В небольшой Таррагоне есть всё: музеи, скульптуры, площади, уникальные памятники и многое другое. Удивлены? Я помогу вам убедиться, что жизнь в Испании не ограничивается крупными городами.
Заглянем в старейший магазин Европы, восхитимся саркофагом арагонского короля и побываем на Марсовом поле. А ещё сможете отведать морепродукты в живописном рыбацком квартале.
Заглянем в старейший магазин Европы, восхитимся саркофагом арагонского короля и побываем на Марсовом поле. А ещё сможете отведать морепродукты в живописном рыбацком квартале.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Приглашаю вас в город, который принимал императора Августа и апостола Павла, стал отправной точкой для экспансии римлян на полуострове и сохранил наибольшее количество памятников античной истории. Вы увидите:
- Римский цирк
- Амфитеатр
- Форум
- Часть крепостной стены
- Самый крупный в Средиземноморье раннехристианский некрополь
Вы узнаете
- Почему астрономическое время в Испании отстаёт от реального на два часа
- Для чего каждый год в августе жители Таррагоны обливают себя водой
- Куда подевалась вся мебель из богатейшего дома на улице Рыцарей
Кроме того, что я гид, я ещё и профессиональный фотограф. В течение всей экскурсии буду помогать вам с поиском лучших сюжетов и ракурсов для съёмки на ваш телефон. А если захотите, могу сделать несколько десятков фотографий на свою технику (за дополнительную плату).
Организационные детали
- Дорога от Барселоны до Таррагоны проходит на поезде и занимает полтора часа в одну сторону. Цена билета в обе стороны — 15 €. Билеты гиду приобретают путешественники.
- Возможен трансфер на автомобиле. Цена обсуждается отдельно.
- Предусмотрен обед и остановки на кофе и отдых (еда и напитки оплачиваются дополнительно)
- Стоимость дополнительных фотоуслуг — 100 €
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Барселоне
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Я профессиональный гид и фотограф в Барселоне с опытом работы более 7 лет. Специализируюсь на индивидуальных экскурсиях и фотосессиях. Стараюсь по-особенному раскрыть красоту этого удивительного места.Задать вопрос
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