Мои заказы

Из Мадрида - в атмосферный Эль-Эскориаль (на поезде или автобусе)

Эль-Эскориаль - это место, где история Испании оживает. Прогулка по дворцу, базилике и садам оставит неизгладимые впечатления
Эль-Эскориаль - это уникальное место, где переплетаются история и культура Испании.

Посетители смогут увидеть величественный Королевский дворец, где жили испанские монархи, и Базилику Святого Лаврентия, символ величия Испанской империи. В Пантеоне
читать дальше

королей покоятся великие правители, а библиотека хранит древние манускрипты. Сады и парк Эль-Эскориаля предлагают спокойствие и красоту природы. Коллекция произведений искусства удивит даже искушённых ценителей.

Это путешествие подарит вам возможность погрузиться в атмосферу прошлого и насладиться великолепием архитектуры и природы

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение Королевского дворца
  • 🕍 Базилика Святого Лаврентия
  • 📚 Уникальная библиотека
  • 🌿 Прогулка по садам и парку
  • 🖼️ Коллекция произведений искусства
Из Мадрида - в атмосферный Эль-Эскориаль (на поезде или автобусе)© Юлия
Из Мадрида - в атмосферный Эль-Эскориаль (на поезде или автобусе)© Юлия
Из Мадрида - в атмосферный Эль-Эскориаль (на поезде или автобусе)© Юлия
Ближайшие даты:
12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя19
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Базилика Святого Лаврентия
  • Пантеон королей
  • Библиотека
  • Сады и парк Эль-Эскориаля

Описание экскурсии

Королевский дворец — величественная резиденция, где жили испанские короли. Вы почувствуете атмосферу роскоши и могущества и узнаете, как здесь сочетались жизнь монархов и религиозная жизнь монастыря.

Базилика Святого Лаврентия — место захоронения королей, символ величия Испанской империи. Я расскажу, как базилика стала олицетворять власть и веру.

Пантеон королей — воплощение испанской истории, где покоятся испанские монархи. Вы узнаете, как этот храм стал не только усыпальницей, но и памятником для потомков.

Библиотека с уникальной коллекцией древних манускриптов и книг. Выясним, как монахи помогали сохранять знания для будущих поколений.

Сады и парк Эль-Эскориаля — прекрасные зелёные пространства, идеально вписывающиеся в горный ландшафт. Прогулка здесь подарит вам спокойствие и наслаждение свежим воздухом. А я расскажу, какое место занимала природа в жизни монахов и королей.

Коллекция произведений искусства — картины и скульптуры, созданные великими мастерами своего времени. Вы увидите, как искусство было связано с духовной жизнью и историей Испании, а также узнаете, как художники прошлого работали для дворца.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Билеты во дворец: взрослые — €15 за чел.; дети 5–16 лет, люди старше 65 лет и студенты до 25 лет — €7 за чел.; дети до 5 лет — бесплатно
  • Транспорт (на выбор): поезд туда и обратно — €10 за чел., автобус туда и обратно — €15 за чел. Дорога занимает около 1 ч в одну сторону. Также можем поехать на такси
  • Обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анна
21 сен 2025
Отличная экскурсия, красивейшее место, прекрасный гид, рекомендую!

Входит в следующие категории Мадрида

Похожие экскурсии из Мадрида

Мадрид 18+
Пешая
2 часа
-
14%
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Мадрид 18+: пикантная экскурсия по секретам знати и богемы
Погрузитесь в мир тайн и развлечений старинного Мадрида с эксклюзивной экскурсией для взрослых
Начало: Площадь Соль
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
от €67€78 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Мадридом
Пешая
3 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 10:00
13 ноя в 10:00
€170 за всё до 2 чел.
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
Пешая
2.5 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия Мадрид: путеводитель по вкусам
Погрузитесь в гастрономический рай Мадрида, где каждый бар и ресторан расскажет свою уникальную историю через вкус блюд
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль
26 ноя в 11:00
27 ноя в 11:00
от €150 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мадриде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мадриде