Анастасия проводит ещё 3 экскурсии

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Апофеоз андалузского барокко

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Картезианский монастырь лежит вдали от протоптанных туристических троп, но, несмотря на это, не уступает мировым шедеврам искусства.

Исследуя полотна картезианского цикла, вы познакомитесь с историей ордена, образом жизни и философией его послушников.

А изучение скульптурных шедевров поможет вам осознать, почему обитель называют «христианской Альгамброй».
От 72 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 10 человек
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Наследие монахов картезианского ордена
Наследие монахов картезианского ордена

Программа

Если архитектура — это застывшая музыка, то после траурного марша строгих залов, прилегающих к монастырскому дворику, Святая Святых картезианского монастыря в Гранаде звучит как Девятая симфония Бетховена. Глаз не может ни на чем остановиться, все охвачено какой-то невообразимой динамикой.

В самом начале нашего посещения Картезианского Монастыря в Гранаде нас ждут недавно отреставрированные полотна так называемого картезианского цикла. Вот они то и послужат нам иллюстрациями к истории картезианского ордена, из них мы узнаем о правилах повседневной жизни в монастыре, они же помогут нам разобраться в ценностях картезианских монахов, их духовных стремлениях и поисках.

Затем вы узнаете о причинах контраста между аскетизмом одних помещений и роскошью других. Ведь здесь действительно поражает воображение резкий контраст между аскетичными помещениями монахов и богато декорированными помещениями, которые служили для свершения церковного культа и прославления Всевышнего. Я расскажу вам, какие материалы и формы использовались, чтобы приводить в религиозный трепет созерцающих эти творения.

Также во время посещения монастыря вы увидите художественные и скульптурные шедевры Атанасио Боканегры, Хосе де Мора, Уртадо Искиердо, Антонио Паломино и многих других мастеров, вложивших частичку своей души при создании этого шедевра барокко.

Кому подойдет экскурсия

Эта экскурсия будет интересна для ценителей и знатоков архитектуры, живописи и духовного искусства, и просто для тех, кому не безразлично искусство.

Наследие монахов картезианского ордена
Наследие монахов картезианского ордена
Наследие монахов картезианского ордена
Наследие монахов картезианского ордена
Наследие монахов картезианского ордена

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Лицензированный гид в Гранаде. По образованию я филолог. Закончив университет в г. Констанц (Германия) по направлению языкознание, испанская литература и искусство, решила переехать на родину Ф.Г. Лорки. Здесь я получила лицензию гида и буду рада познакомить Вас с Гранадой и Альгамброй. Кроме экскурсий занимаюсь также некоммерческим интернет-проектом, который должен стать путеводителем для тех, кто самостоятельно собирается приехать в Испанию.
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