На фасадах храма Святого Семейства нет случайных деталей. Здесь каждый камень, скульптура и завитушка — это знак. На прогулке я расскажу об архитектурной и скульптурной символике этого здания.
Вы погрузитесь в мир и философию Гауди и попробуете понять, для чего здесь все эти люди, птицы и звери, травы и плоды, тексты и числа.
Вы погрузитесь в мир и философию Гауди и попробуете понять, для чего здесь все эти люди, птицы и звери, травы и плоды, тексты и числа.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Архитектор Антонио Гауди считал, что ангелы крыльев не носят. И когда по нашим суетным делам спускаются с небес на землю, то крылами, как чайки, они не машут. Дюжины каменных ангелов смотрят на нас с фасадов Саграда Фамилия, и ни один из них не крылат.
Что вас ожидает
Символизм Гауди очень глубок, многослоен, он отражает и философию, и космогонию архитектора. Знаки и символы на фасадах храма — это язык архитектора, увековеченный в камне. И этот язык мы расшифруем на экскурсии.
Вы увидите:
- Фасад Рождества Христова, с которого Антонио Гауди больше 140 лет назад начал строить храм
- Апсиду, в крипте которой покоится сам Гауди, успевший возвести её при жизни
- Фасад Страстей Христовых, построенный почти полвека назад ещё одним каталонским гением, Жузеп-Марией Субираксом
- Строящийся фасад Славы Христовой — будущий главный вход в храм Святого Семейства
Организационные детали
- Храм мы осматриваем только снаружи — гуляем вокруг фасадов
- Экскурсия подойдёт представителям любой конфессии
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Саграда Фамилия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Барселоне
Приветствую всех, меня зовут Анна, в Барселоне живу 20 лет. Я гид и считаю, что лучше профессии нет. Ежедневно ты даришь свой город путешественникам. А если городу, как Барселоне, двеЗадать вопрос
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
до 3 чел.
О Саграде Фамилии - детям
Легкая и увлекательная экскурсия по Саграде Фамилии для детей 5-10 лет. Погрузитесь в историю и создайте свой шоколадный собор! 🍫
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Разобраться в замысле величайшего творения Гауди и изучить его детали
15 ноя в 15:00
16 ноя в 08:00
€85 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Саграда Фамилия: эксклюзивное погружение в мир Гауди
Откройте для себя Саграда Фамилия глазами Гауди: уникальная возможность понять его великое творение
Начало: Около храма Саграда Фамилия
17 дек в 09:00
18 дек в 09:00
€178 за всё до 4 чел.