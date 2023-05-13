Пикассо в Барселоне

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вы узнаете историю становления Пабло Пикассо как художника.

Увидите его первые работы и поймёте, что именно изменило его мироощущение и как он пришёл к своей неповторимой технике.
Пикассо в Барселоне
Пикассо в Барселоне
Пикассо в Барселоне
Пикассо в Барселоне
Пикассо в Барселоне
Ближайшие даты:
13
мая
14
мая
15
мая
16
мая
17
мая
18
мая
19
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Музей Пикассо
  • Готический квартал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Узнаете про жизнь Пикассо

Мы пройдём по сердцу старого города, Готическому кварталу, где Пикассо жил в разные периоды. Увидим ресторан, где собиралась барселонская богема начала двадцатого века. И закончим путешествие в музее Пабло Пикассо в районе Борн.

Внимание:

Билеты в музей Пикассо оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музей Пикассо
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Каталонии
Завершение: Музей Пикассо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барселоны

Индивидуальные
Пешеходные
Необычные

Похожие туры из Барселоны

Обзорная Барселона: детская версия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
253 отзыва
Обзорная Барселона: детская версия
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
Завтра
15 мая
16 мая
17 мая
130 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
176 отзывов
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
Открыть всё самое главное в Барселоне за 4 часа
Площадь Ангела (placa de l’Angel)
19 мая
22 мая
23 мая
24 мая
130 за всё до 5 чел.
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
Нарисовать картину и узнать самое интересное об испанском изобразительном искусстве
у метро Vallcarca
Завтра
14 мая
15 мая
16 мая
от 65 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Барселоне
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ