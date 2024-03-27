1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Мир сюрреализма - это Я!
Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €1 000 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 марта 2024Очень много впечатлений от экскурсии! Интересно, увлекательно и познавательно. Хочется приехать ещё очень много раз. Были утчены все мои пожелания и даже больше. Рекомендую!
- ННаталья9 января 2024Потрясающая экскурсия в Монастырь Монсеррат. Все было шикарно организовано. Интересно рассказано, Но, главное, что дочка 13 лет была счастлива на
- OOdincovo28 ноября 2022Монтсеррат и обед в Оливковой долине - путешествие в прошлоеОчень благодарны Анне за экскурсию. Все прошло интересно и налегке. Отдельное спасибо за красивые фото и видео.
- KKonstantin27 июля 2022Понравилось очень
- ЮЮлия13 марта 2022Владимир, спасибо Вам большое за великолепные три дня где вы нас влюбили в эту красивейшую страну и ее историю и
- ЛЛЮДМИЛА24 июля 2021Интересно и увлекательно. Узнали много нового о жизни и творчестве Сальвадора Дали. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «С обедом»
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