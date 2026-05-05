Секреты парка Гуэль с гидом-архитектором

Погулять по дивному творению Гауди и услышать занимательные истории, связанные с его созданием
Парк Гуэль — самое жизнерадостное произведение каталанского архитектора.

Сверкающая на солнце мозаика «тренкадис», скамья-змея, пряничные павильоны — ощущение, что вы попали в сказку! Но весьма таинственную: декоративные элементы парка скрывают масонские и эзотерические символы, а также хитрые технические решения. Будем их внимательно разглядывать и расшифровывать.
Описание экскурсии

Вы попадёте в волшебный посёлок-сад, спроектированный Антонио Гауди по заказу его ближайшего друга, предпринимателя и мецената Эусеби Гуэля.

Полюбуетесь главными достопримечательностями парка: пряничными павильонами, лестницей с драконом, серпантинной мозаичной скамьёй.

Услышите увлекательные истории и легенды, связанные с проектом и персонажами, занятыми в нём.

Рассмотрите необычные конструкции и поймёте технические приёмы, использованные при строительстве

Разгадаете зашифрованные знаки в мозаике «тренкадис»

Полюбуетесь потрясающими видами Барселоны с верхних точек парка

Организационные детали

  • Всем участникам выдаются радиогиды для лучшей слышимости
  • Билет в парк оплачивается дополнительно — €20 за чел.
  • Точное время начала экскурсии может незначительно варьироваться — это зависит от наличия билетов

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€45
Дети до 6ти лет€20
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 980 туристов
Я архитектор и профессиональный лицензированный гид по Барселоне. Живу в Барселоне и работаю здесь гидом. Легко и увлекательно рассказываю об архитектуре и истории города, местных традициях, известных персонажах и современной
жизни. Имею право организовывать экскурсии в любых музеях и достопримечательностях. Помогаю с бронированием билетов и проходом без очереди. Создаю авторские маршруты по Барселоне пешком и на автомобиле, загородные поездки. Провожу специализированные экскурсии для архитекторов.

