Из Мадрида - в атмосферный Эль-Эскориаль (на поезде или автобусе)
Эль-Эскориаль - это место, где история Испании оживает. Прогулка по дворцу, базилике и садам оставит неизгладимые впечатления
Эль-Эскориаль - это уникальное место, где переплетаются история и культура Испании.
Посетители смогут увидеть величественный Королевский дворец, где жили испанские монархи, и Базилику Святого Лаврентия, символ величия Испанской империи. В Пантеоне читать дальше
королей покоятся великие правители, а библиотека хранит древние манускрипты. Сады и парк Эль-Эскориаля предлагают спокойствие и красоту природы. Коллекция произведений искусства удивит даже искушённых ценителей.
Это путешествие подарит вам возможность погрузиться в атмосферу прошлого и насладиться великолепием архитектуры и природы
Королевский дворец — величественная резиденция, где жили испанские короли. Вы почувствуете атмосферу роскоши и могущества и узнаете, как здесь сочетались жизнь монархов и религиозная жизнь монастыря.
Базилика Святого Лаврентия — место захоронения королей, символ величия Испанской империи. Я расскажу, как базилика стала олицетворять власть и веру.
Пантеон королей — воплощение испанской истории, где покоятся испанские монархи. Вы узнаете, как этот храм стал не только усыпальницей, но и памятником для потомков.
Библиотека с уникальной коллекцией древних манускриптов и книг. Выясним, как монахи помогали сохранять знания для будущих поколений.
Сады и парк Эль-Эскориаля — прекрасные зелёные пространства, идеально вписывающиеся в горный ландшафт. Прогулка здесь подарит вам спокойствие и наслаждение свежим воздухом. А я расскажу, какое место занимала природа в жизни монахов и королей.
Коллекция произведений искусства — картины и скульптуры, созданные великими мастерами своего времени. Вы увидите, как искусство было связано с духовной жизнью и историей Испании, а также узнаете, как художники прошлого работали для дворца.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
Билеты во дворец: взрослые — €15 за чел.; дети 5–16 лет, люди старше 65 лет и студенты до 25 лет — €7 за чел.; дети до 5 лет — бесплатно
Транспорт (на выбор): поезд туда и обратно — €10 за чел., автобус туда и обратно — €15 за чел. Дорога занимает около 1 ч в одну сторону. Также можем поехать на такси
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.