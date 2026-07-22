История парка. Как возникла идея парка Гуэль и почему выбрали это место? Вы узнаете хроники парка и раскроете, какие мысли Антонио Гауди вложил в каждый его элемент.
Архитектурные особенности. Мы исследуем формы и структуры, которые сделали парк Гуэль узнаваемым. Почему Гауди выбирал такие необычные формы и цвета? Какую роль играет каждый архитектурный элемент в создании неповторимой атмосферы?
Мозаичные шедевры. Разберёмся, как мозаика стала неотъемлемой частью стиля Гауди и почему каждый камень в парке Гуэль — это отдельная история. Не пропустим саламандру, «бесконечную скамейку» и Зал ста колонн.
Панорамные виды. Попутно насладимся потрясающими видами на Барселону с высоты — и да, они тоже взаимодействуют с архитектурой!
Организационные детали
Важно: необходимо заранее купить входные билеты на официальном сайте парка Гуэль — €18 с человека; билеты оплачиваются дополнительно, билет для гида не нужен.
Экскурсия подойдет путешественникам любого возраста — я адаптирую материал под состав вашей группы
Экскурсия состоится в любую погоду. Надевайте удобную обувь, в парке есть песчаная дорога и лестницы
Дополнительные опции
По договоренности экскурсию можно продлить. Стоимость дополнительного времени — €50/час
По запросу экскурсию можно провести для большего количества человек (до 30), детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк (сторона Кармело)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 265 туристов
С 2010 года занимаюсь любимым делом — помогаю путешественникам экономить до трёх и более дней на поиске информации о Барселоне. Вы получаете всю эту информацию во время нашей встречи на читать дальшеуменьшить
экскурсиях! И конечно, рассказываю вам истории о городе, от которого сам в восторге!
Высшее образование в сфере туризма, лицензия гида по Барселоне, свободное владение испанским языком — это моя опора и ваша гарантия качества. Вы готовы знакомиться с настоящей Барселоной?
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Мы остались в полном восторге от экскурсии по парку Гуэль! Нам очень повезло с гидом — очень доброжелательный, увлечённый и прекрасно знающий своё дело человек. Группа состояла только из нашей читать дальшеуменьшить
семьи, поэтому экскурсия получилась по-настоящему индивидуальной. Мы были с ребёнком-подростком, и гид сумел заинтересовать всех. За короткое время мы узнали очень много интересного, при этом всё было легко, понятно и увлекательно. Огромное спасибо за замечательную экскурсию! Искренне рекомендуем!
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В
Вероника
Способность гида создать атмосферу прогулки и беседы ‘на одной волне’ без потери содержательности - талант, которым Виталий несомненно обладает. Во многих наших экскурсиях диалога «на всех» не получалось - либо читать дальшеуменьшить
дети, либо родители. Виталию удалось. Пока дети разыскивали магическое число 13 на той самой скамье, мы обсуждали последствия бомбежек Барселоны времен Гражданской войны, все вместе задумывались о провале коммерческого проекта, который, тем не менее, остался в веках, и разбирались с оптическими иллюзиями.
Интересно, увлекательно, познавательно, с вниманием к детям (которые были вовремя прикормлены:) и родителям. Спасибо и безоговорочные рекомендации!
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Г
Гатауллина
Экскурсия очень понравилась, замечательное место! Особая благодарность нашему экскурсоводу Виталию- грамотный профессионал, отличный разсказчик, который сумел заинтересовать и взрослых и ребенка. Наша встреча прошла на одном дыхании, весело, креативно. С удовольствием порекомендую Виталия всем кто хочет побывать в Парке Гуэль!
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Ирина
Нас было девять человек от 5 до 60 лет, и всем было интересно. Виталий интересный рассказчик и приятный человек. Экскурсия прошла легко, не утомительно и познавательно. Рекомендую к посещению Парка Гуэль с экскурсоводом. И рекомендую Виталия, как экскурсовода.
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