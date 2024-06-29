Экскурсии на микроавтобусе в Барселоне с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Барселоне на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
На машине
На микроавтобусе
25 отзывов
4 часа
Круиз
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
«Поездка проходит на комфортабельном минивэне представительского класса Lancia Grand Voyager»
Сегодня в 13:00
16 июля в 13:00
250 за всё до 6 чел.
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
78 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
«Наше путешествие пройдет на комфортабельном минивэне, а не на большом автобусе, поэтому нам не придется идти 1,5 км пешком до старого города в Жироне»
Завтра в 02:30
16 июля в 00:00
389 за всё до 3 чел.
Рупит: город ведьм - из Барселоны в мини-группе
Пешая
На микроавтобусе
1 отзыв
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Рупит: город ведьм - из Барселоны в мини-группе
Узнать, чем город заслужил мистическую славу, и увидеть самый высокий водопад Каталонии
Начало: У метро Lesseps
«В стоимость входят: трансфер из Барселоны и обратно на автомобиле Toyota Auris или минивэне для больших групп, услуги гида»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 июля в 09:00
150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    29 июня 2024
    С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
    4 часа пролетели незаметно, Наталья интересный и легкий в общении собеседник, рекомендую!
  • Н
    Наталья
    10 июня 2024
    Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
    Спасибо! От мала до велика все слушали с интересом! Было ощущение, что провели время со старым знакомым. Настолько все было
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    непринужденно и на одном дыхании. А еще ни один вопрос от мужа, а он любит капнуть поглубже, не застал врасплох 👍

  • А
    Анатолий
    26 мая 2024
    С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
    Спасибо Наталье за экскурсию по Барселоне. Все было великолепно, встреча нас с круизного лайнера, подача материала, манера поведения. Не говорю уже про знание материала, владеет великолепно.
  • М
    Мария
    17 мая 2024
    С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
    Наталья -это мега позитивны, общительный и заботливый человек! Мы в восторге от нее как от гида, так и от человека.
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    Такое теплое (искренне) отношение редко встретишь! Несколько экскурсий прошли с ней. Всегда переживала и интересовалась, что нам хочется, шла на встречу, подстраивалась, порекомендовала замечательные места и дала полезные рекомендации! Отношение, как к родственнице:))) Очень душевный гид! Спасибо огромное!🤗🤗🤗

    Наталья -это мега позитивны, общительный и заботливый человек! Мы в восторге от нее как от гидаНаталья -это мега позитивны, общительный и заботливый человек! Мы в восторге от нее как от гида
  • Ю
    Юлия
    17 апреля 2024
    Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
    Все просто супер! Очень комфортно и интересно провели день с Кириллом. Столько интересных деталей про Дали, его творчество и жизнь.
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    Жирона - очень уютный и колоритный город. Попробовали там самые вкусные в мире бутерброды «бикини», купили милые сувениры на память по рекомендации Кирилла. Дети 10 и 14 лет не устали за целый день, слушали, задавали вопросы! В общем, очень рекомендуем!

  • С
    Светлана
    17 марта 2024
    Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
    Очень понравлюсь!!! Превосходное знание предмета и отличная подача! Кирил, огромное Вам спасибо за прекрасно и познавательно проведенный день! Мы в восторге!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
  2. Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
  3. Рупит: город ведьм - из Барселоны в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июле 2024
Сейчас в Барселоне в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 389. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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