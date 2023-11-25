«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности

Индивидуальная экскурсия в Барселоне

История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской прогулке

Представьте себе путешествие во времени, которое погрузит вас в древнюю историю и вместе с тем раскроет современные чудеса.

В Барселоне будет именно так — здесь соседствуют тайны алхимиков и буржуазная роскошь, средневековые улочки и шедевры модернизма, творения Гауди и римское кладбище. Я открою для вас два облика города, со всеми реалиями и неочевидными фактами.
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
Ближайшие даты:
25
ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
29
ноя
30
ноя
1
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Атмосферный Старый город

Начнём с центра города, где сохранилось множество средневековых строений. Я раскрою основные вехи его истории, от Римской империи и власти Карфагена. Гуляя по атмосферным улочкам, вы будете неустанно удивляться: когда‑то тут жили моряки и ремесленники, свирепствовала испанская инквизиция, а теперь бурлит жизнь вокруг тапас-баров и магазинчиков местных дизайнеров. На маршруте нам встретятся:

  • Кафедральный собор
  • Готический квартал
  • Вход в римский город Барсино
  • Площадь Филипа Нери — самое печальное место Барселоны
  • Дворец, на ступенях которого чета монархов встречала Колумба из его путешествия
  • Римское кладбище
  • Бульвар Рамбла
  • Квартал Борн — поселение мастеровых, купцов, рыцарей и моряков

Эпицентр бурлящей жизни

Во второй части путешествия перед нами распахнется парадная Барселона во всём своём блеске. Я расскажу, как средневековые стены и мастерство древних ремесленников повлияли на уникальную архитектуру современного города. Объясню, почему именно в Барселоне были построены главные мировые шедевры модернизма. Вы увидите творения гениального Гауди и других архитекторов, превративших древний портовый город в заповедник модернизма. Вот некоторые из них:

  • Площадь Каталонии
  • Проспект Грасия
  • Квартал раздора и сказочный дом Бальо
  • Ла Педрера, или Каменоломня
  • Саграда Фамилия

Экскурсия завершится возле храма Саграда Фамилия. Далее у вас будет неограниченное время для посещения храма, а также я помогу спланировать дальнейший маршрут.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов. Если захотите, во время прогулки мы сможем выпить кофе по-барселонски в одной из маленьких кофеен Старого города или подняться на видовую террасу, чтобы насладиться потрясающей панорамой и бокалом холодного шампанского.
  • Продолжительность и маршрут экскурсии могут варьироваться в зависимости от ваших пожеланий

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Новой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барселоны

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеСвятые местаМонастыри, церкви, храмыСтарый городПопулярные местаГаудиСаграда ФамилияНеобычные домаУлицы и переулкиДом БальоСамое главноеМифы и легенды

Похожие туры из Барселоны

Пешком по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
440 отзывов
Пешком по Барселоне
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
Площадь Каталонии
Завтра
3 дек
5 дек
6 дек
от 156 за всё до 2 чел.
Барселона - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Барселона - путешествие во времени
Познакомиться с историей развития города и впечатлиться архитектурой разных эпох
у Кафедрального собора
Сегодня
Завтра
26 ноя
27 ноя
158 за всё до 8 чел.
Старый город, или Тысяча драконов и один кот
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Старый город, или Тысяча драконов и один кот
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
на площади Каталонии
Завтра
26 ноя
27 ноя
28 ноя
145 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ