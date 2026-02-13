15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы начнем нашу прогулку с Главной площади, где воздвигнуты памятники
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- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛 Уникальные исторические факты
- 🎨 Вдохновляющие рассказы о великих художниках и писателях
- 🏰 Посещение ключевых достопримечательностей
- 📚 Погружение в культуру и историю Мадрида
Что можно увидеть
- Главная площадь
- Королевский дворец
- Музей Прадо
- Фонтаны Сибелес и Нептун
- Пуэрта де Алкала
- Площадь Ворота солнца
- Парк Ретиро
- Собор Альмудена
- Гран Виа
Описание экскурсии
Программа
Начнем прогулку в сердце города, на Главной площади (Пласа Майор). Она была построена при Филиппе II из династии Габсбургов, основателе Мадрида. Этот глубоко религиозный монарх-затворник, воспитанный в духе воинствующего католицизма, активно поддерживал инквизицию. А Филипп IV Благоразумный, напротив, был покровителем искусств и литературы, он сделал город центром культуры и увеселений. Благодаря его покровительству получили заслуженную славу Диего Веласкес, Мигель де Сервантес и Лопе де Вега. Я покажу вам места, связанные с ними. Королевский дворец начали строить уже при Филиппе V, по идее монарха он должен был напоминать французский Версаль.
Вы узнаете, что во время правления Бурбонов появились такие памятники как бульвар и музей Прадо, фонтаны Сибелес и Нептун, Пуэрта де Алкала и площадь Ворота солнца. Особая роль — у короля-созидателя Карла III. Говорят, что это он нашел «город из глины а превратил город из мрамора». Расцвет города пришелся также на время правления Изабеллы II и Альфонсо XII, который начал строительство собора Альмудена и чей памятник украшает парк Ретиро.
Я расскажу о том, как создавалась главная торговая артерия Мадрида Гран Виа при Альфонсе XIII и что стало с городом после прихода к власти диктатора Франсиско Франко. И затем — о реставрации династии Бурбонов, возвращению короля Хуана Карлоса I, чей сын Филипп VII сейчас представляет Испанию на международной политической арене.
В моем рассказе не будет сухих исторических фактов и дат, а только живые истории о людях и судьбах, а также их вкладе в развитие Мадрида. Постараюсь сделать так, чтобы вам скорее захотелось вернуться сюда снова!
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Отзывы и рейтинг
С супругой в Мадриде уже не первый раз, однако именно после встречи с нашим гидом в голове правильно и долгосрочно уложилась информация об Испании и столице.
Элеонора - превосходный, эрудированный,