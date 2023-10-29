Прогулка по Готическому кварталу

Исследовать место, где рождалась Барселона

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Ответы на вопросы
Готический квартал — колыбель Барселоны.

Кто был её «родителями»? Почему они оказались в здешних краях? Как проходило детство, отрочество, юность, взросление и становление одного из самых красивых и удивительных городов мира? О блистательной и вечно молодой Барселоне пойдёт мой рассказ. Мы проживём несколько жизней в самом сердце города, среди древностей и старины.
Прогулка по Готическому кварталу
Прогулка по Готическому кварталу
Прогулка по Готическому кварталу
Прогулка по Готическому кварталу
Прогулка по Готическому кварталу
Прогулка по Готическому кварталу
Прогулка по Готическому кварталу
Прогулка по Готическому кварталу
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Кафедральный собор, с его историей, реликвиями и символами
  • Древние крепостные стены
  • Большой Королевский дворец, где католические короли Фернандо и Изабелла встречали Христофора Колумба после его триумфального морского путешествия
  • Знаменитая пешеходная улица Рамбла с её достопримечательностями
  • Узкие средневековые улочки еврейского квартала Эль-Каль
  • Самое древнее сохранившееся здание Барселоны
  • Древнеримское кладбище
  • Церковь Сан-Фелипе Нери, прихожанином которой был сам Антонио Гауди
  • Самая кинематографическая площадь Европы
  • Площадь святого Якова
  • Уникальные здания мэрии Барселоны и правительства Каталонии
  • Гран Театр Лисеу, где блистала великая Монсеррат Кабалье
  • Рынок Бокерия

По пути нам встретится ещё много всего интересного, а я буду сопровождать прогулку любопытными деталями из прошлого и настоящего Барселоны, в которой мне повезло жить!

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов
  • Если ваша компания больше 10 человек — ничего страшного, смело приходите:)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Каталунии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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