«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Представьте себе путешествие во времени, которое погрузит вас в древнюю историю и вместе с тем раскроет современные чудеса.
В Барселоне будет именно так — здесь соседствуют тайны алхимиков и буржуазная роскошь, средневековые улочки и шедевры модернизма, творения Гауди и римское кладбище. Я открою для вас два облика города, со всеми реалиями и неочевидными фактами.
Начнём с центра города, где сохранилось множество средневековых строений. Я раскрою основные вехи его истории, от Римской империи и власти Карфагена. Гуляя по атмосферным улочкам, вы будете неустанно удивляться: когда‑то тут жили моряки и ремесленники, свирепствовала испанская инквизиция, а теперь бурлит жизнь вокруг тапас-баров и магазинчиков местных дизайнеров. На маршруте нам встретятся:
Кафедральный собор
Готический квартал
Вход в римский город Барсино
Площадь Филипа Нери — самое печальное место Барселоны
Дворец, на ступенях которого чета монархов встречала Колумба из его путешествия
Римское кладбище
Бульвар Рамбла
Квартал Борн — поселение мастеровых, купцов, рыцарей и моряков
Эпицентр бурлящей жизни
Во второй части путешествия перед нами распахнется парадная Барселона во всём своём блеске. Я расскажу, как средневековые стены и мастерство древних ремесленников повлияли на уникальную архитектуру современного города. Объясню, почему именно в Барселоне были построены главные мировые шедевры модернизма. Вы увидите творения гениального Гауди и других архитекторов, превративших древний портовый город в заповедник модернизма. Вот некоторые из них:
Площадь Каталонии
Проспект Грасия
Квартал раздора и сказочный дом Бальо
Ла Педрера, или Каменоломня
Саграда Фамилия
Экскурсия завершится возле храма Саграда Фамилия. Далее у вас будет неограниченное время для посещения храма, а также я помогу спланировать дальнейший маршрут.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов. Если захотите, во время прогулки мы сможем выпить кофе по-барселонски в одной из маленьких кофеен Старого города или подняться на видовую террасу, чтобы насладиться потрясающей панорамой и бокалом холодного шампанского.
Маршрут экскурсии можно варьировать в зависимости от ваших пожеланий (с сохранением общей продолжительности)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Новой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Неля — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 531 туриста
По образованию я — филолог. Телеведущая, журналист, сценарист в прошлом, сегодня житель одного из чудеснейших городов на свете. Барселона — это люди, море, творчество, еда и любовь. Я продолжаю открывать её для себя и с удовольствием поделюсь с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маргарита
Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди. Нели замечательно ведет экскурсию, отвечает на вопросы, помогает при покупке сувениров и подсказывает где лучше пообедать. Мы были с детьми и наша экскурсия заняла больше запланированного времени, но весь маршрут мы прошли до конца. От души рекомендую! Каждый раз снова влюбляюсь в этот город!
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S
Sergej
Хотим от всей души поблагодарить Нелю за потрясающую пешеходную экскурсию по Барселоне! У нас был всего один день в городе во время круиза, и благодаря Неле это знакомство с Барселоной читать дальшеуменьшить
получилось по настоящему ярким и запоминающимся. Маршрут был прекрасно продуман, мы увидели не только главные достопримечательности города, но и уютные уголки, о которых редко пишут в путеводителях. Неля с большим увлечением рассказывала об истории Барселоны, делилась интересными фактами и создавала очень лёгкую и приятную атмосферу во время прогулки. Это было идеальное первое знакомство с городом, после которого нам захотелось обязательно вернуться в Барселону снова! с
Неля
Ответ организатора:
Спасибо!
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Екатерина
Огромная благодарность гиду Неле за прекрасную экскурсию: много информации при этом очень доступно и комфортно воспринимается, увлекательно, все 4 часа было очень интересно!
Неля
Ответ организатора:
Спасибо!
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Л
Лиза
Хотим выразить огромную благодарность Неле за незабываемую экскурсию по Барселоне! Неля — настоящий профессионал. Она не просто перечисляет факты, а рассказывает удивительные истории, которые оживляют город. У нее потрясающая подача: очень читать дальшеуменьшить
интересно, легко и без лишней «воды». Мы узнали много деталей, которые не найдешь в обычных путеводителях. Маршрут был составлен идеально, темп комфортный, а атмосфера — максимально дружелюбная (продержался даже 8 летний ребенок). Если хотите увидеть настоящую Барселону, а не просто стандартный набор достопримечательностей, очень рекомендуем Нелю! ⭐⭐⭐⭐⭐
Неля
Ответ организатора:
Спасибо!
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Марина
Хотим поблагодарить Нелю за интересную и увлекательную экскурсию. Неля клиентоориентированный гид, учла наши пожелания, максимально выстроила экскурсию под наш запрос. Правильная и богатая речь гида способствовала легкому и быстрому усвоению мстериала и просто приятной прогулке по Барселоне.
Неля
Ответ организатора:
Спасибо!
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Ekaterina
Были семьей на экскурсии с Нелей, семья из трех поколений (бабушки, дети и муж с женой), все понравилось, Неля очень понятно все поясняла и рассказывала. Показывала какие-то моменты, которые обычный турист даже не заметит. . дала советы по ходу экскурсии по ресторанам, по местным историческим лавочкам, когда и куда лучше вернуться и что стоит еще посмотреть! Спасибо вам
Неля
Ответ организатора:
Спасибо!
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