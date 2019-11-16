Альгамбра: билет в Хенералифе и дворцы Насридов с аудиогидом

Посетите популярные дворцы Насридов, крепость Альгамбру и сады Хенералифе с гарантированным проходом без очереди

4.3
1083 отзыва
Входной билет
Посетите популярные дворцы Насридов, крепость Альгамбру и сады Хенералифе с гарантированным проходом без очереди.

Информативный аудиогид позволит не спеша исследовать объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, архитектура которого не оставит вас равнодушным.
Альгамбра: билет в Хенералифе и дворцы Насридов с аудиогидом
Альгамбра: билет в Хенералифе и дворцы Насридов с аудиогидом
Альгамбра: билет в Хенералифе и дворцы Насридов с аудиогидом
Альгамбра: билет в Хенералифе и дворцы Насридов с аудиогидом
Альгамбра: билет в Хенералифе и дворцы Насридов с аудиогидом
Альгамбра: билет в Хенералифе и дворцы Насридов с аудиогидом
Альгамбра: билет в Хенералифе и дворцы Насридов с аудиогидом
Альгамбра: билет в Хенералифе и дворцы Насридов с аудиогидом
Альгамбра: билет в Хенералифе и дворцы Насридов с аудиогидом
Альгамбра: билет в Хенералифе и дворцы Насридов с аудиогидом
Альгамбра: билет в Хенералифе и дворцы Насридов с аудиогидом
Альгамбра: билет в Хенералифе и дворцы Насридов с аудиогидом
Альгамбра: билет в Хенералифе и дворцы Насридов с аудиогидом
Альгамбра: билет в Хенералифе и дворцы Насридов с аудиогидом
Альгамбра: билет в Хенералифе и дворцы Насридов с аудиогидом

Что вы увидите 🤩

  • Дворцы Назари
  • Сады Хенералифе
  • Дворец Карла V
  • Альгамбра
  • Хенералифе
  • Львиный дворик
  • Алькасаба
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите и сфотографируйте дворцы Насридов, наиболее посещаемый памятник в Испании
  2. Осмотрите популярную крепость Альгамбру, объект всемирного наследия ЮНЕСКО
  3. Посетите Альказабу и бани при мечети
  4. Отдохните в садах Альгамбры и полюбуйтесь прекрасными мавританскими ландшафтами
Осмотрите дворцы Насридов, крепость Альгамбру и роскошные сады Хенералифе c билетом для прохода вне очереди с гарантированным доступом. Вы откроете для себя тысячелетнюю мавританскую историю Гранады, побывав в монументальном комплексе, возвышающемся над прекрасным городом.
Альгамбра является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых посещаемых достопримечательностей в мире. Вы сможете обойти ее самостоятельно с информативным аудиогидом — сделайте это без спешки, следуя собственному маршруту.
Познакомьтесь с историей гранадского эмирата Насридов через его архитектуру и символику, которую вы найдете на территории крепости и в садов. Также вы узнаете о значении воды в Альгамбре и отдохнете в вечнозеленом раю — садах Хенералифе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Альгамбру, дворцы Насридов, сады Хенералифе, дворец Карла V и Альказабу
  • Аудиогид
Что не входит
  • Перевозка
  • Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Согласно правилам Альгамбры, в целях сохранения памятного места, время посещения может измениться до вашего визита
  • Вы можете приобрести детский билет на месте. Имеется высокая вероятность, что билеты будут распроданы
  • Возьмите паспорт в день тура
  • Вы получите два ваучера по электронной почте: один для аудиогида и второй для Альгамбры. Вы можете распечатать ваучеры или же показать их со своего телефона
  • Отправляйте только достоверную информацию. В противном случае вы не сможете принять участие в туре и оформить возврат средств
  • Имейте в виду, что опоздания недопустимы. В случае опоздания вы не сможете оформить возврат средств
  • Указанное время относится к началу тура, а не ко входу во дворцы Насридов. Время входа во дворцы Насридов будет подтверждено после бронирования
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 1083 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
608
4
297
3
77
2
49
1
52
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
D
16 ноя 2019
Альгамбра - действительно прекрасное место для посещения в Гранаде, но живой гид был бы более интересным. Мы посетили Севилью и Кордову с живыми гидами, и это было более интерактивным и более информативным. Я не смог посетить Насрид из-за ограничений графика, но другие сайты в Альгамбре открыты с 8:30 до 18:00.
А
1 сен 2019
(США)
Альгамбра была впечатляющей. Единственная жалоба заключалась в том, что в ваучере на билеты, отправленном по электронной почте, время входа в Nasrid Palace отличалось от оригинала электронного письма с ваучером и напоминанием. Мы пошли на первоначальное более раннее время, указанное как 10:00 утра, но пришлось ждать до 3:00 вечера для входа. Ваучид не совпадает с оригинальным ваучером и напоминаниями по электронной почте.
N
10 июля 2019
(Ирландия)
Мы выбрали именно этот тур, так как одна из наших вечеринок - небольшие проблемы с мобильностью, и мы не можем постоянно идти в ногу с туристической группой Этот тур был идеальным для нас, мы смогли увидеть Альгамбру и все дворцы и сады в нашем темпе, и у нас все еще есть информация и история через аудиогида. Вы можете оставаться столько, сколько захотите, и пока вы совершаете экскурсию по дворцу Насрид на определенное время, вы можете посетить остальную часть Альгамбры по своему усмотрению, так как она открыта с 20:30 до позднего вечера. Мы смогли выскочить, выпить кофе / ланч и вернуться без каких-либо проблем. Так что, если вам нравится немного больше свободы в туре, я очень рекомендую это. Мы увидели все, что хотели, и наслаждались этим, не чувствуя суеты. Вся территория довольно большая, и нужно время, чтобы все это увидеть, поэтому тщательно планируйте. Наслаждаться:)

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