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Римская Таррагона и город искусств Ситжес

Ирина М.
Ирина М. – Гид из Барселоны
Римская Таррагона и город искусств Ситжес
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-9 человек

  • €170 за экскурсию

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Римская Таррагона и город искусств Ситжес
Римская Таррагона и город искусств Ситжес

Что вы увидите

  • Мост Дьявола
  • Таррагона
  • Сиджес
Наша дорога пройдет по великолепным каталонским пейзажам. Сначала мы посетим "Мост Дьявола", созданный еще римлянами в первом веке до нашей эры!
Затем мы посетим самый римский город 🏙️ Испании Таррагона ("Таррако"). Этот удивительный город прославился благодаря римлянам, которые во времена Пунической войны за власть на Средиземном море 🌊 захватили эту территорию и построили город с амфитеатром, храмами, резиденциями и цирком, которые прекрасно сохранились до наших дней! На долгие годы Таррако стал второй столицей ⭐️ Римской империи. И это в то время, когда Барсино (с которой начиналась всем известная сейчас Барселона) была лишь небольшой римской колонией! И кроме того, вы насладитесь великолепными видами с Балкона Средиземноморья на отвесной скале на высоте 25 метров!
Затем мы посетим настоящий "Город Искусств" Сиджес... Как удалось маленькому рыбацкому поселку с населением в 20 тысяч человек стать испанским "Сен-Тропе"? Город музеев, фестивалей и выставок, город, где ежегодно проходит самый известный в Испании Карнавал и кинофестиваль.
А также город, откуда начинается история 📖 знаменитого рома Bacardi. Там же располагается музей 🖼 Бакарди, где вы можете узнать все об истории знаменитого рома и пройти мастер-класс по приготовлению коктейлей из него. Как каталонцу из Сиджеса удалось превратить дешевый алкоголь моряков и пиратов в элитный напиток высшего класса? И что обозначает летучая мышь на логотипе рома Бакарди?
При желании мы можем совместить данную экскурсию ⛳ с дегустацией и посещением виноделен Торреса
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • автомобиль и услуги водителя (180 евро, минивэн на 6-10 человек и автомобиль предствительского класса - цена по запросу)
  • по желанию - посещение Музея Бакарди с мастер-классом по изготовлению коктейлей (билет 15 евро взрослый, дети до 12 лет бесплатно)
  • по желанию - посещение винодельни Мигеля Торреса 18 евро, включая экскурсию по винодельне и дегустацию 5 вин
Начало
🚩 у вашего отеля
Место завершения
🏁 у вашего отеля или любой удобный для вас адрес
Римская Таррагона и город искусств Ситжес
Римская Таррагона и город искусств Ситжес
Римская Таррагона и город искусств Ситжес

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина М.
Ирина М.
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