Евгений проводит ещё 10 экскурсий

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  4. Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли

Одна из главных крепостей Каталонии и необычный аттракцион со спуском в сказочные гроты

Евгений
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Евгений – ваш гид
Мы отправимся в самое сердце Каталонии, в маленький городок Кардона, который расположился менее чем в в 100 километрах от Барселоны.

Всего пять тысяч человек населения.

И сразу два замечательных объекта — один из лучших замков Европы и Соляная гора с необычным аттракционом.
192 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли

Что вас ожидает

Рыцарский замок
Этот замок включен в десятку лучших замков Европы. Он расположен в северо-восточной части одноимённого города на холме высотой 585 метров. Факты говорят о том, что защитное сооружение в этом месте стояло уже в VIII веке в эпоху Каролингов, но оно было разрушено маврами. Заново возвёл замок на горе граф Вильфред Волосатый в 886 году. С тех пор Кардона — самый укреплённый форпост в Каталонии. И даже в войне за испанское наследство Кардона пала на неделю позже Барселоны — 18 сентября 1714 года. На долю крепости на тот момент пришлось два штурма французских войск. Но силы были не равны, и крепость была взята. В конце XVIII — начале XIX вв. бастионы Кардоны были восстановлены, на тот момент монастырь снова превратился в казармы. Крепость была отреставрирована после гражданской войны 1936-39 года.

С этим замком связана легенда о 13-летней девушке Аделаиде, которая умерла от тоски в башне замка. Сейчас в замке Кардоны расположен отель, в котором есть номер с привидениями.

Гора из соли
В трёх километрах от средневекового замка находится Соляная гора. Монтанья де ла Саль, или Салина де Кардона высотой более 160 м. — уникальный геологический феномен, который существует почти 40 миллионов лет и долгое время являлся постоянным источником благосостояния города. Впервые Соляная Гора была описана Плинием Старшим еще в I в. н.э., а затем неоднократно упоминалась другими римскими учеными. Все они сходились во мнении, что это — «истинное чудо света». Много лет здесь извлекали соль из открытых карьеров. В 1902 г. началась подземная добыча, и в горе вырыли шахты глубиной до 1308 м, где были обнаружены месторождения калия и магния.

В 1990 г. разработка этих месторождений была прекращена, и гора, пронизанная подземными пещерами и галереями, где соляные кристаллы преобразуются в изумительные сталактиты и сталагмиты, превратилась в необычный туристический аттракцион «Мир Соли» (Món Sal). Тут можно увидеть коллекции старинного оборудования и соляных скульптур, а также оказаться в удивительных гротах с лагунами, где сталактиты и сталагмиты прозрачно-белого, желтого и красного цветов, создают волшебное пространство фантастических сновидений.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле (оплачивается отдельно — 120 евро за всю экскурсию)
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Замок и в Соляные Пещеры (в сумме примерно 20 евро на человека).
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли
Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона... А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
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