Изучить красочное творение Гауди в компании лицензированного гида
Среди каменных фигур и панорамных видов на Барселону вы ощутите вдохновение мастера и поймёте его взгляд на искусство.
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Описание
Что вас ожидает
История парка. Как возникла идея Парка Гуэль и почему выбрали это место? Вы узнаете хроники парка и раскроете, какие мысли Антонио Гауди вложил в каждый его элемент.
Архитектурные особенности. Мы исследуем формы и структуры, которые сделали Парк Гуэль узнаваемым. Почему Гауди выбирал такие необычные формы и цвета? Какую роль играет каждый архитектурный элемент в создании неповторимой атмосферы?
Мозаичные шедевры. Разберёмся, как мозаика стала неотъемлемой частью стиля Гауди и почему каждый камень в Парке Гуэль — это отдельная история. Не пропустим саламандру, «бесконечную скамейку» и Зал ста колонн.
Панорамные виды. Попутно насладимся потрясающими видами на Барселону с высоты — и да, они тоже взаимодействуют с архитектурой!
Организационные детали
Важно: необходимо заранее купить входные билеты на официальном сайте парка Гуэль — 10€ с человека; билеты оплачиваются дополнительно, билет для гида не нужен.
- Экскурсия подойдет путешественникам любого возраста — я адаптирую материал под состав вашей группы
- Экскурсия состоится в любую погоду. Надевайте удобную обувь, в парке есть песчаная дорога и лестницы.
Дополнительные опции
- По договоренности экскурсию можно продлить. Стоимость дополнительного времени — 45 €/час.
- По запросу экскурсию можно провести для большего количества человек (до 30), детали уточняйте в переписке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в парк (сторона Кармело)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.