15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть

Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы
Индивидуальная экскурсия по Мадриду «Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть» позволит вам увидеть город глазами его основателей.

Мы начнем нашу прогулку с Главной площади, где воздвигнуты памятники
читать дальшеуменьшить

времен Габсбургов и Бурбонов, и узнаем о влиянии Филиппа II и Филиппа IV на развитие города. Откроем для вас истории Веласкеса, Сервантеса и Лопе де Вега.

Посетим Королевский дворец, напоминающий Версаль, и пройдемся по бульвару Прадо, где расположены знаменитые фонтаны Сибелес и Нептун.

Вашему вниманию будет представлена роль Карла III в преобразовании Мадрида, а также вклад Изабеллы II и Альфонсо XII в архитектурное наследие города.

Расскажем о том, как Гран Виа стала главной торговой артерией при Альфонсе XIII и как изменился Мадрид во времена Франко. Завершим нашу экскурсию историями о династии Бурбонов и современной роли короля Филиппа VII.

Ваше путешествие будет наполнено живыми историями, которые заставят вас влюбиться в Мадрид и захотеть вернуться сюда снова

4.9
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Уникальные исторические факты
  • 🎨 Вдохновляющие рассказы о великих художниках и писателях
  • 🏰 Посещение ключевых достопримечательностей
  • 📚 Погружение в культуру и историю Мадрида
Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть
Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть
Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть

Что можно увидеть

  • Главная площадь
  • Королевский дворец
  • Музей Прадо
  • Фонтаны Сибелес и Нептун
  • Пуэрта де Алкала
  • Площадь Ворота солнца
  • Парк Ретиро
  • Собор Альмудена
  • Гран Виа

Описание экскурсии

Программа

Начнем прогулку в сердце города, на Главной площади (Пласа Майор). Она была построена при Филиппе II из династии Габсбургов, основателе Мадрида. Этот глубоко религиозный монарх-затворник, воспитанный в духе воинствующего католицизма, активно поддерживал инквизицию. А Филипп IV Благоразумный, напротив, был покровителем искусств и литературы, он сделал город центром культуры и увеселений. Благодаря его покровительству получили заслуженную славу Диего Веласкес, Мигель де Сервантес и Лопе де Вега. Я покажу вам места, связанные с ними. Королевский дворец начали строить уже при Филиппе V, по идее монарха он должен был напоминать французский Версаль.

Вы узнаете, что во время правления Бурбонов появились такие памятники как бульвар и музей Прадо, фонтаны Сибелес и Нептун, Пуэрта де Алкала и площадь Ворота солнца. Особая роль — у короля-созидателя Карла III. Говорят, что это он нашел «город из глины а превратил город из мрамора». Расцвет города пришелся также на время правления Изабеллы II и Альфонсо XII, который начал строительство собора Альмудена и чей памятник украшает парк Ретиро.

Я расскажу о том, как создавалась главная торговая артерия Мадрида Гран Виа при Альфонсе XIII и что стало с городом после прихода к власти диктатора Франсиско Франко. И затем — о реставрации династии Бурбонов, возвращению короля Хуана Карлоса I, чей сын Филипп VII сейчас представляет Испанию на международной политической арене.

В моем рассказе не будет сухих исторических фактов и дат, а только живые истории о людях и судьбах, а также их вкладе в развитие Мадрида. Постараюсь сделать так, чтобы вам скорее захотелось вернуться сюда снова!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провела экскурсии для 1262 туристов
Меня зовут Элеонора. Более 12 лет живу в Мадриде. Имею филологическое образование. Мой стаж работы VIP -гидом 8лет, я закончила магистратуру факультета иностранных языков, владею русским, французским, испанским языками. Мне
читать дальшеуменьшить

хочется передать красоту и очарование Мадрида, рассказав о многовековых тайнах и секретах, несметных сокровищах, которые хранит этот город. Я вам покажу Мадрид во всех его лучших красках, заглянем в самые укромные уголки истории, помогу понять мадридский образ жизни взглядом изнутри и я искренне надеюсь, что вы полюбите этот удивительный город и вам всегда будет хотеться вернуться сюда! Мое кредо в работе - доброжелательность, ответственность, отзывчивость и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
1
3
1
2
1
Дмитрий
Итак… Мадрид нас встретил теплой дождливой погодой и ярким, умным и максимально приятным гидом, а именно, Элеонорой! Встретились с ней в назначенном месте в назначенное время, получили необходимые и очень
читать дальшеуменьшить

удобные гаджеты для прослушивания информации и организованно потопали за Элеонорой! Шли мы дружно, раскрыв глаза (зонтики тоже), развесив уши и получая удовольствие от рассказа про город, людей, здания, традиции, кухню и прочие тайны Мадридского двора! По нашей просьбе, Элеонора нам показала аутентичное кафе, где останавливались известные люди типа Папы Римского, ну, и собственно нас получается… Весело пообщались, попили кофе и ликёры, рассказали о себе друг другу и двинули дальше! Вторая часть экскурсии прошла под солнечным светом и голубым небом+ с отличным настроением и интересным рассказом от Элеоноры! По факту: понравилось в экскурсии всё- подача, содержание, исторические факты, шутки, ответы на наши вопросы, обратная связь, маршрут и тд. Более того, Элеонора нам помогла забронировать 2 шикарных ресторана на обед и ужин, посоветовала гидов в Андалусии, куда мы направились после столицы! Категорически благодарим Элеонору за время, которое она нам уделила и завидуем тем, кто обратится к ней за экскурсией в дальнейшем! Рекомендуем;)

Итак… Мадрид нас встретил теплой дождливой погодой и ярким, умным и максимально приятным гидом, а именно,
Итак… Мадрид нас встретил теплой дождливой погодой и ярким, умным и максимально приятным гидом, а именно,
Итак… Мадрид нас встретил теплой дождливой погодой и ярким, умным и максимально приятным гидом, а именно,
Итак… Мадрид нас встретил теплой дождливой погодой и ярким, умным и максимально приятным гидом, а именно,
Итак… Мадрид нас встретил теплой дождливой погодой и ярким, умным и максимально приятным гидом, а именно,
Итак… Мадрид нас встретил теплой дождливой погодой и ярким, умным и максимально приятным гидом, а именно,
Итак… Мадрид нас встретил теплой дождливой погодой и ярким, умным и максимально приятным гидом, а именно,
Итак… Мадрид нас встретил теплой дождливой погодой и ярким, умным и максимально приятным гидом, а именно,+3
Итак… Мадрид нас встретил теплой дождливой погодой и ярким, умным и максимально приятным гидом, а именно,
Итак… Мадрид нас встретил теплой дождливой погодой и ярким, умным и максимально приятным гидом, а именно,
Итак… Мадрид нас встретил теплой дождливой погодой и ярким, умным и максимально приятным гидом, а именно,
Вам был полезен этот отзыв?
Лия
Очень классно, что Элеонора подумала про нас не только в момент самой экскурсии, но до и после. Так, она помогла забронировать фламенко, о которым мы не подумали заранее; очень милый
читать дальшеуменьшить

и вкусный рыбный ресторан после прогулки. И в целом всегда была на связи. Это было важно, так как из-за аварии со светом в Испании нам пришлось поменять планы и приехать на несколько дней позднее.

Дочери (10 лет) все очень понравилось. Что было в первый раз 😄

Мы довольны! Рекомендуем!

Очень классно, что Элеонора подумала про нас не только в момент самой экскурсии, но до и
Очень классно, что Элеонора подумала про нас не только в момент самой экскурсии, но до и
Вам был полезен этот отзыв?
Ivan
Замечательная экскурсия!

С супругой в Мадриде уже не первый раз, однако именно после встречи с нашим гидом в голове правильно и долгосрочно уложилась информация об Испании и столице.

Элеонора - превосходный, эрудированный,
читать дальшеуменьшить

тактичный гид и элегантная, образованная и утонченная женщина.
Одна из наиприятнейших прогулок по Мадриду за время нашего пребывания.

Информация структурирована во временных отрезках, основных исторических именах и лицах и, несмотря на насыщенность, преподнесена легко и непренужденно.

После прогулок самостоятельно ориентировались по основным маршрутам Мадрида, как-будто пробыли несколько недель.

Благодарим за перечень рекомендации аутентичных трапезных и отдельное спасибо за помощь в бронировании мест в одном из самых популярных старых ресторанов мира при том, что там always fully booked.)

Надеемся на встречу и продолжение прогулок в ближайшее время!

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Благодарим Элеонору и команду Трипстера! Нам очень понравилось! Элеонора очень приятная в общении, сразу расположила нас к себе, создала комфортную атмосферу для общения. Мы с интересом слушали, много задавали вопросов,
читать дальшеуменьшить

на все вопросы получили ответы. Для нас было очень важно иметь рекомендации по нашему пребыванию в Мадриде. Элеонора посоветовала места, музеи, рестораны, магазины, дала подсказки. Темп нашей пешеходной экскурсии был идеальным: мы все успевали рассмотреть и насладиться! Очень рекомендуем Элеонору для знакомства с Мадридом. Элеонора уделила нам гораздо больше времени, чем было заявлено на сайте! Спасибо большое! До новых встреч!

Вам был полезен этот отзыв?
Я
Всем, кто хочет навсегда, окончательно и бесповоротно влюбиться в Мадрид, рекомендую Элеонору. В первый день приезда в Мадрид, у нас была запланирована обзорная экскурсия с Элеонорой. Она пришла за нами
читать дальшеуменьшить

в отель, что было очень приятно. За 3 часа мы обошли весь центр Мадрида пешком, осмотрели главные достопримечательности, и город моментально стал нам как родной. Элеонора очень "компактно" осветила нам основные исторические факты, касающиеся появления и развития Мадрида. Экскурсия была не скучной, а наоборот Элеонора рассказала о жителях Мадрида, их повседневной жизни, праздниках, традициях, о местной кухне. Мы прошлись не только по основным площадям и улицам Мадрида, но и побывали на рынке Сан Мигель, который очень любят местные жители, зашли в уютный ресторанчик на проспекте Гран Виа. Элеонора очень интересный рассказчик, эрудированный человек, и просто очаровательная женщина. Она дала нам много полезных советов, ответила абсолютно на все интересующие любого туриста вопросы, забронировала заранее билеты на футбол с участием "Реал Мадрида", на самое лучшее в Мадриде фламенко, посоветовала, в какие рестораны лучше сходить, и сказала, что может также заранее забронировать столик, дала рекомендации по шоппингу. Я рекомендую Элеонору всем, кто хочет посетить Мадрид. После общения с Элеонорой, у меня сложилось четкое убеждение, что теперь у меня есть "свой человек" в Мадриде.

Вам был полезен этот отзыв?
В
Хочу выразить свою благодарность замечательной Элеоноре, гиду, которая окунула меня в мир Испании, заставила прочувствовать великолепный Мадрид! После её экскурсии хочется вернуться сюда и рассмотреть ещё в большей степени каждую
читать дальшеуменьшить

улочку, так как с каждой связана какая-то интересная история или событие!)
Была в Мадриде в первый раз и хотелось посмотреть как можно больше и прочувствовать менталитет местных жителей, узнать как образовывался город, как он дышит сейчас…) У Элеоноры получилось не загруженно, но очень наполнено воплотить мой замысел! Так же она отталкивалась от моих пожеланий, рассказала где можно не дорого купить сувениры, какое выбрать вино, ликёр, оливковое масло, хамон, посмотреть лучшее шоу фламенко в Испании, помогла с Билетами на Реал Мадрид, рассказала какие музеи стоит посетить в первую очередь, в какие Кафе, рестораны стоит сходить, где лучше пошопиться, а так же не осталось безучастной даже после окончания экскурсии!!!)) Помогала сориентироваться в городе и дальше!!!) Если кто-то из знакомых будет в Мадриде, то обязательно порекомендую именно Элеонору!!!)
Большое Вам спасибо, было безумно приятно провести этот день!)))

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Мадрида

Похожие экскурсии на «Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть»

Мадрид как он есть
Пешая
3 часа
314 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мадрид как он есть
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
14 авг в 10:30
19 авг в 10:30
от €240 за всё до 4 чел.
С небес на землю Мадрида
Пешая
4.5 часа
187 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
С небес на землю Мадрида
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
14 авг в 09:30
15 авг в 09:30
от €220 за всё до 6 чел.
Мадрид. Другая история
Пешая
2 часа
350 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мадрид. Другая история
Официальные и альтернативные версии истории главных достопримечательностей города
Начало: Plaza Isabel II
Завтра в 13:00
14 авг в 09:00
от €110 за всё до 3 чел.
Мадрид на ладони
Пешая
2 часа
54 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Мадрид на ладони
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: ежедневно в 10:00
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
€25 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мадриде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мадриде
от €150 за группу