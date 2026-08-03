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«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности

История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Представьте себе путешествие во времени, которое погрузит вас в древнюю историю и вместе с тем раскроет современные чудеса.

В Барселоне будет именно так — здесь соседствуют тайны алхимиков и буржуазная роскошь, средневековые улочки и шедевры модернизма, творения Гауди и римское кладбище. Я открою для вас два облика города, со всеми реалиями и неочевидными фактами.
5
39 отзывов
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности

Описание экскурсии

Атмосферный Старый город

Начнём с центра города, где сохранилось множество средневековых строений. Я раскрою основные вехи его истории, от Римской империи и власти Карфагена. Гуляя по атмосферным улочкам, вы будете неустанно удивляться: когда‑то тут жили моряки и ремесленники, свирепствовала испанская инквизиция, а теперь бурлит жизнь вокруг тапас-баров и магазинчиков местных дизайнеров. На маршруте нам встретятся:

  • Кафедральный собор
  • Готический квартал
  • Вход в римский город Барсино
  • Площадь Филипа Нери — самое печальное место Барселоны
  • Дворец, на ступенях которого чета монархов встречала Колумба из его путешествия
  • Римское кладбище
  • Бульвар Рамбла
  • Квартал Борн — поселение мастеровых, купцов, рыцарей и моряков

Эпицентр бурлящей жизни

Во второй части путешествия перед нами распахнется парадная Барселона во всём своём блеске. Я расскажу, как средневековые стены и мастерство древних ремесленников повлияли на уникальную архитектуру современного города. Объясню, почему именно в Барселоне были построены главные мировые шедевры модернизма. Вы увидите творения гениального Гауди и других архитекторов, превративших древний портовый город в заповедник модернизма. Вот некоторые из них:

  • Площадь Каталонии
  • Проспект Грасия
  • Квартал раздора и сказочный дом Бальо
  • Ла Педрера, или Каменоломня
  • Саграда Фамилия

Экскурсия завершится возле храма Саграда Фамилия. Далее у вас будет неограниченное время для посещения храма, а также я помогу спланировать дальнейший маршрут.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов. Если захотите, во время прогулки мы сможем выпить кофе по-барселонски в одной из маленьких кофеен Старого города или подняться на видовую террасу, чтобы насладиться потрясающей панорамой и бокалом холодного шампанского.
  • Маршрут экскурсии можно варьировать в зависимости от ваших пожеланий (с сохранением общей продолжительности)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Новой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Неля
Неля — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 531 туриста
По образованию я — филолог. Телеведущая, журналист, сценарист в прошлом, сегодня житель одного из чудеснейших городов на свете. Барселона — это люди, море, творчество, еда и любовь. Я продолжаю открывать её для себя и с удовольствием поделюсь с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди.
Нели замечательно ведет экскурсию, отвечает на вопросы, помогает при покупке сувениров и подсказывает где лучше пообедать.
Мы были с детьми и наша экскурсия заняла больше запланированного времени, но весь маршрут мы прошли до конца. От души рекомендую! Каждый раз снова влюбляюсь в этот город!
Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди.
Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди.
Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди.
Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди.
Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди.
Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди.
Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди.
Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди.
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S
Хотим от всей души поблагодарить Нелю за потрясающую пешеходную экскурсию по Барселоне! У нас был всего один день в городе во время круиза, и благодаря Неле это знакомство с Барселоной
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получилось по настоящему ярким и запоминающимся.
Маршрут был прекрасно продуман, мы увидели не только главные достопримечательности города, но и уютные уголки, о которых редко пишут в путеводителях. Неля с большим увлечением рассказывала об истории Барселоны, делилась интересными фактами и создавала очень лёгкую и приятную атмосферу во время прогулки.
Это было идеальное первое знакомство с городом, после которого нам захотелось обязательно вернуться в Барселону снова! с

Хотим от всей души поблагодарить Нелю за потрясающую пешеходную экскурсию по Барселоне! У нас был всего
Хотим от всей души поблагодарить Нелю за потрясающую пешеходную экскурсию по Барселоне! У нас был всего
Хотим от всей души поблагодарить Нелю за потрясающую пешеходную экскурсию по Барселоне! У нас был всего
Хотим от всей души поблагодарить Нелю за потрясающую пешеходную экскурсию по Барселоне! У нас был всего
Хотим от всей души поблагодарить Нелю за потрясающую пешеходную экскурсию по Барселоне! У нас был всего
Хотим от всей души поблагодарить Нелю за потрясающую пешеходную экскурсию по Барселоне! У нас был всего
Хотим от всей души поблагодарить Нелю за потрясающую пешеходную экскурсию по Барселоне! У нас был всего
Неля
Неля
Ответ организатора:
Спасибо!
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Екатерина
Огромная благодарность гиду Неле за прекрасную экскурсию: много информации при этом очень доступно и комфортно воспринимается, увлекательно, все 4 часа было очень интересно!
Огромная благодарность гиду Неле за прекрасную экскурсию: много информации при этом очень доступно и комфортно воспринимается,
Огромная благодарность гиду Неле за прекрасную экскурсию: много информации при этом очень доступно и комфортно воспринимается,
Огромная благодарность гиду Неле за прекрасную экскурсию: много информации при этом очень доступно и комфортно воспринимается,
Неля
Неля
Ответ организатора:
Спасибо!
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Л
Хотим выразить огромную благодарность Неле за незабываемую экскурсию по Барселоне!
Неля — настоящий профессионал. Она не просто перечисляет факты, а рассказывает удивительные истории, которые оживляют город. У нее потрясающая подача: очень
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интересно, легко и без лишней «воды». Мы узнали много деталей, которые не найдешь в обычных путеводителях.
Маршрут был составлен идеально, темп комфортный, а атмосфера — максимально дружелюбная (продержался даже 8 летний ребенок). Если хотите увидеть настоящую Барселону, а не просто стандартный набор достопримечательностей, очень рекомендуем Нелю! ⭐⭐⭐⭐⭐

Неля
Неля
Ответ организатора:
Спасибо!
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Марина
Хотим поблагодарить Нелю за интересную и увлекательную экскурсию. Неля клиентоориентированный гид, учла наши пожелания, максимально выстроила экскурсию под наш запрос. Правильная и богатая речь гида способствовала легкому и быстрому усвоению мстериала и просто приятной прогулке по Барселоне.
Неля
Неля
Ответ организатора:
Спасибо!
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Ekaterina
Были семьей на экскурсии с Нелей, семья из трех поколений (бабушки, дети и муж с женой), все понравилось, Неля очень понятно все поясняла и рассказывала. Показывала какие-то моменты, которые обычный турист даже не заметит. . дала советы по ходу экскурсии по ресторанам, по местным историческим лавочкам, когда и куда лучше вернуться и что стоит еще посмотреть! Спасибо вам
Неля
Неля
Ответ организатора:
Спасибо!
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