Готический квартал и Борн — сердце Старой Барселоны, где соседствуют средневековая архитектура и современная жизнь. Мы пройдём по мощёным площадям и узким улочкам, рассмотрим великолепные здания.
И погрузимся в историю и… легенды — о сокровищах алхимиков и ведьме, что по ночам превращается в кошку.
Описание экскурсии
Готический квартал
- Площадь Сан-Жауме — сердце города, здесь расположены ратуша и здание правительства Каталонии
- Кафедральный собор в готическом стиле с впечатляющим фасадом и внутренним двором
- Еврейский квартал. Узкие улочки, старинные дома и синагога перенесут вас в Средневековье
- Площадь Короля — бывшая королевская резиденция, окружённая готическими дворцами
- Мост епископа, соединяющий два здания — один из символов Барселоны
Район Борн
- Церковь Санта-Мария-дель-Мар с великолепным интерьером, построенная моряками
- Музей Пикассо, посвящённый одному из величайших художников 20 века
- Рынок Борн — исторический рынок, превращённый в культурный центр
- Улица Монткада, где расположено несколько музеев, в том числе Музей европейского искусства
Организационные детали
Мы не будем заходить внутрь соборов и музеев — их вы можете осмотреть самостоятельно после экскурсии.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с площадью Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 09:30, 12:30, 15:30 и 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 404 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я лицензированный гид. По Барселоне мало просто «праздно гулять» — следует проникнуться духом и историей, жизнью и обычаями, стилем и самой атмосферой. Живу в БарселонеЗадать вопрос
