышите увлекательные истории о строительстве и истории архитектурных жемчужин, которые не оставят вас равнодушными
И не только!
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего количества путешественников: €35 за чел.
- Также экскурсию можно провести для больших групп или в автомобильном формате — детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Барселоне
Меня зовут Галина, я — профессиональный гид. Я провожу авторские экскурсии в Барселоне, где живу уже много лет. Имею образование в области искусства, и знаю об истории искусства Испании практическиЗадать вопрос
