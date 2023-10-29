Исследовать место, где рождалась Барселона
Готический квартал — колыбель Барселоны.
Кто был её «родителями»? Почему они оказались в здешних краях? Как проходило детство, отрочество, юность, взросление и становление одного из самых красивых и удивительных городов мира? О блистательной и вечно молодой Барселоне пойдёт мой рассказ. Мы проживём несколько жизней в самом сердце города, среди древностей и старины.
Кто был её «родителями»? Почему они оказались в здешних краях? Как проходило детство, отрочество, юность, взросление и становление одного из самых красивых и удивительных городов мира? О блистательной и вечно молодой Барселоне пойдёт мой рассказ. Мы проживём несколько жизней в самом сердце города, среди древностей и старины.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Кафедральный собор, с его историей, реликвиями и символами
- Древние крепостные стены
- Большой Королевский дворец, где католические короли Фернандо и Изабелла встречали Христофора Колумба после его триумфального морского путешествия
- Знаменитая пешеходная улица Рамбла с её достопримечательностями
- Узкие средневековые улочки еврейского квартала Эль-Каль
- Самое древнее сохранившееся здание Барселоны
- Древнеримское кладбище
- Церковь Сан-Фелипе Нери, прихожанином которой был сам Антонио Гауди
- Самая кинематографическая площадь Европы
- Площадь святого Якова
- Уникальные здания мэрии Барселоны и правительства Каталонии
- Гран Театр Лисеу, где блистала великая Монсеррат Кабалье
- Рынок Бокерия
По пути нам встретится ещё много всего интересного, а я буду сопровождать прогулку любопытными деталями из прошлого и настоящего Барселоны, в которой мне повезло жить!
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов
- Если ваша компания больше 10 человек — ничего страшного, смело приходите:)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Каталунии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Барселоне
Всем привет! Меня зовут Валерий. Я живу в самом прекрасном городе на Земле! Для меня это — Барселона. Приехал, увидел, влюбился, остался. Сколько себя помню, обожал историю как очень увлекательное и полезное знание о человечестве и людях. А что может быть лучше для самореализации, чем превратить любимое хобби в любимую профессию! Почему вам нужен именно я? На моих экскурсиях мы путешествуем во времени и пространстве. Из прошлого в будущее с остановкой в настоящем. Увидеть всё своими глазами, услышать голоса, затерянные в веках и тысячелетиях, понять день сегодняшний, заглянуть в завтрашний, почувствовать, прочувствовать, очароваться, восхититься и обязательно ещё сюда вернуться. На всю жизнь влюбиться в Барселону — вот зачем я вам нужен!
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