На фасадах храма Святого Семейства нет случайных деталей. Здесь каждый камень, скульптура и завитушка — это знак. На прогулке я расскажу об архитектурной и скульптурной символике этого здания. Вы погрузитесь в мир и философию Гауди и попробуете понять, для чего здесь все эти люди, птицы и звери, травы и плоды, тексты и числа.

Описание экскурсии

Архитектор Антонио Гауди считал, что ангелы крыльев не носят. И когда по нашим суетным делам спускаются с небес на землю, то крылами, как чайки, они не машут. Дюжины каменных ангелов смотрят на нас с фасадов Саграда Фамилия, и ни один из них не крылат.

Что вас ожидает

Символизм Гауди очень глубок, многослоен, он отражает и философию, и космогонию архитектора. Знаки и символы на фасадах храма — это язык архитектора, увековеченный в камне. И этот язык мы расшифруем на экскурсии.

Вы увидите:

Фасад Рождества Христова, с которого Антонио Гауди больше 140 лет назад начал строить храм

Апсиду, в крипте которой покоится сам Гауди, успевший возвести её при жизни

Фасад Страстей Христовых, построенный почти полвека назад ещё одним каталонским гением, Жузеп-Марией Субираксом

Строящийся фасад Славы Христовой — будущий главный вход в храм Святого Семейства

Организационные детали