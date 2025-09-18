Гора Монтсеррат, на которой находится монастырь и церковь Св. Мадонны Монтсерратской, является главной святыней для всех христиан Каталонии.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииГора Монсеррат находится в 42 километрах от Барселоны и является бывшим подводным вулканом. Также здесь находятся монастырь и национальная святыня Каталонии — «Черная мадонна», статуя Богоматери с младенцем на коленях. Кроме обзора Монсеррат примем участие в дегустации от местных сыроделов, которые из поколения в поколение передают искусство изготовления аутентичных козьих, овечьих и коровьих сыров. И в завершение вас ждет обед на оливковой ферме Vinya nova.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Поездка на фуникулере, обед
Место начала и завершения?
Площадь Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
