17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю в одно из самых удивительных мест Барселоны, расположенное на красивом склоне горы Монтжуик. Здесь пятиэтажные многоквартирные дома, семейные особняки, величественные памятники, чистые улицы, кипарисы, тень от которых спасает редких путников от изнуряющей жары. Настоящий город. Только это — город мёртвых на кладбище Монтжуик.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы посетим самое большое кладбище Барселоны — настоящий музей под открытым небом, где переплетаются классицизм, готический стиль и модернизм и почти нет посетителей. «Квартиры» здесь сдаются в аренду: на 15, 25 и 50 лет. Самые дорогие — нижние этажи. Почему? Вы узнаете на экскурсии.

За два часа пройдём по всему городу мёртвых. Увидим могилы гениев и злодеев: музыканта Исаака Альбениса, певицы Виктории де лос Анхелес, генерала Антонио Эскобаре, а также — наркоторговца Анхеля Франко.

Я расскажу вам, как выглядят местные похороны: почему при таком необычном способе захоронений — когда гробы ставят на негерметичные этажи многоэтажек — здесь нет ни запаха, ни опасных бактерий.

Вы услышите устрашающие легенды. К примеру, про одного буржуа, который заказал себе надгробный памятник, будучи ещё не старым, в здравом уме и светлой памяти. Он хотел, чтобы на его могиле была скульптура, изображающая момент, когда Смерть придёт за ним. Для достоверности, скульптор снял с его лица прижизненную маску. На следующий всё было готова. Но заказчик не увидел работу — он внезапно умер в ту ночь от неизвестной болезни.

И узнаете о жутких вещах! Хотите верьте, хотите нет — но по рассказам местных жителей, в одной из общих могил захоронена вампирша Энрикета Марти, известная тем, что воровала на улицах города детей и пила их кровь. Душа её никак не может успокоиться! Вы выясните, что делает кровожадная Энрикета и почему жители ближайших районов до сих пор не выпускают своих малышей с наступлением темноты.