Осмотрите дворцы Насридов, крепость Альгамбру и роскошные сады Хенералифе c билетом для прохода вне очереди с гарантированным доступом. Вы откроете для себя тысячелетнюю мавританскую историю Гранады, побывав в монументальном комплексе, возвышающемся над прекрасным городом.

Альгамбра является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых посещаемых достопримечательностей в мире. Вы сможете обойти ее самостоятельно с информативным аудиогидом — сделайте это без спешки, следуя собственному маршруту.

Познакомьтесь с историей гранадского эмирата Насридов через его архитектуру и символику, которую вы найдете на территории крепости и в садов. Также вы узнаете о значении воды в Альгамбре и отдохнете в вечнозеленом раю — садах Хенералифе.