15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия по Мадриду «Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть» позволит вам увидеть город глазами его основателей.Мы начнем нашу прогулку с Главной площади, где воздвигнуты памятники

времен Габсбургов и Бурбонов, и узнаем о влиянии Филиппа II и Филиппа IV на развитие города. Откроем для вас истории Веласкеса, Сервантеса и Лопе де Вега. Посетим Королевский дворец, напоминающий Версаль, и пройдемся по бульвару Прадо, где расположены знаменитые фонтаны Сибелес и Нептун. Вашему вниманию будет представлена роль Карла III в преобразовании Мадрида, а также вклад Изабеллы II и Альфонсо XII в архитектурное наследие города. Расскажем о том, как Гран Виа стала главной торговой артерией при Альфонсе XIII и как изменился Мадрид во времена Франко. Завершим нашу экскурсию историями о династии Бурбонов и современной роли короля Филиппа VII. Ваше путешествие будет наполнено живыми историями, которые заставят вас влюбиться в Мадрид и захотеть вернуться сюда снова

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Программа

Начнем прогулку в сердце города, на Главной площади (Пласа Майор). Она была построена при Филиппе II из династии Габсбургов, основателе Мадрида. Этот глубоко религиозный монарх-затворник, воспитанный в духе воинствующего католицизма, активно поддерживал инквизицию. А Филипп IV Благоразумный, напротив, был покровителем искусств и литературы, он сделал город центром культуры и увеселений. Благодаря его покровительству получили заслуженную славу Диего Веласкес, Мигель де Сервантес и Лопе де Вега. Я покажу вам места, связанные с ними. Королевский дворец начали строить уже при Филиппе V, по идее монарха он должен был напоминать французский Версаль.

Вы узнаете, что во время правления Бурбонов появились такие памятники как бульвар и музей Прадо, фонтаны Сибелес и Нептун, Пуэрта де Алкала и площадь Ворота солнца. Особая роль — у короля-созидателя Карла III. Говорят, что это он нашел «город из глины а превратил город из мрамора». Расцвет города пришелся также на время правления Изабеллы II и Альфонсо XII, который начал строительство собора Альмудена и чей памятник украшает парк Ретиро.

Я расскажу о том, как создавалась главная торговая артерия Мадрида Гран Виа при Альфонсе XIII и что стало с городом после прихода к власти диктатора Франсиско Франко. И затем — о реставрации династии Бурбонов, возвращению короля Хуана Карлоса I, чей сын Филипп VII сейчас представляет Испанию на международной политической арене.

В моем рассказе не будет сухих исторических фактов и дат, а только живые истории о людях и судьбах, а также их вкладе в развитие Мадрида. Постараюсь сделать так, чтобы вам скорее захотелось вернуться сюда снова!