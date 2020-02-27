23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы начнем на площади Каталонии. Прогуляемся по самому популярному бульвару Ла Рамбла и окунемся в его неповторимую атмосферу туристическо-артистической круговерти. Окажемся в таинственном и безумно красивом Готическом квартале. Посетим площадь Короля и другие не менее замечательные места города.
Хорошая фотосессия также получится в парке Гуэль или на горе Монтжуик. Мы также можем заранее обсудить тематику и стиль съемок, я постараюсь исполнить все ваши пожелания. Мы можем заранее обсудить тематику, место и стиль съемок, я постараюсь исполнить все ваши пожелания.
Организационные детали
Фотографии будут готовы в течение одной-трех недель в зависимости от количества других заказов. Обычно время готовности я обсуждаю с клиентами на месте. За 2 часа прогулки обычно получается 50-60 обработанных снимков.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Приветствую вас в Испании, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина, я — гид-фотограф в Мадриде и Барселоне. Люблю открывать что-то новое, чувствовать атмосферу разных городов и стран. Более 5 лет работаю в туризме. Закончила школу фотографии и уже 4 года провожу фотосессии. Посетила множество стран и как путешественник, и по работе. Испания украла мое сердце и взяла меня в плен! Эта страна дарит радость и любовь, и я буду счастлива поделиться ими с вами!
В эту поездку мы решили воспользоваться услугами профессионального фотографа, чтобы точно было что положить в альбом. Екатерина просто чудо! Посоветовавшись с ней, выбрали оптимальное время экскурсии-фотосессии, такое чтобы народу было мало. По ее совету мы посетили очень много интересных мест и были даже в таких, о которых мне кажется вообще мало кто знает. Фотосессия у нас была семейная (муж, жена и ребенок 7 лет). Ребенок был вовлечен в процесс и ему ни в коем случае не было скучно. Он вместе с Екатериной придумывали сюжеты для фото, а также позы и варианты фонов. Ребенок остался очень доволен, так как помимо помощника он смог поработать и профессиональной моделью:). Помимо общих фото, каждый член семьи получил и свою собственную фотосессию. Екатерина рассказала и показала много интересностей и мест, в которые обычный турист точно уж не забредет! Ставлю 5+ и еще раз спасибо за прекрасно проведенное время!
Наталья
23 февраля 2020
Моя Фотопрогулка состоялась в мой день рождения и это мероприятие оставило у меня одно из самых ярких впечатлений о Барселоне .Катя отличный собеседник и фотограф.подскажет и покажет как удачно встать подбирает ракурс. И все это так легко и непринужденно.Я от души хочу ей пожелать всего самого наилучшего и с нетерпение жду фоточек.
Ирина
19 января 2020
Спасибо Кате за то, что помогла запечатлеть воспоминания об этом прекрасном городе) Фотографии просто потрясающие) Барселона останется навсегда не только в моем сердце, но и на фотографиях) ❤️️❤️️❤️️ За незабываемы эмоции от самого процесса съемки отдельное спасибо) ❤️️
Алла
11 января 2020
Отличная фотопрогулка, весело, интересно. Подготовленный маршрут, отличные ракурсы для фото и сами фотографии -восторг! Хочу особо отметить сроки готовности фотографий, они минимальные, меньше недели, это здорово, ведь так всегда ждёшь их после экскурсии, всем рекомендую прогулку с Екатериной!
Ольга
4 января 2020
Мы очень благодарны Кате за экскурсию! Такой формат прогулки был нашим первым опытом, и все прошло очень легко, весело и интересно! Эта фотопрогулка была моим подарком мужу на день рождения, и Катя даже добавила свой сюрприз по случаю праздника! Кроме того, она дала нам несколько ценных советов по посещению мест, за что мы отдельно благодарны ей от всего сердца! Искренне рекомендую Катю!
Полина
30 декабря 2019
Было очень здорово прогуляться в приятной компании, послушать разные интерености про город, ну и, конечно же, пофотграфироваться.))) Все просто супер!
Ingrida
22 ноября 2019
Сейчас, вспоминая проведённое с Катей чудесное время, захлестывают только положительные эмоции.
Очень позитивный человек и лёгкая в общении.
Узнали много интересного, погуляли по прекрасным местам, нашла подход и к 3ех летнему ребёнку.
Барселона-город который очаровывает с первого взгляда и куда хочется возвращаться снова и снова все благодаря Кати.
Огромное спасибо за этот потрясающий день. 😊
Анна
14 ноября 2019
Фотопрогулка была отличная! Екатерина, профессионал и знает своё дело! 👍
Ольга
21 октября 2019
Фотопрогулка просто супер! Катя - отличный гид, замечательный человек! Нам показалось что это наша подруга, с которой мы давно знакомы. Гуляли по Готическому кварталу. Очень интерны рассказ о всех достопримечательностях квартала, площадей, храмов, домов... Кто поделает сделать фотопрогулку по Барселоне, всем рекомендую Екатерину. Спасибо большое!
Теперь осталось дождаться фото и долгие годы вспоминать фотопрогулку по Барселоне...
Иван
24 сентября 2019
Люблю, когда с гидом-фотографом возникает непринужденное общение. Именно так получилось и с Катей. Поэтому я чувствовал себя легко и свободно. Мы гуляли по Барселоне, Екатерина делала снимки, параллельно рассказывая об истории и значении места, в котором мы были. Было познавательно и интересно. Посетили много "колоритных" и аутентичных мест Барселоны. Я остался доволен, что выбрал Катю.
Прогулка по городу античному, средневековому и современному под увлекательные истории о нём
Чтобы понять, почему Барселона выглядит именно так, а не иначе, — стоит начать знакомство с момента её основания. Мы пройдём от сохранившихся фрагментов римской эпохи до современных зданий. Таким образом, архитектура и мои рассказы помогут сложить в вашей голове правильное представление о городе и разобрать основные вехи его истории по полочкам.
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
По-настоящему изучить и понять Барселону можно только неспешно прогуливаясь по её улицам, наслаждаясь уникальной архитектурой и дегустируя национальную кухню в местных лавочках. Наша прогулка позволит вам почувствовать дух Барселоны, с головой погрузиться в ее историю и современность и получить восхитительные впечатления об этом городе-празднике, который, перефразируя Эрнеста Хемингуэя, всегда с вами!
Средневековые улочки или модный бульвар Рамбла, древние легенды или смелые замыслы Гауди — выбирайте один из двух маршрутов и погружайтесь в ритм каталонской столицы! Вы узнаете, почему самая старая в мире синагога находится под землёй, что особенного в каталонских улитках и кто придумал хамон, а также увидите главные достопримечательности.
Погулять по Старому городу, уловить колоритный дух на его улицах и восхититься творениями Гауди
Поверьте, даже если вы в Барселоне в 10 раз, вы всё равно откроете для себя что-то новое на прогулке. Этот город не стоит на месте, даже местные не берутся утверждать, что знают его на все 100%. Я покажу вам самые яркие символы города и поделюсь его секретными местами, достойными внимания. Вперёд за непередаваемой атмосферой столицы Каталонии!
Таинственный монастырь в окружении скал и самая высокая точка Барселоны на автомобильной экскурсии
Вы узнаете историю происхождения горы Монтсеррат и одноименного монастыря, познакомитесь с легендарной Черной мадонной и послушаете хор мальчиков. А еще посетите храм Святого Сердца и впечатлитесь видами Барселоны с вершины Тибидабо!