Познакомимся с его гениальным Творцом, необычной историей его жизни, творчества и трагической кончины. Проникнем в тайные смыслы и знаки закодированные на фасадах храма.
Узнаем, какое
Описание экскурсии
Великий Гауди и его шедевр
Когда Великого Гауди упрекали в том, что он слишком медленно возводит стены храма, он с иронией отвечал: “Мой клиент никуда не спешит”. И действительно, его слова были полны мудрости! Путь к созданию Великого храма ведет в Вечность.
Начало пути
Антони Гауди, будучи молодым архитектором, не был первым, кто стоял у истоков Саграда Фамилия. Однако именно он смог превратить строительство обычной неоготической церкви в создание уникального шедевра. Этот храм стал символом всех времен и народов, не имеющим аналогов в мировой истории, культуре и архитектуре.
Символика Саграды Фамилия
Саграда Фамилия олицетворяет величие, божественность и неповторимость, которые может создать человеческий гений. Это символ жизни на Земле, победы добра над злом, света над тьмой, а также триумфа человеческого гения над обыденностью.
Идея и смысл
Каждая деталь храма, каждый штрих имеют глубокую символику и смысловое наполнение. Все элементы в облике Великого храма несут свою трактовку и идейную нагрузку, воплощая образы и картины. Современники окрестили это творение “Библией в камне”.
История создания
Как создавалось это великое произведение архитектурного искусства? Это история его рождения, полная тернистых путей, взлетов и падений, светлых и трагических страниц. В ней скрыты секреты, загадки, а также закодированные символы и знаки, отражающие путь Великого Мастера.
Погружение в мир архитектуры
В нашем путешествии мы раскроем удивительные открытия и великие дела. Давайте вместе погрузимся в удивительный мир Великого маэстро архитектуры и познаем его величие!
И да пребудет с нами Свет!
Согласно календарю.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы