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Трекинг на вершину горы Тагаманент

5
5 отзывов
Никита Х.
Никита Х. – Гид из Барселоны
Трекинг на вершину горы Тагаманент
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €100 за экскурсию

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Трекинг на вершину горы Тагаманент
Трекинг на вершину горы Тагаманент

Что вы увидите

  • Крепость Тагаманент (XI-XII век)
  • Деревня Айгвафреда (IX век).
Этот маршрут создан для активных путешественников, которые хотят прочувствовать красоту горной Каталонии и осмотреть её самые живописные уголки. Вам предстоит подняться на вершину горы ⛰️ Тагаманент национального парка Монтсени, исследовать старинный замок 🏰, насладиться ароматами трав и хвои, а затем отдохнуть на фоне потрясающих горных пейзажей, пробуя местные закуски.
Потрясающая природа горной Каталонии
Горная тропа начнется буквально за последним домом деревни и уведет нас к вершине горы Тагаманент. Природа, сотни тысяч ног и время сотворили естественные ступени практически по всей длине маршрута, упрощая подъем. По мере подъема вы встретите самые разные пейзажи горной Каталонии: густые заросли субтропических растений в ущельях, вечнозеленые хвойные шапки сосен, приземистые луга ароматных трав. А весной эта тропа превращается в калейдоскоп цветов, запахов и чудесных видов, способных вскружить голову любому гостю гор Монтсени.
Древняя крепость горы Тагаманент
Вы доберетесь до самой вершины горы Тагаманент, где расположилась древняя крепость, служившая глазами и защитой жителям местных гор. Отсюда вам откроются потрясающие панорамные виды на все стороны света: в хорошую погоду можно разглядеть зазубренные пики гор вокруг монастыря Монсеррат на западе, снежную стену Пиренейских гор на севере и Средиземное море 🌊 на юге.
Пикник на вершине горы
Каждый час мы будем останавливаться на небольшие привалы, а на вершине горы устроим пикник с местными закусками и напитками. Также по желанию вы сможете поужинать в местном ресторане, который расположился в здании старой фермы на высоте 1000 метров над уровнем моря.
Что входит
  • Закуски для пикника входят в стоимость экскурсии.
  • Для посещения ресторана необходима предварительная бронь, обед в ресторане не входит в стоимость экскурсии.
Что не входит
  • Билет на поезд обойдется примерно в 10 евро в оба конца
Начало и место завершения
🚩 Sant Martí de Centelles Barcelona
Трекинг на вершину горы Тагаманент
Трекинг на вершину горы Тагаманент
Трекинг на вершину горы Тагаманент
Трекинг на вершину горы Тагаманент
Трекинг на вершину горы Тагаманент

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Никита Х.
Никита Х.
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5 отзывов оставили туристы

Никита Х. проводит ещё 1 экскурсию

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