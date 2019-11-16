Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите и сфотографируйте дворцы Насридов, наиболее посещаемый памятник в Испании
Осмотрите популярную крепость Альгамбру, объект всемирного наследия ЮНЕСКО
Посетите Альказабу и бани при мечети
Отдохните в садах Альгамбры и полюбуйтесь прекрасными мавританскими ландшафтами
Осмотрите дворцы Насридов, крепость Альгамбру и роскошные сады Хенералифе c билетом для прохода вне очереди с гарантированным доступом. Вы откроете для себя тысячелетнюю мавританскую историю Гранады, побывав в монументальном комплексе, возвышающемся над прекрасным городом.
Альгамбра является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых посещаемых достопримечательностей в мире. Вы сможете обойти ее самостоятельно с информативным аудиогидом — сделайте это без спешки, следуя собственному маршруту.
Познакомьтесь с историей гранадского эмирата Насридов через его архитектуру и символику, которую вы найдете на территории крепости и в садов. Также вы узнаете о значении воды в Альгамбре и отдохнете в вечнозеленом раю — садах Хенералифе.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в Альгамбру, дворцы Насридов, сады Хенералифе, дворец Карла V и Альказабу
Аудиогид
Что не входит
Перевозка
Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Согласно правилам Альгамбры, в целях сохранения памятного места, время посещения может измениться до вашего визита
Вы можете приобрести детский билет на месте. Имеется высокая вероятность, что билеты будут распроданы
Возьмите паспорт в день тура
Вы получите два ваучера по электронной почте: один для аудиогида и второй для Альгамбры. Вы можете распечатать ваучеры или же показать их со своего телефона
Отправляйте только достоверную информацию. В противном случае вы не сможете принять участие в туре и оформить возврат средств
Имейте в виду, что опоздания недопустимы. В случае опоздания вы не сможете оформить возврат средств
Указанное время относится к началу тура, а не ко входу во дворцы Насридов. Время входа во дворцы Насридов будет подтверждено после бронирования
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 1083 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
D
Darelyn
16 ноя 2019
Альгамбра - действительно прекрасное место для посещения в Гранаде, но живой гид был бы более интересным. Мы посетили Севилью и Кордову с живыми гидами, и это было более интерактивным и более информативным. Я не смог посетить Насрид из-за ограничений графика, но другие сайты в Альгамбре открыты с 8:30 до 18:00.
А
Аноним
1 сен 2019
(США)
Альгамбра была впечатляющей. Единственная жалоба заключалась в том, что в ваучере на билеты, отправленном по электронной почте, время входа в Nasrid Palace отличалось от оригинала электронного письма с ваучером и напоминанием. Мы пошли на первоначальное более раннее время, указанное как 10:00 утра, но пришлось ждать до 3:00 вечера для входа. Ваучид не совпадает с оригинальным ваучером и напоминаниями по электронной почте.
N
Niamh
10 июля 2019
(Ирландия)
Мы выбрали именно этот тур, так как одна из наших вечеринок - небольшие проблемы с мобильностью, и мы не можем постоянно идти в ногу с туристической группой Этот тур был идеальным для нас, мы смогли увидеть Альгамбру и все дворцы и сады в нашем темпе, и у нас все еще есть информация и история через аудиогида. Вы можете оставаться столько, сколько захотите, и пока вы совершаете экскурсию по дворцу Насрид на определенное время, вы можете посетить остальную часть Альгамбры по своему усмотрению, так как она открыта с 20:30 до позднего вечера. Мы смогли выскочить, выпить кофе / ланч и вернуться без каких-либо проблем. Так что, если вам нравится немного больше свободы в туре, я очень рекомендую это. Мы увидели все, что хотели, и наслаждались этим, не чувствуя суеты. Вся территория довольно большая, и нужно время, чтобы все это увидеть, поэтому тщательно планируйте. Наслаждаться:)
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