Наша дорога пройдет по великолепным каталонским пейзажам. Сначала мы посетим "Мост Дьявола", созданный еще римлянами в первом веке до нашей эры!

Затем мы посетим самый римский город 🏙️ Испании Таррагона ("Таррако"). Этот удивительный город прославился благодаря римлянам, которые во времена Пунической войны за власть на Средиземном море 🌊 захватили эту территорию и построили город с амфитеатром, храмами, резиденциями и цирком, которые прекрасно сохранились до наших дней! На долгие годы Таррако стал второй столицей ⭐️ Римской империи. И это в то время, когда Барсино (с которой начиналась всем известная сейчас Барселона) была лишь небольшой римской колонией! И кроме того, вы насладитесь великолепными видами с Балкона Средиземноморья на отвесной скале на высоте 25 метров!

Затем мы посетим настоящий "Город Искусств" Сиджес... Как удалось маленькому рыбацкому поселку с населением в 20 тысяч человек стать испанским "Сен-Тропе"? Город музеев, фестивалей и выставок, город, где ежегодно проходит самый известный в Испании Карнавал и кинофестиваль.

А также город, откуда начинается история 📖 знаменитого рома Bacardi. Там же располагается музей 🖼 Бакарди, где вы можете узнать все об истории знаменитого рома и пройти мастер-класс по приготовлению коктейлей из него. Как каталонцу из Сиджеса удалось превратить дешевый алкоголь моряков и пиратов в элитный напиток высшего класса? И что обозначает летучая мышь на логотипе рома Бакарди?

При желании мы можем совместить данную экскурсию ⛳ с дегустацией и посещением виноделен Торреса