Вы узнаете историю становления Пабло Пикассо как художника.
Увидите его первые работы и поймёте, что именно изменило его мироощущение и как он пришёл к своей неповторимой технике.
Увидите его первые работы и поймёте, что именно изменило его мироощущение и как он пришёл к своей неповторимой технике.
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает:
- Музей Пикассо
- Готический квартал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Узнаете про жизнь Пикассо
Мы пройдём по сердцу старого города, Готическому кварталу, где Пикассо жил в разные периоды. Увидим ресторан, где собиралась барселонская богема начала двадцатого века. И закончим путешествие в музее Пабло Пикассо в районе Борн.
Внимание:
Билеты в музей Пикассо оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты в музей Пикассо
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь КаталонииЗавершение: Музей Пикассо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании