Представьте себе путешествие во времени, которое погрузит вас в древнюю историю и вместе с тем раскроет современные чудеса. В Барселоне будет именно так — здесь соседствуют тайны алхимиков и буржуазная роскошь, средневековые улочки и шедевры модернизма, творения Гауди и римское кладбище. Я открою для вас два облика города, со всеми реалиями и неочевидными фактами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Атмосферный Старый город

Начнём с центра города, где сохранилось множество средневековых строений. Я раскрою основные вехи его истории, от Римской империи и власти Карфагена. Гуляя по атмосферным улочкам, вы будете неустанно удивляться: когда‑то тут жили моряки и ремесленники, свирепствовала испанская инквизиция, а теперь бурлит жизнь вокруг тапас-баров и магазинчиков местных дизайнеров. На маршруте нам встретятся:

Кафедральный собор

Готический квартал

Вход в римский город Барсино

Площадь Филипа Нери — самое печальное место Барселоны

Дворец, на ступенях которого чета монархов встречала Колумба из его путешествия

Римское кладбище

Бульвар Рамбла

Квартал Борн — поселение мастеровых, купцов, рыцарей и моряков

Эпицентр бурлящей жизни

Во второй части путешествия перед нами распахнется парадная Барселона во всём своём блеске. Я расскажу, как средневековые стены и мастерство древних ремесленников повлияли на уникальную архитектуру современного города. Объясню, почему именно в Барселоне были построены главные мировые шедевры модернизма. Вы увидите творения гениального Гауди и других архитекторов, превративших древний портовый город в заповедник модернизма. Вот некоторые из них:

Площадь Каталонии

Проспект Грасия

Квартал раздора и сказочный дом Бальо

Ла Педрера, или Каменоломня

Саграда Фамилия

Экскурсия завершится возле храма Саграда Фамилия. Далее у вас будет неограниченное время для посещения храма, а также я помогу спланировать дальнейший маршрут.

Организационные детали