читать дальше культуру. Ваши энциклопедические знания и Дали, и Гауди, и истории Барселоны украсили нашу поездку. Кроме этого все поездки и прогулки были четко организованы и выбор ресторанов просто великолепен. Ещё раз спасибо!

Владимир, спасибо Вам большое за великолепные три дня где вы нас влюбили в эту красивейшую страну и ее историю и