  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

Подъем по горному массиву Монтсени

5
11 отзывов
Никита Х.
Никита Х. – Гид из Барселоны
Я провожу людям экскурсии 🧭 по горам уже на протяжение 3 лет.

Я переехал в горы ⛰️ и начал водить в экотуры своих друзей — им очень нравилось, и они советовали своим друзьями и знакомым.

Тогда-то я и решил начать заниматься этим как можно чаще.

На моих экскурсиях люди получают не только сухие факты о том, как здесь что устроено — я погружаю их в определенную атмосферу и стараюсь передать им ту любовь к горам, которая есть во мне.

В моих экотурах вам точно не будет скучно.

Душевно и интересно — да, а вот скучно — никогда.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €80 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Подъем по горному массиву Монтсени
Подъем по горному массиву Монтсени

Что вы увидите

  • Деревня Айгвафреда
  • Горные источники и водопады у реки Мартинет
  • Церковь Айгвафреда де Даль
Подъем по горному массиву Монтсени к водопадам и церкви Айгвафреда де Дальт
Приглашаю вас на археологический экотур по восточной долине горного массива Монтсени. Мы полюбуемся невероятными горными ⛰️ панорамами, осмотрим древние памятники архитектуры и ненадолго погрузимся в атмосферу прошлых эпох. Я постарался составить для вас максимально удобный маршрут, который активный городской житель легко сможет одолеть в течение дня.
Что входит
  • Закуски для пикника
  • Что не включено:
  • Билеты на поезд (4, 2 евро с человека в одну сторону)
Что не входит
  • Билеты на поезд (4, 2 евро с человека в одну сторону).
Начало и место завершения
🚩 St. Martí de Centelles Carrer de Vun 08592
Подъем по горному массиву Монтсени
Подъем по горному массиву Монтсени
Подъем по горному массиву Монтсени
Подъем по горному массиву Монтсени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Никита Х.
Никита Х.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

11 отзывов оставили туристы

Никита Х. проводит ещё 1 экскурсию

Трекинг на вершину горы Тагаманент
100
5 часов
Трекинг на вершину горы Тагаманент
5 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Барселоне

Первые шаги в Барселоне
35
3 часа
Первые шаги в Барселоне
376 отзывов
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Пешком по Барселоне
От 110
6 часов
Пешком по Барселоне
331 отзыв
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
Обзорная Барселона: детская версия
скидка50%
130
65
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия
226 отзывов
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
Пешеходная экскурсия по Барселоне
20
2 часа
Пешеходная экскурсия по Барселоне
220 отзывов
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
8
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
211 отзывов
Разобраться в истории и символах шедевра Гауди
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
70
9 часов
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
204 отзыва