Подъем по горному массиву Монтсени к водопадам и церкви Айгвафреда де Дальт
Приглашаю вас на археологический экотур по восточной долине горного массива Монтсени. Мы полюбуемся невероятными горными ⛰️ панорамами, осмотрим древние памятники архитектуры и ненадолго погрузимся в атмосферу прошлых эпох. Я постарался составить для вас максимально удобный маршрут, который активный городской житель легко сможет одолеть в течение дня.
Что входит
Закуски для пикника
Что не включено:
Билеты на поезд (4, 2 евро с человека в одну сторону)
Что не входит
Билеты на поезд (4, 2 евро с человека в одну сторону).
Начало и место завершения
🚩 St. Martí de Centelles Carrer de Vun 08592
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.