Дом-музей Гауди – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей Гауди» в Барселоне на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Барселона - город истории, свободы и архитектурных шедевров
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Барселона - город истории, свободы и архитектурных шедевров
Пройти по центру каталонской столицы и выяснить, чем она живёт сегодня
Начало: На Пасео де Грасия
Завтра в 11:00
10 мая в 11:00
€110 за всё до 4 чел.
Прогулка по Барселоне с Антонио Гауди и модернистами
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Барселоне с Антонио Гауди и модернистами
Побывать в Шоколадном домике и исследовать тайные знаки на фасаде Саграды Фамилии
Сегодня в 09:00
21 мая в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Тайны парка Гуэль
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны парка Гуэль
Отправиться на прогулку с гидом-архитектором, раскрыть секреты проекта и послушать о жизни Гауди
Начало: У входа в парк Гуэль
Завтра в 09:00
11 мая в 16:00
€160 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Дом-музей Гауди»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Прогулка по Барселоне с Антонио Гауди и модернистами
  3. Тайны парка Гуэль
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  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Старый город
  4. Дом Бальо
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Парк Гуэль
  8. Королевская площадь
  9. Дворец Гуэль
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в мае 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Дом-музей Гауди" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 180.
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