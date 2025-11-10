Горное аббатство бенедиктинцев — знаковый католический центр и символ Каталонии. Почти тысячу лет это место притягивает людей со всего мира. Вы рассмотрите вблизи причудливые скалы Монтсеррата, погуляете по территорию обители. Увидите её главную реликвию — статую Чёрной Мадонны — и услышите легенды о ней. А также насладитесь небесной музыкой знаменитого хора мальчиков.
Описание аудиогида
- Экскурсия начинается на площади Испании в Барселоне. От вокзала, расположенного рядом, поезд доставит вас к подножию горного массива Монтсеррат. По пути вы насладитесь пейзажами сельской Каталонии, а аудиоэкскурсия в приложении расскажет об истории и традициях региона.
- Добравшись до монастыря, вы познакомитесь со всеми ключевыми достопримечательностям комплекса. Услышите о духовных традициях монахов-бенедиктинцев. И конечно, увидите Чёрную Мадонну.
- Кроме того, в программу включён билет на всемирно известный хор мальчиков «Эсколания». С 16 века он славится ангельскими голосами и чистым стилем а-капелла. Обычно концерт начинается в 13:00, но время выступления может меняться в зависимости от религиозных праздников.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику на своём смартфоне.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включены билеты на поезд в аббатство Монтсеррат, на выступление хора мальчиков, в музей Монтсеррат.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
в будние дни в 13:00
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиотур
|€86
|Дети до 17 лет + аудиоэкскурсия
|€55
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вокзале «Эспанья», площадь Испании
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 13:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Барселоне
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
