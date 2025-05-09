Индивидуальная
до 4 чел.
Барселона - город истории, свободы и архитектурных шедевров
Пройти по центру каталонской столицы и выяснить, чем она живёт сегодня
Начало: На Пасео де Грасия
Завтра в 11:00
10 мая в 11:00
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Барселоне с Антонио Гауди и модернистами
Побывать в Шоколадном домике и исследовать тайные знаки на фасаде Саграды Фамилии
Сегодня в 09:00
21 мая в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны парка Гуэль
Отправиться на прогулку с гидом-архитектором, раскрыть секреты проекта и послушать о жизни Гауди
Начало: У входа в парк Гуэль
Завтра в 09:00
11 мая в 16:00
€160 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Дом-музей Гауди»
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