В небольшой Таррагоне есть всё: музеи, скульптуры, площади, уникальные памятники и многое другое. Удивлены? Я помогу вам убедиться, что жизнь в Испании не ограничивается крупными городами. Заглянем в старейший магазин Европы, восхитимся саркофагом арагонского короля и побываем на Марсовом поле. А ещё сможете отведать морепродукты в живописном рыбацком квартале.

за 1-2 человека или €100 за человека, если вас больше

от €200 за 1-2 человека или €100 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Приглашаю вас в город, который принимал императора Августа и апостола Павла, стал отправной точкой для экспансии римлян на полуострове и сохранил наибольшее количество памятников античной истории. Вы увидите:

Римский цирк

Амфитеатр

Форум

Часть крепостной стены

Самый крупный в Средиземноморье раннехристианский некрополь

Вы узнаете

Почему астрономическое время в Испании отстаёт от реального на два часа

Для чего каждый год в августе жители Таррагоны обливают себя водой

Куда подевалась вся мебель из богатейшего дома на улице Рыцарей

Кроме того, что я гид, я ещё и профессиональный фотограф. В течение всей экскурсии буду помогать вам с поиском лучших сюжетов и ракурсов для съёмки на ваш телефон. А если захотите, могу сделать несколько десятков фотографий на свою технику (за дополнительную плату).

Организационные детали