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  3. Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте

Прикоснуться к мавританскому наследию, узнать историю фламенко и полюбоваться панорамами

Елена
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Елена – ваш гид
Приглашаю познакомиться с достоянием двух колоритных районов Гранады.

В Альбайсине вы «заплутаете» в лабиринте мавританского города и исследуете арабскую архитектуру.

А улочки менее известного Сакрамонте откроют его цыганское прошлое и напомнят о зажигательном фламенко.

В обоих кварталах вы не только погрузитесь в историю, но и насладитесь видами Альгамбры — «рубина в короне Гранады».
169 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте

Что вас ожидает

Альбайсин — хранилище народной архитектуры мавров
Таким статусом эксперты ЮНЕСКО наградили древнейший район Гранады. Его извилистые улочки не раз выведут к панорамным видам города — Альбайсин расположен на склоне холма. Отсюда идеально любоваться закатами — красивейшими в Испании, поверьте! В Альбайсине вы перенесётесь во времена расцвета арабской культуры, узнаете, как она отразилась в местной архитектуре, и увидите её образцы: например, дома, окружённые зелёными садами, которые называют «кармен». А ещё я расскажу, что отличает планировку арабского квартала и что здесь находили археологи.

Наследие яркого квартала Сакрамонте
Улочки Альбайсина убегают в Сакрамонте — район в долине Вальпараисо, где протекает река Дарро. Здесь вы познакомитесь с особенностями местной флоры и фауны, гуляя по средиземноморскому лесу с соснами и кактусами. Полюбуетесь видами Альгамбры — дворца-шедевра арабского искусства. Узнаете, как же квартал связан с цыганами и погрузитесь в историю фламенко — страстный танец зарождался в Сакрамонте. И конечно в программе знаменитые пещеры-куэвы, где и сегодня течёт жизнь. В музее пещер Сакрамонте я расскажу о том, кто и зачем их создавал, об образе жизни в доме-пещере и о ремёслах квартала.

Организационные детали

  • Программа может быть дополнена посещением музеев по вашим интересам (уточняйте у гида).
  • Обратите внимание: в выходные и праздничные дни стоимость экскурсии 183€.
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Добро пожаловать в Испанию. Меня зовут Елена. Я аккредитованный гид в Испании. Закончила отделение туризма в институте в Гранаде. Лицензия позволяет мне проводить экскурсии в музеях и других объектах, являющихся частью культурного наследия ЮНЕСКО. И также гарантирует отличное знание истории и культуры Испании. Я провожу индивидуальные и групповые экскурсии в Гранаде и по всей Андалусии. Обожаю наш город и нашу страну и сделаю так, чтобы и вы влюбились и возвращались сюда вновь и вновь! Рада принять вас в волшебной Гранаде, которую, надеюсь, вы не забудете никогда. В Андалусии много природных красот и достойных посещения достопримечательностей. А традиционная кухня и самобытная культура страны и региона порадуют своей необычностью. Я помогу вам составить программу экскурсий с учетом ваших пожеланий и предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения (кафе, рестораны, клубы, магазины и т.д.), организую трансфер, отвечу на все интересующие вопросы. С удовольствием провожу экскурсии, выполняю работу переводчика и помогаю приезжим с любыми затруднениями. География и продолжительность тура зависит только от вас! Я готова предлагать и другие варианты по просьбе гостей. Я сделаю ваше путешествие незабываемым!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

17 августа 2019
Здравствуйте. Хотим поделиться с вами своими впечатлениями, которые мы получили от экскурсии по сказочному городу Гранада. Нашим гидом была, необыкновенная восточная красавица Елена. С первых минут общения, мы погрузились в атмосферу таинства и очарования рассказа и осмотра достопримечательностей. Елена, нас увлекла своими знаниями и неординарным подходом к экскурсии. Мы обходили кварталы, вглядываясь в красоту и погружались в атмосферу старины. Елена сопровождала нашу прогулку интересными, историческими, глубокими и необыкновенно увлекательными историями про город, его историю, судьбу жителей. Мы получили невероятное удовольствие , обоготились знаниями, а главное - желанием вновь посетить и продолжить общение с замечательным гидом Еленой.

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