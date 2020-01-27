15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Превращение провинциального городка, построенного вокруг мусульманской крепости, в гордую имперскую столицу напоминает историю Золушки. Эта удивительная трансформация Мадрида стала возможной благодаря нескольким особенно активным королям, а также писателям и художникам. Обо всех них я расскажу вам во время обзорной прогулки по историческому центру, с обязательным посещением ключевых достопримечательностей.

Программа

Начнем прогулку в сердце города, на Главной площади (Пласа Майор). Она была построена при Филиппе II из династии Габсбургов, основателе Мадрида. Этот глубоко религиозный монарх-затворник, воспитанный в духе воинствующего католицизма, активно поддерживал инквизицию. А Филипп IV Благоразумный, напротив, был покровителем искусств и литературы, он сделал город центром культуры и увеселений. Благодаря его покровительству получили заслуженную славу Диего Веласкес, Мигель де Сервантес и Лопе де Вега. Я покажу вам места, связанные с ними. Королевский дворец начали строить уже при Филиппе V , по идее монарха он должен был напоминать французский Версаль.

Вы узнаете, что во время правления Бурбонов появились такие памятники как бульвар и музей Прадо, фонтаны Сибелес и Нептун, Пуэрта де Алкала и площадь Ворота солнца. Особая роль — у короля-созидателя Карла III. Говорят, что это он нашел «город из глины а превратил город из мрамора». Расцвет города пришелся также на время правления Изабеллы II и Альфонсо XII, который начал строительство собора Альмудена и чей памятник украшает парк Ретиро.

Я расскажу о том, как создавалась главная торговая артерия Мадрида Гран Виа при Альфонсе XIII и что стало с городом после прихода к власти диктатора Франсиско Франко. И затем — о реставрации династии Бурбонов, возвращению короля Хуана Карлоса I, чей сын Филипп VII сейчас представляет Испанию на международной политической арене.

В моем рассказе не будет сухих исторических фактов и дат, а только живые истории о людях и судьбах, а также их вкладе в развитие Мадрида. Постараюсь сделать так, чтобы вам скорее захотелось вернуться сюда снова!