17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«Квартиры» в этом Городе мёртвых сдаются в аренду: на 15, 25 и 50 лет. Самые дорогие — нижние этажи. Наверху дешевле, но чтобы проведать усопшего, родственникам приходится подкатывать к дому специальную лестницу.
Вероятно, вы уже видели это место, если смотрели фильм Педро Альмодовара «Всё о своей матери». Последние кадры этой картины — это и есть кладбище Монтжуик. Всего в городе девять кладбищ. Но это — самое большое. Здесь покоятся 152 474 человека. В 2013 году кладбищу исполнилось 130 лет. Спроектировано оно было архитектором Леандром Альбаредом.
Это место — настоящий музей под открытым небом. Чудное переплетение классицизма, готического стиля и модернизма при почти полном отсутствии посетителей даёт необычайный эффект нахождения в сказочном мире.
За два часа нашей прогулки мы пройдем по всему городу мёртвых. Увидим могилы как гениев, так и злодеев: музыканта Исаака Альбениса, певицы Виктории де лос Анжелес, генерала Антонио Эскобаре; а также — наркоторговца Анхеля Франко.
Снизу, от главного входа (со стороны порта) серпантином идет дорога вверх и потом спускается вниз, уже к другому выходу, со стороны парка Монтжуик. Кроме дороги, есть еще лестницы, идущие в основном по центру кладбища.
Я расскажу вам, как выглядят местные похороны: почему при таком необычном способе захоронений — когда гробы ставят на негерметичные этажи многоэтажек — здесь нет ни запаха, ни опасных бактерий. Со многими из захоронений связаны устрашающие легенды. К примеру, один барселонский буржуа заказал себе надгробный памятник, будучи ещё не старым, в здравом уме и светлой памяти. Он хотел, чтобы на его могиле была скульптура, изображающая момент, когда Смерть придёт за ним и заберёт в свои объятия. А для достоверности, скульптор снял с его лица прижизненную маску. На следующий день скульптура была готова. Но заказчик не увидел эту работу — он внезапно умер в ту ночь от неизвестной болезни.
Хотите верьте, хотите нет — но по рассказам местных жителей, в полнолуние на кладбище происходят жуткие вещи. В одной из общих могил здесь захоронена кровожадная вампирша Энрикета Марти, известная тем, что воровала на улицах города детей и пила их кровь. И душа её никак не может успокоиться. Когда на небе появляется полная луна, она выбирается из своей могилы и отправляется на городские улицы за очередной жертвой. И действительно, все дети, которые когда-либо за последние 100 лет пропадали в Барселоне, жили недалеко от горы Монтжуик. Поэтому жители ближайших районов с наступлением темноты не выпускают своих малышей из дома.