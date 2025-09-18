Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Гора Монтсеррат, на которой находится монастырь и церковь Св. Мадонны Монтсерратской, является главной святыней для всех христиан Каталонии.

Описание экскурсии Гора Монсеррат находится в 42 километрах от Барселоны и является бывшим подводным вулканом. Также здесь находятся монастырь и национальная святыня Каталонии — «Черная мадонна», статуя Богоматери с младенцем на коленях. Кроме обзора Монсеррат примем участие в дегустации от местных сыроделов, которые из поколения в поколение передают искусство изготовления аутентичных козьих, овечьих и коровьих сыров. И в завершение вас ждет обед на оливковой ферме Vinya nova.

