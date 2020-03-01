Анастасия проводит ещё 3 экскурсии

Картезианский монастырь лежит вдали от протоптанных туристических троп, но, несмотря на это, не уступает мировым шедеврам искусства. Исследуя полотна картезианского цикла, вы познакомитесь с историей ордена, образом жизни и философией его послушников. А изучение скульптурных шедевров поможет вам осознать, почему обитель называют «христианской Альгамброй».

Программа

Если архитектура — это застывшая музыка, то после траурного марша строгих залов, прилегающих к монастырскому дворику, Святая Святых картезианского монастыря в Гранаде звучит как Девятая симфония Бетховена. Глаз не может ни на чем остановиться, все охвачено какой-то невообразимой динамикой.

В самом начале нашего посещения Картезианского Монастыря в Гранаде нас ждут недавно отреставрированные полотна так называемого картезианского цикла. Вот они то и послужат нам иллюстрациями к истории картезианского ордена, из них мы узнаем о правилах повседневной жизни в монастыре, они же помогут нам разобраться в ценностях картезианских монахов, их духовных стремлениях и поисках.

Затем вы узнаете о причинах контраста между аскетизмом одних помещений и роскошью других. Ведь здесь действительно поражает воображение резкий контраст между аскетичными помещениями монахов и богато декорированными помещениями, которые служили для свершения церковного культа и прославления Всевышнего. Я расскажу вам, какие материалы и формы использовались, чтобы приводить в религиозный трепет созерцающих эти творения.

Также во время посещения монастыря вы увидите художественные и скульптурные шедевры Атанасио Боканегры, Хосе де Мора, Уртадо Искиердо, Антонио Паломино и многих других мастеров, вложивших частичку своей души при создании этого шедевра барокко.

Кому подойдет экскурсия

Эта экскурсия будет интересна для ценителей и знатоков архитектуры, живописи и духовного искусства, и просто для тех, кому не безразлично искусство.