17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю в одно из самых удивительных мест Барселоны, расположенное на красивом склоне горы Монтжуик. Отсюда открывается завораживающий вид на море. Но любознательных людей привлекает не это. Пятиэтажные многоквартирные дома, семейные особняки, величественные памятники, чистые улицы, кипарисы, тень от которых спасает редких путников от изнуряющей жары. Настоящий город. Только это город мёртвых на кладбище Монтжуик.

Кладбище Монтжуик

«Квартиры» в этом Городе мёртвых сдаются в аренду: на 15, 25 и 50 лет. Самые дорогие — нижние этажи. Наверху дешевле, но чтобы проведать усопшего, родственникам приходится подкатывать к дому специальную лестницу.

Вероятно, вы уже видели это место, если смотрели фильм Педро Альмодовара «Всё о своей матери». Последние кадры этой картины — это и есть кладбище Монтжуик. Всего в городе девять кладбищ. Но это — самое большое. Здесь покоятся 152 474 человека. В 2013 году кладбищу исполнилось 130 лет. Спроектировано оно было архитектором Леандром Альбаредом.

Это место — настоящий музей под открытым небом. Чудное переплетение классицизма, готического стиля и модернизма при почти полном отсутствии посетителей даёт необычайный эффект нахождения в сказочном мире.

Программа

За два часа нашей прогулки мы пройдем по всему городу мёртвых. Увидим могилы как гениев, так и злодеев: музыканта Исаака Альбениса, певицы Виктории де лос Анжелес, генерала Антонио Эскобаре; а также — наркоторговца Анхеля Франко.

Снизу, от главного входа (со стороны порта) серпантином идет дорога вверх и потом спускается вниз, уже к другому выходу, со стороны парка Монтжуик. Кроме дороги, есть еще лестницы, идущие в основном по центру кладбища.

Я расскажу вам, как выглядят местные похороны: почему при таком необычном способе захоронений — когда гробы ставят на негерметичные этажи многоэтажек — здесь нет ни запаха, ни опасных бактерий. Со многими из захоронений связаны устрашающие легенды. К примеру, один барселонский буржуа заказал себе надгробный памятник, будучи ещё не старым, в здравом уме и светлой памяти. Он хотел, чтобы на его могиле была скульптура, изображающая момент, когда Смерть придёт за ним и заберёт в свои объятия. А для достоверности, скульптор снял с его лица прижизненную маску. На следующий день скульптура была готова. Но заказчик не увидел эту работу — он внезапно умер в ту ночь от неизвестной болезни.

Хотите верьте, хотите нет — но по рассказам местных жителей, в полнолуние на кладбище происходят жуткие вещи. В одной из общих могил здесь захоронена кровожадная вампирша Энрикета Марти, известная тем, что воровала на улицах города детей и пила их кровь. И душа её никак не может успокоиться. Когда на небе появляется полная луна, она выбирается из своей могилы и отправляется на городские улицы за очередной жертвой. И действительно, все дети, которые когда-либо за последние 100 лет пропадали в Барселоне, жили недалеко от горы Монтжуик. Поэтому жители ближайших районов с наступлением темноты не выпускают своих малышей из дома.