Никита Х. – Гид из Барселоны

Я провожу людям экскурсии 🧭 по горам уже на протяжение 3 лет.



Я переехал в горы ⛰️ и начал водить в экотуры своих друзей — им очень нравилось, и они советовали своим друзьями и знакомым.



Тогда-то я и решил начать заниматься этим как можно чаще.



На моих экскурсиях люди получают не только сухие факты о том, как здесь что устроено — я погружаю их в определенную атмосферу и стараюсь передать им ту любовь к горам, которая есть во мне.



В моих экотурах вам точно не будет скучно.



Душевно и интересно — да, а вот скучно — никогда.