Групповая автобусная экскурсия ⛳. В дороге 4 часа.

Даже если вы не увлекаетесь творчеством Сальвадора Дали, посетить музей 🖼 этого противоречивого испанского сюрреалиста хотя бы один раз просто необходимо. Театр-Музей Дали заслуженно считается одним из самых необычных музеев в мире и вторым по посещаемости музеем в Испании. Музей был создан самим художником, еще при его жизни. Он весь пропитан духом противоречия и загадочности.

После посещения музея вас ждет экскурсия в Жирону. Это один из старейших городов Каталонии. Узенькие улочки Еврейского Квартала, Арабские Бани, Крупнейший в Испании Кафедральный Собор и городская стена, - все это делает город 🏙️ загадочным и прелестным.

Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии 🧭. Иначе бронь аннулируется.