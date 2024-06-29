1 чел.
По популярности
4 часа
Круиз
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
«Поездка проходит на комфортабельном минивэне представительского класса Lancia Grand Voyager»
Сегодня в 13:00
16 июля в 13:00
€250 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
«Наше путешествие пройдет на комфортабельном минивэне, а не на большом автобусе, поэтому нам не придется идти 1,5 км пешком до старого города в Жироне»
Завтра в 02:30
16 июля в 00:00
€389 за всё до 3 чел.
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Рупит: город ведьм - из Барселоны в мини-группе
Узнать, чем город заслужил мистическую славу, и увидеть самый высокий водопад Каталонии
Начало: У метро Lesseps
«В стоимость входят: трансфер из Барселоны и обратно на автомобиле Toyota Auris или минивэне для больших групп, услуги гида»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 июля в 09:00
€150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна29 июня 20244 часа пролетели незаметно, Наталья интересный и легкий в общении собеседник, рекомендую!
- ННаталья10 июня 2024Спасибо! От мала до велика все слушали с интересом! Было ощущение, что провели время со старым знакомым. Настолько все было
- ААнатолий26 мая 2024Спасибо Наталье за экскурсию по Барселоне. Все было великолепно, встреча нас с круизного лайнера, подача материала, манера поведения. Не говорю уже про знание материала, владеет великолепно.
- ММария17 мая 2024Наталья -это мега позитивны, общительный и заботливый человек! Мы в восторге от нее как от гида, так и от человека.
- ЮЮлия17 апреля 2024Все просто супер! Очень комфортно и интересно провели день с Кириллом. Столько интересных деталей про Дали, его творчество и жизнь.
- ССветлана17 марта 2024Очень понравлюсь!!! Превосходное знание предмета и отличная подача! Кирил, огромное Вам спасибо за прекрасно и познавательно проведенный день! Мы в восторге!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На микроавтобусе»
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