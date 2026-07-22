Парк Гуэль в Барселоне - это уникальное место, где природа и архитектура переплетаются в гармонии.Более ста лет назад Антонио Гауди создал здесь пространство, наполненное инновациями и органичным стилем. Посетители могут

насладиться каменными фигурами, мозаичными шедеврами и панорамными видами на город. Каждый элемент парка рассказывает свою историю, а прогулка по нему оставляет незабываемые впечатления. Экскурсия адаптируется под любой возраст и проводится в любую погоду

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История парка. Как возникла идея парка Гуэль и почему выбрали это место? Вы узнаете хроники парка и раскроете, какие мысли Антонио Гауди вложил в каждый его элемент.

Архитектурные особенности. Мы исследуем формы и структуры, которые сделали парк Гуэль узнаваемым. Почему Гауди выбирал такие необычные формы и цвета? Какую роль играет каждый архитектурный элемент в создании неповторимой атмосферы?

Мозаичные шедевры. Разберёмся, как мозаика стала неотъемлемой частью стиля Гауди и почему каждый камень в парке Гуэль — это отдельная история. Не пропустим саламандру, «бесконечную скамейку» и Зал ста колонн.

Панорамные виды. Попутно насладимся потрясающими видами на Барселону с высоты — и да, они тоже взаимодействуют с архитектурой!

Организационные детали

Важно: необходимо заранее купить входные билеты на официальном сайте парка Гуэль — €18 с человека; билеты оплачиваются дополнительно, билет для гида не нужен.

Экскурсия подойдет путешественникам любого возраста — я адаптирую материал под состав вашей группы

Экскурсия состоится в любую погоду. Надевайте удобную обувь, в парке есть песчаная дорога и лестницы

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