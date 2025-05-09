Найдено 3 экскурсии в категории « Дом-музей Гауди » в Барселоне на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Барселона - город истории, свободы и архитектурных шедевров Пройти по центру каталонской столицы и выяснить, чем она живёт сегодня Начало: На Пасео де Грасия €110 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Прогулка по Барселоне с Антонио Гауди и модернистами Побывать в Шоколадном домике и исследовать тайные знаки на фасаде Саграды Фамилии €180 за всё до 4 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Тайны парка Гуэль Отправиться на прогулку с гидом-архитектором, раскрыть секреты проекта и послушать о жизни Гауди Начало: У входа в парк Гуэль €160 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Барселоны

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Дом-музей Гауди»

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