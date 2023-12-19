Парк Гуэль - открытая книга природы

Индивидуальная экскурсия в Барселоне

Изучить красочное творение Гауди в компании лицензированного гида

Более ста лет назад гениальный архитектор создал пространство, где природа и архитектура переплетаются в гармонии. В Парке Гуэль развивались инновационные идеи и органичный стиль Антонио Гауди.

Среди каменных фигур и панорамных видов на Барселону вы ощутите вдохновение мастера и поймёте его взгляд на искусство.
Парк Гуэль - открытая книга природы
Парк Гуэль - открытая книга природы
Парк Гуэль - открытая книга природы
Парк Гуэль - открытая книга природы
Парк Гуэль - открытая книга природы
Парк Гуэль - открытая книга природы
Парк Гуэль - открытая книга природы
Парк Гуэль - открытая книга природы
Парк Гуэль - открытая книга природы
Парк Гуэль - открытая книга природы
Парк Гуэль - открытая книга природы
Парк Гуэль - открытая книга природы
Парк Гуэль - открытая книга природы
Парк Гуэль - открытая книга природы
Парк Гуэль - открытая книга природы
Парк Гуэль - открытая книга природы
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

История парка. Как возникла идея Парка Гуэль и почему выбрали это место? Вы узнаете хроники парка и раскроете, какие мысли Антонио Гауди вложил в каждый его элемент.

Архитектурные особенности. Мы исследуем формы и структуры, которые сделали Парк Гуэль узнаваемым. Почему Гауди выбирал такие необычные формы и цвета? Какую роль играет каждый архитектурный элемент в создании неповторимой атмосферы?

Мозаичные шедевры. Разберёмся, как мозаика стала неотъемлемой частью стиля Гауди и почему каждый камень в Парке Гуэль — это отдельная история. Не пропустим саламандру, «бесконечную скамейку» и Зал ста колонн.

Панорамные виды. Попутно насладимся потрясающими видами на Барселону с высоты — и да, они тоже взаимодействуют с архитектурой!

Организационные детали

Важно: необходимо заранее купить входные билеты на официальном сайте парка Гуэль — 10€ с человека; билеты оплачиваются дополнительно, билет для гида не нужен.

  • Экскурсия подойдет путешественникам любого возраста — я адаптирую материал под состав вашей группы
  • Экскурсия состоится в любую погоду. Надевайте удобную обувь, в парке есть песчаная дорога и лестницы.

Дополнительные опции

  • По договоренности экскурсию можно продлить. Стоимость дополнительного времени — 45 €/час.
  • По запросу экскурсию можно провести для большего количества человек (до 30), детали уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в парк (сторона Кармело)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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