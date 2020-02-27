23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы начнем на площади Каталонии. Прогуляемся по самому популярному бульвару Ла Рамбла и окунемся в его неповторимую атмосферу туристическо-артистической круговерти. Окажемся в таинственном и безумно красивом Готическом квартале. Посетим площадь Короля и другие не менее замечательные места города.

Хорошая фотосессия также получится в парке Гуэль или на горе Монтжуик. Мы также можем заранее обсудить тематику и стиль съемок, я постараюсь исполнить все ваши пожелания. Мы можем заранее обсудить тематику, место и стиль съемок, я постараюсь исполнить все ваши пожелания.