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Ночная жизнь Барселоны

Роман Б.
Роман Б. – Гид из Барселоны
Барселона – горячий город 🏙️ Испании, город, где возможно все, от прогулок по красивым древним достопримечательностям, до сумасшедшей ночной жизни, где от света огней баров и клубов становится ярко, как днем.

На этой экскурсии 🧭 вы окажетесь на знаменитой улице La Rambla, которая покажется вам незнакомой в ярком свете фонарей, в шумной кутерьме баров и чаде кутежа! Мы заглянем в несколько необычных заведений, посетим винотеку или крафтовую пивоварню.

А также поднимемся на роскошные террасы, открывающие панораму всего города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €35 за экскурсию

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Ночная жизнь Барселоны
Ночная жизнь Барселоны

Что вы увидите

  • Ice Bar
  • NBA cafe
  • La Rambla
  • Opium Mar
Бар-хоппинг по-каталонски
Вы окажетесь на знаменитой улице La Rambla, которая покажется вам незнакомой в ярком свете фонарей, в шумной кутерьме баров и чаде кутежа! Я назову кодовое слово и проведу вас в старинный бар-парикмахерскую, который появился во время сухого закона. Вы заглянете в NBA cafe, которое придется по нраву не только любителям баскетбола, но и ценителям стильных тематических мест с хорошей кухней. Ice Bar, где на входе выдают пуховики, а коктейли подают в ледяных стаканах, заставит испытать выброс адреналина. А бар 🍹 El Bosc de Les Fades перенесет нас в фантазийный сказочный лес 🌳, окутает таинственностью и преподнесет необычные напитки. Также мы заглянем в винотеку или крафтовую пивоварню, после чего поднимемся на роскошные террасы, открывающие панораму всего города.
Клубная культура
В Барселоне найдутся увеселительные места на любой вкус и кошелек. Я подробно расскажу о культовых клубах, их создании, владельцах, интересных мероприятиях и среднем чеке заведений, а вы решите, куда хотите отправиться в первую очередь. По пути я поделюсь своими наблюдениями за местными жителями — их забавном распорядке дня, врожденном социальном равенстве и клубах-каннабис, а также о том, как Барселона влияет на приезжих.

Кому подойдет экскурсия:

    Такой тур подойдет семейным парам, дружеским компаниям, людям свободных нравов и любителям крутых тусовок!
    Что входит
    • Входные билеты на дискотеки и в бары
    • Гид встретит вас у отеля
    Что не входит
    • Спиртные напитки, еда
    • Входные билеты в ICE BAR
    Начало и место завершения
    🚩 По договоренности
    Ночная жизнь Барселоны
    Ночная жизнь Барселоны
    Ночная жизнь Барселоны
    Ночная жизнь Барселоны
    Ночная жизнь Барселоны

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Роман Б.
    Роман Б.
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    Роман Б. проводит ещё 1 экскурсию

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