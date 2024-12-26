17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Рассмотреть величественную архитектуру, узнать о местных ритуалах и услышать мистические легенды
Приглашаю в одно из самых удивительных мест Барселоны, расположенное на красивом склоне горы Монтжуик.
Здесь пятиэтажные многоквартирные дома, семейные особняки, величественные памятники, чистые улицы, кипарисы, тень от которых спасает редких путников от изнуряющей жары. Настоящий город. Только это — город мёртвых на кладбище Монтжуик.
Мы посетим самое большое кладбище Барселоны — настоящий музей под открытым небом, где переплетаются классицизм, готический стиль и модернизм и почти нет посетителей. «Квартиры» здесь сдаются в аренду: на 15, 25 и 50 лет. Самые дорогие — нижние этажи. Почему? Вы узнаете на экскурсии.
За два часа пройдём по всему городу мёртвых. Увидим могилы гениев и злодеев: музыканта Исаака Альбениса, певицы Виктории де лос Анхелес, генерала Антонио Эскобаре, а также — наркоторговца Анхеля Франко.
Я расскажу вам, как выглядят местные похороны: почему при таком необычном способе захоронений — когда гробы ставят на негерметичные этажи многоэтажек — здесь нет ни запаха, ни опасных бактерий.
Вы услышите устрашающие легенды. К примеру, про одного буржуа, который заказал себе надгробный памятник, будучи ещё не старым, в здравом уме и светлой памяти. Он хотел, чтобы на его могиле была скульптура, изображающая момент, когда Смерть придёт за ним. Для достоверности, скульптор снял с его лица прижизненную маску. На следующий всё было готова. Но заказчик не увидел работу — он внезапно умер в ту ночь от неизвестной болезни.
И узнаете о жутких вещах! Хотите верьте, хотите нет — но по рассказам местных жителей, в одной из общих могил захоронена вампирша Энрикета Марти, известная тем, что воровала на улицах города детей и пила их кровь. Душа её никак не может успокоиться! Вы выясните, что делает кровожадная Энрикета и почему жители ближайших районов до сих пор не выпускают своих малышей с наступлением темноты.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кладбища Монтжуик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 9513 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Sergei
Огромное спасибо Евгению за отличную экскурсию. Масштаб, культура и традиции, место скорби и памяти поколений жителей и творцов этого прекрасного города раскрылись в повествовании о истории и легендах этого места из уст интересного рассказчика и глубоко эрудированного человека. Однозначно рекомендуем.
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Юлия
Очень хотели попасть на этот необычный маршрут - музей под открытым небом именно с Евгением. Интуиция не подвела и время пролетело незаметно. Шикарная погода, неповторимая архитектура готических склепов, гробниц и читать дальшеуменьшить
увлекательный рассказ об истории этого атмосферного места, что ещё нужно в воскресный день? Даже самый юный член семьи, наш 11-летний скептик, с интересом задавал вопросы гиду. Благодарим Евгения за незабываемое путешествие в мир мертвых и до новых встреч!!!
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С
Сабина
Добрый день. Экскурсия очень понравилась, было максимально познавательно и конечно красиво. Спасибо Евгению.
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Ю
Юлия
Большое спасибо Евгению за эту эксклюзивную экскурсию! 3 часа увлекательных и мистических историй, реальные факты из прошлого Барселоны,уклад жизни местных жителей,пронзительная тонкость работ мастеров готической архитектуры,незабываемая панорама города с высоты читать дальшеуменьшить
птичьего полёта. И много потом раздумий… тема жизни и смерти…. какой разной может быть красота…. как прекрасен каждый день… одним словом- рекомендуем ОЧЕНЬ! Евгений -большой мастер слова и своего дела. Спасибо. Юлия и Татьяна. (Москва)
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Е
Елена
Много раз бывала в Барселоне, и всегда с интересом рассматривала по дороге из аэропорта в город кладбище Монжуик. Наконец решилась туда дойти! Необычная экскурсия! Анатолий интересно и увлекательно рассказал об читать дальшеуменьшить
истории, архитектуре, легендах и жизни города мертвых. Помимо того, что он превосходный рассказчик, на любой мой вопрос у него был ответ! Очень красивое место!!! А какие памятники и склепы в нижней части! Просто произведения искусства!! Интересно увидеть город с необычного ракурса…
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В
Влад
Мы бронировали у Евгения изначально только экскурсию в Город Мертвых. Но так вышло, что наш экскурсовод на обзорку и Тибидабо с Монжуиком не смогла провести эти экскурсии, и их провел читать дальшеуменьшить
нам Евгений. Мы остались очень довольны. Рассказчик он просто потрясающий. Очень легко увлекал нас, и мы слушали и слушали. На всех трех экскурсиях было очень интересно. Чем дальше мы углублялись в город, тем больше рассказывал. В общем, большое ему спасибо. Всем рекомендую посетить эти экскурсии.
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