Евгений проводит ещё 10 экскурсий

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мы чувствовали себя в надежных руках с самого начала и до конца путешествия.

Евгений умело владел аудиторией (учитывая ребенка 11 лет), делая рассказы увлекательными и уникальными.

Наша экскурсия была расширена до посещения Монсеррата, что добавило в наше путешествие еще больше магии и загадочности. А обед в средневековом замке - вкусные блюда, атмосфера старинной роскоши - это был отличный способ окончить наше приключение.

Спасибо, Евгений, за незабываемый опыт и за то, что погрузил нас в мир загадок и истории. Если описать сумбур и благодарность в двух словах - профессионализм и отличная подготовка, знание истории и легенд Каталонии и просто превосходный экскурсовод и собеседник.

СПАСИБО!