Евгений проводит ещё 10 экскурсий

Мы отправимся в самое сердце Каталонии, в маленький городок Кардона, который расположился менее чем в 100 км от Барселоны. Всего пять тысяч человек населения.
И сразу два замечательных объекта — один из лучших замков Европы и Соляная гора с необычным аттракционом.
И сразу два замечательных объекта — один из лучших замков Европы и Соляная гора с необычным аттракционом.
Описание экскурсии
- Переезд из Барселоны — комфортабельная поездка по живописной дороге (≈ полтора часа в одну сторону).
- Замок Кардона — один из самых впечатляющих средневековых замков Европы, бурную историю разрушений и восстановлений которого я вам расскажу.
- Легенда о деве Аделаиде — меланхоличная история о 13-летней девушке, чья печаль осталась в башнях замка.
- Гора Соли — уникальный геологический феномен возрастом почти 40 млн лет. О нём писал ещё Плиний Старший. Здесь вас ждут гроты, сталактиты и сталагмиты из соли и, конечно, экскурсия среди кристаллических галерей, древних шахт, соляных скульптур и исторического оборудования.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Citroën. По запросу арендую авто другого класса.
- Вход в замок и на Соляные пещеры (≈ €20 с чел.) оплачивается дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 9523 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Экскурсия "Тайны замка Кардона и волшебная Гора Соли", была проведена великолепным экскурсоводом Евгением. Это было удивительное путешествие, которое не оставило ни одного из нас равнодушным. Все было продумано до мелочей,
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