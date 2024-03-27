Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Барселоне на русском языке, цены от €350. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мир сюрреализма - это Я!
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Мир сюрреализма - это Я!
Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 20 чел.
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
350 за всё до 4 чел.
Рыбалка в Барселоне - на тунца, кальмара, марлина
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 1 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 марта 2024
    Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
    Очень много впечатлений от экскурсии! Интересно, увлекательно и познавательно. Хочется приехать ещё очень много раз. Были утчены все мои пожелания и даже больше. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    9 января 2024
    Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
    Потрясающая экскурсия в Монастырь Монсеррат. Все было шикарно организовано. Интересно рассказано, Но, главное, что дочка 13 лет была счастлива на
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    протяжении всей экскурсии (родители подростков меня поймут). Особенная благодарность за необычайно вкусный обед:) Обязательно поедем с Александром и на другие его экскурсии.

  • O
    Odincovo
    28 ноября 2022
    Монтсеррат и обед в Оливковой долине - путешествие в прошлое
    Очень благодарны Анне за экскурсию. Все прошло интересно и налегке. Отдельное спасибо за красивые фото и видео.
  • K
    Konstantin
    27 июля 2022
    Мир сюрреализма - это Я!
    Понравилось очень
  • Ю
    Юлия
    13 марта 2022
    Мир сюрреализма - это Я!
    Владимир, спасибо Вам большое за великолепные три дня где вы нас влюбили в эту красивейшую страну и ее историю и
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    культуру. Ваши энциклопедические знания и Дали, и Гауди, и истории Барселоны украсили нашу поездку. Кроме этого все поездки и прогулки были четко организованы и выбор ресторанов просто великолепен. Ещё раз спасибо!

  • Л
    ЛЮДМИЛА
    24 июля 2021
    Мир сюрреализма - это Я!
    Интересно и увлекательно. Узнали много нового о жизни и творчестве Сальвадора Дали. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «С обедом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Рыбалка в Барселоне - на тунца, кальмара, марлина
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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