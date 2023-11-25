История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской прогулке
В Барселоне будет именно так — здесь соседствуют тайны алхимиков и буржуазная роскошь, средневековые улочки и шедевры модернизма, творения Гауди и римское кладбище. Я открою для вас два облика города, со всеми реалиями и неочевидными фактами.
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Описание
Что вас ожидает
Атмосферный Старый город
Начнём с центра города, где сохранилось множество средневековых строений. Я раскрою основные вехи его истории, от Римской империи и власти Карфагена. Гуляя по атмосферным улочкам, вы будете неустанно удивляться: когда‑то тут жили моряки и ремесленники, свирепствовала испанская инквизиция, а теперь бурлит жизнь вокруг тапас-баров и магазинчиков местных дизайнеров. На маршруте нам встретятся:
- Кафедральный собор
- Готический квартал
- Вход в римский город Барсино
- Площадь Филипа Нери — самое печальное место Барселоны
- Дворец, на ступенях которого чета монархов встречала Колумба из его путешествия
- Римское кладбище
- Бульвар Рамбла
- Квартал Борн — поселение мастеровых, купцов, рыцарей и моряков
Эпицентр бурлящей жизни
Во второй части путешествия перед нами распахнется парадная Барселона во всём своём блеске. Я расскажу, как средневековые стены и мастерство древних ремесленников повлияли на уникальную архитектуру современного города. Объясню, почему именно в Барселоне были построены главные мировые шедевры модернизма. Вы увидите творения гениального Гауди и других архитекторов, превративших древний портовый город в заповедник модернизма. Вот некоторые из них:
- Площадь Каталонии
- Проспект Грасия
- Квартал раздора и сказочный дом Бальо
- Ла Педрера, или Каменоломня
- Саграда Фамилия
Экскурсия завершится возле храма Саграда Фамилия. Далее у вас будет неограниченное время для посещения храма, а также я помогу спланировать дальнейший маршрут.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов. Если захотите, во время прогулки мы сможем выпить кофе по-барселонски в одной из маленьких кофеен Старого города или подняться на видовую террасу, чтобы насладиться потрясающей панорамой и бокалом холодного шампанского.
- Продолжительность и маршрут экскурсии могут варьироваться в зависимости от ваших пожеланий
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Новой площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.