Наталья — ваш гид в Барселоне

Провела экскурсии для 150 туристов

читать дальше Испанию в целом. С удовольствием знакомлю соотечественников с местными достопримечательностями и красотами! Работаю гидом с 2013 года, получила образование по специальности «Гид, информатор, и туристический ассистент» в Барселоне (Guía, información y asistencia turistica). Имею официальный статус гида провинции Арагон, Испания. К работе отношусь ответственно, понимая всю её важность. Обеспечиваю индивидуальный подход.

Меня зовут Наталья. Я родом из Норильска, всегда мечтала жить в красивом тёплом городе. И моя мечта сбылась! С 2002 года я живу в Барселоне, очень люблю этот город и