Программа посвящена исключительно Саграда Фамилии — истории её создания и творчестве Гауди. Подробно и с энтузиазмом я расскажу о строительстве Библии в камне. Во время прогулки обращу ваше внимание на значение символов и узоров.
Мы не будем заходить внутрь, но если вы планируете посетить храм — экскурсия станет отличным началом для вашего знакомства!
Мы не будем заходить внутрь, но если вы планируете посетить храм — экскурсия станет отличным началом для вашего знакомства!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Фасад Рождества — именно с него начал строительство Антонио Гауди. Созданный рукой гения, это самый старый и насыщенный фасад храма.
Фасад Страстей Христовых — второй готовый фасад Саграда Фамилии. Спорный и не всеми принятый, но от этого не менее яркий и интересный.
Вы услышите:
- о процессе строительства: почему так долго строится, когда закончат и что будет с именем Гауди
- значении деталей, фигур и узоров
- за что администрация города оштрафовала храм на несколько миллионов евро
Организационные детали
Экскурсия включает только внешний осмотр.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 150 туристов
Меня зовут Наталья. Я родом из Норильска, всегда мечтала жить в красивом тёплом городе. И моя мечта сбылась! С 2002 года я живу в Барселоне, очень люблю этот город иЗадать вопрос
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Билеты
Храм Святого Семейства с гидом-архитектором
Храм Святого Семейства в Барселоне - шедевр Гауди. Погрузитесь в мир архитектуры с гидом и узнайте тайны этого уникального места
Начало: У Саграда Фамилия
12 ноя в 08:30
13 ноя в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
О Саграде Фамилии - детям
Легкая и увлекательная экскурсия по Саграде Фамилии для детей 5-10 лет. Погрузитесь в историю и создайте свой шоколадный собор! 🍫
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Разобраться в замысле величайшего творения Гауди и изучить его детали
15 ноя в 15:00
16 ноя в 08:00
€85 за всё до 6 чел.