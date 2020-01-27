15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Мадрид
  3. Экскурсии

  4. Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть

Узнать историю происхождения города и его героев

Элеонора
Задать вопрос
Элеонора – ваш гид
Превращение провинциального городка, построенного вокруг мусульманской крепости, в гордую имперскую столицу напоминает историю Золушки.

Эта удивительная трансформация Мадрида стала возможной благодаря нескольким особенно активным королям, а также писателям и художникам.

Обо всех них я расскажу вам во время обзорной прогулки по историческому центру, с обязательным посещением ключевых достопримечательностей.
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть
Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть

Программа

Начнем прогулку в сердце города, на Главной площади (Пласа Майор). Она была построена при Филиппе II из династии Габсбургов, основателе Мадрида. Этот глубоко религиозный монарх-затворник, воспитанный в духе воинствующего католицизма, активно поддерживал инквизицию. А Филипп IV Благоразумный, напротив, был покровителем искусств и литературы, он сделал город центром культуры и увеселений. Благодаря его покровительству получили заслуженную славу Диего Веласкес, Мигель де Сервантес и Лопе де Вега. Я покажу вам места, связанные с ними. Королевский дворец начали строить уже при Филиппе V , по идее монарха он должен был напоминать французский Версаль.

Вы узнаете, что во время правления Бурбонов появились такие памятники как бульвар и музей Прадо, фонтаны Сибелес и Нептун, Пуэрта де Алкала и площадь Ворота солнца. Особая роль — у короля-созидателя Карла III. Говорят, что это он нашел «город из глины а превратил город из мрамора». Расцвет города пришелся также на время правления Изабеллы II и Альфонсо XII, который начал строительство собора Альмудена и чей памятник украшает парк Ретиро.

Я расскажу о том, как создавалась главная торговая артерия Мадрида Гран Виа при Альфонсе XIII и что стало с городом после прихода к власти диктатора Франсиско Франко. И затем — о реставрации династии Бурбонов, возвращению короля Хуана Карлоса I, чей сын Филипп VII сейчас представляет Испанию на международной политической арене.

В моем рассказе не будет сухих исторических фактов и дат, а только живые истории о людях и судьбах, а также их вкладе в развитие Мадрида. Постараюсь сделать так, чтобы вам скорее захотелось вернуться сюда снова!

Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть
Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть
Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть
Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть
Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Элеонора
Элеонора
Меня зовут Элеонора. Более 12 лет живу в Мадриде. Имею филологическое образование. Мой стаж работы VIP -гидом 8лет, я закончила магистратуру факультета иностранных языков, владею русским, французским, испанским языками. Мне хочется передать красоту и очарование Мадрида, рассказав о многовековых тайнах и секретах, несметных сокровищах, которые хранит этот город. Я вам покажу Мадрид во всех его лучших красках, заглянем в самые укромные уголки истории, помогу понять мадридский образ жизни взглядом изнутри и я искренне надеюсь, что вы полюбите этот удивительный город и вам всегда будет хотеться вернуться сюда! Мое кредо в работе - доброжелательность, ответственность, отзывчивость и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Напишите мне

15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 января 2020
Благодарим Элеонору и команду Трипстера! Нам очень понравилось! Элеонора очень приятная в общении, сразу расположила нас к себе , создала комфортную атмосферу для общения. Мы с интересом слушали, много задавали вопросов, на все вопросы получили ответы. Для нас было очень важно иметь рекомендации по нашему пребыванию в Мадриде. Элеонора посоветовала места, музеи, рестораны, магазины, дала подсказки. Темп нашей пешеходной экскурсии был идеальным: мы все успевали рассмотреть и насладиться! Очень рекомендуем Элеонору для знакомства с Мадридом. Элеонора уделила нам гораздо больше времени, чем было заявлено на сайте! Спасибо большое! До новых встреч!
7 августа 2019
Спасибо Элеоноре за экскурсию, было увлекательно, познавательно. Отдельное спасибо за терпение. Я была с двумя детьми, после утреннего перелёта. Несмотря на это дети слушали с интересом.
21 июля 2019
Элеонора, большое спасибо за экскурсию.
15 мая 2019
Было очень приятно и интересно гулять по прекрасному Мадриду со знающей, интеллигентной и очаровательной Элеонорой. Она провела нас по самым интересным местам, открыла все тайны этого замечательного города. Мадрид Элеоноры прекрасен! Посмотрев на город ее глазами, мы окончательно и бесповоротно влюбились в каждое здание, в каждую улицу! Спасибо огромное Элеоноре за то, что в Мадрид хочется вернуться и увидеть его еще не раз!
5 января 2019
Всем, кто хочет навсегда, окончательно и бесповоротно влюбиться в Мадрид, рекомендую Элеонору. В первый день приезда в Мадрид, у нас была запланирована обзорная экскурсия с Элеонорой. Она пришла за нами в отель, что было очень приятно. За 3 часа мы обошли весь центр Мадрида пешком, осмотрели главные достопримечательности, и город моментально стал нам как родной. Элеонора очень "компактно" осветила нам основные исторические факты, касающиеся появления и развития Мадрида. Экскурсия была не скучной, а наоборот Элеонора рассказала о жителях Мадрида, их повседневной жизни, праздниках, традициях, о местной кухне. Мы прошлись не только по основным площадям и улицам Мадрида, но и побывали на рынке Сан Мигель, который очень любят местные жители, зашли в уютный ресторанчик на проспекте Гран Виа. Элеонора очень интересный рассказчик, эрудированный человек, и просто очаровательная женщина. Она дала нам много полезных советов, ответила абсолютно на все интересующие любого туриста вопросы, забронировала заранее билеты на футбол с участием "Реал Мадрида", на самое лучшее в Мадриде фламенко, посоветовала, в какие рестораны лучше сходить, и сказала, что может также заранее забронировать столик, дала рекомендации по шоппингу. Я рекомендую Элеонору всем, кто хочет посетить Мадрид. После общения с Элеонорой, у меня сложилось четкое убеждение, что теперь у меня есть "свой человек" в Мадриде.
19 апреля 2018
Экскурсия понравилась, не перенасщена, но захватывает основные исторические моменты жизни знаковых людей Мадрида. Элеонора очень приятна в общении, рассказывает легко и интнересно.
Мы очень благодарны за проведенное время на экскурсии и за советы, куда еще сходить, что посмотреть, где отдохнуть и пообедать.
Все было очень хорошо.
20 января 2018
Хочу выразить свою благодарность замечательной Элеоноре , гиду , которая окунула меня в мир Испании, заставила прочувствовать великолепный Мадрид! После её экскурсии хочется вернуться сюда и рассмотреть ещё в большей степени каждую улочку , так как с каждой связана какая-то интересная история или событие !)
Была в Мадриде в первый раз и хотелось посмотреть как можно больше и прочувствовать менталитет местных жителей, узнать как образовывался город, как он дышит сейчас...) У Элеоноры получилось не загруженно , но очень наполнено воплотить мой замысел! Так же она отталкивалась от моих пожеланий , рассказала где можно не дорого купить сувениры , какое выбрать вино , ликёр , оливковое масло, хамон, посмотреть лучшее шоу фламенко в Испании, помогла с Билетами на Реал Мадрид , рассказала какие музеи стоит посетить в первую очередь , в какие Кафе, рестораны стоит сходить , где лучше пошопиться , а так же не осталось безучастной даже после окончания экскурсии!!!)) Помогала сориентироваться в городе и дальше!!!) Если кто-то из знакомых будет в Мадриде , то обязательно порекомендую именно Элеонору!!!)
Большое Вам спасибо, было безумно приятно провести этот день !)))
7 ноября 2017
Экскурсия в музей Прадо, была самой увлекательной и познавательной по сравнению с экскурсиями в Лувре и Уффици. Элеонора хорошо знает и рассказывает о творчестве Веласкеса, Гойи, Эль Грека и др. мастеров с большим интересом. Рассказ о картинах сопровождается и переплетается с биографией художников, историческими событиями тех лет. Время экскурсии пролетело не заметно! У экскурсовода очень хорошая речь, слушать её легко и информация быстро усваивается и запоминается. Будете в Мадриде обязательно сходите на экскурсию Элеоноры в музей Прадо!
6 ноября 2017
Нам очень понравилась экскурсия, проведённая Элеонорой. Она великолепный рассказчик. Элеонора умеет создать целостную картину. Она активно вовлекала детей в рассказ. Мы были заворожены Ее рассказом. Элеонора отлично отвечала на вопросы. Мы очень благодарны ей за экскурсию. Элеонора дала нам много толковых советов по тому, как провести время в Мадриде. Профессионализм, знание предмета и обаяние отличают работу Элеоноры.
3 января 2017
Интересно. Содержательно. Всем рекомендую.
Ещё 5 отзывов

Элеонора проводит ещё 2 экскурсии

Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
120 за экскурсию
3 часа
93 отзыва
Ключевые образы прошлого в арт-прогулке по главному музею Мадрида
В Прадо так много залов, что легко заблудиться. Побывав там не один десяток раз, я смогла придумать маршрут, который позволяет без спешки увидеть главные картины, то есть знаковые для своего времени образы, созданные мастерами испанского школы живописи. Цель экскурсии — оценить их не только с художественной, но и эстетической точки зрения. История страны, история моды и психология в портретах помогут вам по-новому взглянуть на поход в музей.
Величественный МадридВеличественный МадридВеличественный Мадрид
240 за экскурсию
4.5 часов
19 отзывов
Знакомство с историей города на обзорной автомобильной экскурсии
Я помогу вам увидеть Мадрид таким, каким его знают местные жители. Вы познакомитесь с главными архитектурными объектами и историей города, услышите истории о великих художниках и кострах инквизиции, узнаете всё самое интересное о местных традициях и кухне. Очарование многоликого, величественного Мадрида приятно поразит вас и оставит желание вернуться сюда вновь!

Обзорные экскурсии в Мадриде

Ежедневная прогулка по МадридуЕжедневная прогулка по МадридуЕжедневная прогулка по Мадриду
20 за человека
2 часа
123 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Вы познакомитесь с самыми яркими и интересными сторонами испанской столицы. Увидите главные площади и королевские дворцы, авангардные и аристократические кварталы, перекресток 10 улиц и литературное кафе, в которой любил бывать Гарсия Лорка. Мы расскажем вам о важных исторических этапах, которые прошел Мадрид, и подскажем, как нужно смотреть на город, чтобы влюбиться в его неповторимую атмосферу.
С небес на землю МадридаС небес на землю МадридаС небес на землю Мадрида
120 за экскурсию
4.5 часов
134 отзыва
Увидеть город с высоты маяка и пройтись по его главным достопримечательностям
Наслаждаясь панорамой Мадрида с телебашни Маяк Монклоа, вы познакомитесь с историей города, а затем прогуляетесь по основным архитектурным памятникам Мадрида и посмотрите на них глазами местного жителя. В легкой и непринужденной форме я расскажу вам о традициях и нравах испанцев, помогу прочувствовать атмосферу Мадрида и понять его восхитительные контрасты.
Влюбиться в Мадрид за 2 часаВлюбиться в Мадрид за 2 часаВлюбиться в Мадрид за 2 часа
60 за экскурсию
2 часа
69 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и услышать о них самые интересные факты
Вы увидите все значимые достопримечательности Старого и Нового центра и ощутите, как органично сочетаются в испанской столице древняя и современная архитектура. Я расскажу о местных знаменитых династиях, истории, культуре, традициях и помогу по-настоящему полюбить Мадрид!
О Мадриде с легкостью и юмором!О Мадриде с легкостью и юмором!О Мадриде с легкостью и юмором!
От 65 за экскурсию
2 часа
34 отзыва
«Прочитать» испанскую столицу как увлекательную книгу в компании профессионального гида
Я покажу вам главные достопримечательности города и проведу по местам, которые посещают только испанцы. Не перегружая сухими датами, цифрами и именами, я весело и доступно расскажу историю Мадрида. После этого вы сможете не только наслаждаться городом, но и действительно его понимать. Научитесь различать здания разных веков, поймете, что означают плитки на асфальте возле магазинов и ресторанов и найдете тайные памятники. Надеюсь, вы будете с улыбкой вспоминать мои рассказы и захотите вернуться в прекрасный Мадрид!
Мадрид — солнечные ворота ЕвропыМадрид — солнечные ворота ЕвропыМадрид — солнечные ворота Европы
85 за экскурсию
3.5 часа
38 отзывов
Знакомство с историей и архитектурой главных достопримечательностей
Взгляните на столицу Испании не как на скопление памятников, а как на удачное сочетание эпох и веяний. Гуляя по старинным кварталам, вы оцените преемственность основных течений европейского зодчества, а я расскажу об истории королевских династий. И конечно, вас ждут главные достопримечательности: собор Almudena, Королевский дворец и сады Sabatini, площадь Mayor и Королевская опера.
Мадрид как он естьМадрид как он естьМадрид как он есть
78 за экскурсию
3 часа
194 отзыва
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя
Я покажу вам основные достопримечательности Мадрида, однако расскажу о них так, как это сделал бы сам мадридец: с любовью, но и не скрывая недостатков. Вы узнаете, какие секреты прячутся за величественными фасадами, где отведать лучший шоколад в городе, а затем попробуете «канью» – излюбленный аперитив местных жителей!

Выбирайте и другие экскурсии в Мадриде

За городомБары и ночная жизньПарк РетироСтадион Реал МадридПешкомНеобычные маршрутыМузеи и искусствоДля детейСеговияМузей ПрадоВсеИстория и архитектураРынкиИндивидуальныеНа велосипедеНа автомобилеАлькала-де-ЭнаресСо скидкойОбзорныеГастрономическиеКрыши и панорамыКоролевский дворецГрупповыеМастер-классы