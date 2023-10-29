Валерий — ваш гид в Барселоне

Всем привет! Меня зовут Валерий. Я живу в самом прекрасном городе на Земле! Для меня это — Барселона. Приехал, увидел, влюбился, остался. Сколько себя помню, обожал историю как очень увлекательное и полезное знание о человечестве и людях. А что может быть лучше для самореализации, чем превратить любимое хобби в любимую профессию! Почему вам нужен именно я? На моих экскурсиях мы путешествуем во времени и пространстве. Из прошлого в будущее с остановкой в настоящем. Увидеть всё своими глазами, услышать голоса, затерянные в веках и тысячелетиях, понять день сегодняшний, заглянуть в завтрашний, почувствовать, прочувствовать, очароваться, восхититься и обязательно ещё сюда вернуться. На всю жизнь влюбиться в Барселону — вот зачем я вам нужен!

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