На этой прогулке вы откроете для себя архитектурные шедевры города, где каждый дом — это произведение искусства. Погрузитесь в мир гениальных каталонских архитекторов и узнаете, что именно в Барселоне делает стиль модерн уникальным. Рассмотрите настоящие шедевры района Эшампле и, конечно, познакомитесь с их историей.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Галина Ваш гид в Барселоне

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Начнём наше путешествие у отеля Casa Fuster — Луис Доменек-и-Монтанера создал настоящий символ модерна. Вы узнаете, как здание стало одной из визитных карточек Барселоны.

Пройдёмся по проспекту Диагональ — галерее под открытым небом. Полюбуемся уникальными архитектурными решениями и сравним стили трёх великих мастеров (включая Гауди!)

Прогуливаясь по улочкам Эшампле, мы выйдем на Paseo de Gracia — главную улицу города, где находится множество знаменитых зданий — например, созданные Гауди Casa Batlló и La Pedrera.

А ещё:

Вы раскроете тайны развития модерна в Барселоне

Узнаете о его уникальных особенностях и отличиях от других городов

Обсудите работы известных архитекторов и их влияние на облик города

Услышите увлекательные истории о строительстве и истории архитектурных жемчужин, которые не оставят вас равнодушными

