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Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"

4.5
204 отзыва
Novovira
Novovira – Гид из Барселоны
На комфортабельном автобусе 🚌 вы отправитесь в театр-музей сюрреализма Сальвадора Дали в Фигерасе, а затем вы побываете в Жироне — самом живописном и впечатляющем городе на территории Испании.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €70 за человека

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Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"

Что вы увидите

  • Театр-Музей Дали
  • Средневековый город Жирона
Групповая автобусная экскурсия ⛳. В дороге 4 часа.
Даже если вы не увлекаетесь творчеством Сальвадора Дали, посетить музей 🖼 этого противоречивого испанского сюрреалиста хотя бы один раз просто необходимо. Театр-Музей Дали заслуженно считается одним из самых необычных музеев в мире и вторым по посещаемости музеем в Испании. Музей был создан самим художником, еще при его жизни. Он весь пропитан духом противоречия и загадочности.
После посещения музея вас ждет экскурсия в Жирону. Это один из старейших городов Каталонии. Узенькие улочки Еврейского Квартала, Арабские Бани, Крупнейший в Испании Кафедральный Собор и городская стена, - все это делает город 🏙️ загадочным и прелестным.
Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии 🧭. Иначе бронь аннулируется.
Что входит
  • Услуги гида
  • Входной билет
  • Транспорт
Что не входит
  • Встреча в отеле, трансфер к месту сбора
  • Предварительный выбор места в автобусе
  • Личные расходы: питание в ходе экскурсии, напитки, сувениры
Начало и место завершения
🚩 plaza Catalunya
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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204 отзыва оставили туристы

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