Бар-хоппинг по-каталонски

Вы окажетесь на знаменитой улице La Rambla, которая покажется вам незнакомой в ярком свете фонарей, в шумной кутерьме баров и чаде кутежа! Я назову кодовое слово и проведу вас в старинный бар-парикмахерскую, который появился во время сухого закона. Вы заглянете в NBA cafe, которое придется по нраву не только любителям баскетбола, но и ценителям стильных тематических мест с хорошей кухней. Ice Bar, где на входе выдают пуховики, а коктейли подают в ледяных стаканах, заставит испытать выброс адреналина. А бар 🍹 El Bosc de Les Fades перенесет нас в фантазийный сказочный лес 🌳, окутает таинственностью и преподнесет необычные напитки. Также мы заглянем в винотеку или крафтовую пивоварню, после чего поднимемся на роскошные террасы, открывающие панораму всего города.

Клубная культура

В Барселоне найдутся увеселительные места на любой вкус и кошелек. Я подробно расскажу о культовых клубах, их создании, владельцах, интересных мероприятиях и среднем чеке заведений, а вы решите, куда хотите отправиться в первую очередь. По пути я поделюсь своими наблюдениями за местными жителями — их забавном распорядке дня, врожденном социальном равенстве и клубах-каннабис, а также о том, как Барселона влияет на приезжих.

Кому подойдет экскурсия:

Такой тур подойдет семейным парам, дружеским компаниям, людям свободных нравов и любителям крутых тусовок!