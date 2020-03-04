189 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Официальные и альтернативные версии истории главных достопримечательностей города

Нелли
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Нелли – ваш гид
Мало кто знает настоящую историю средневекового Мадрида: многое утеряно, сгорело или просто уничтожено.

В результате существует основная, популярная версия происхождения того или иного памятника, или события, именно ее рассказывают как единственно верную.

Но на самом деле трактовок может быть несколько и они, конечно, противоречат друг другу.

Я помогу вам узнать самые интересные из них и составить о городе свое собственное впечатление.
От 65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии189 отзывов
4.94
Мадрид. Другая история
Мадрид. Другая история

Программа

Я покажу вам самые знаменитые места в Мадриде и расскажу необычные хитросплетения их официальной истории, а также курьезные факты из альтернативных источников. Мы прогуляемся по старой части города династии Габсбургов, а закончим маршрут осмотром достопримечательностей, которые были построены уже во времена правления Бурбонов.

Например, основная версия происхождения символа Мадрида «Медведь и земляничное дерево»: в округе было много лесов, где водились медведи и сильно любили лакомиться земляникой. Но жили ли косолапые в пригородах столицы на самом деле? Я поделюсь с вами еще двумя интересными версиями и расскажу, какая близка мне.

Не менее интересен с этой точки зрения неоднозначный в своем оформлении собор Альмудена, где помимо католической символики встречаются фрески в православном стиле и витражи совсем неожиданного дизайна, и даже Главная площадь или Пласа Майор не была исключительно местом парадов и объявления королевской воли.

Благодаря такому подходу к истории, обзорная прогулка превратится для вас в настоящее приключение, полное неожиданных подробностей и противоречий. Никогда не переставайте удивляться!

Организационные детали

Дополнительные расходы: рюмочка ликера — €2.

Мадрид. Другая история
Мадрид. Другая история
Мадрид. Другая история
Мадрид. Другая история
Мадрид. Другая история
Мадрид. Другая история

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нелли
Нелли
Я профессиональный гид, живу в Мадриде, мне нравится открывать все новые городские тайны и делиться ими. Архитектура, история и много неожиданных деталей — вот отличительная черта моих экскурсий.
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189 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Хорошая, содержательная экскурсия. Без лишней информации, легко и с юмором
2 марта 2020
Нелли очень интересно и легко поведала об истории и современных особенностях города. Время пролетело практически незаметно за увлекательной экскурсией с интересным содержанием.Мы узнали столько нового и интересного, увидели столько исторических мест и многому научились. в том числе и как "читать " город,о чем говорят"знаки" и какие особенности имеют всем известные испанские слова)))).Спасибо Нелли,время проведенное с Вами было незабываемым
25 февраля 2020
Отличная, очень легкая и веселая экскурсия. Прекрасно и интересно провели время!
31 января 2020
Название полностью соответствует самой экскурсии!
Нелли- отличный гид и рассказчик! Благодаря Нелли, узнали много интересных исторических фактов заглянули и "секретики" из современной жизни Испании и Мадрида, посетили "тайные" нетуристические места(про которые не пишут в путеводителях и блогеры не спешат ими делиться)).
После экскурсии город стал намного ближе и понятнее для организации самостоятельных прогулок)) Огромное Спасибо за интересную экскурсию!!! Рекомендую всем, кто хочет познакомится с Мадридом!
25 января 2020
Великолепная экскурсия, контрой даже дождь не стал помехой. Отличный гид, которая выкладывается на 100 процентов. Большое спасибо.
27 декабря 2019
Нелли превосходный рассказчик и обаятельный человек. Экскурсия была наполнена информацией, которая сопровождалась дополнительным материалами в виде иллюстраций на планшете. Мы посетили основные значимые места ямадрида и наметили себе следующие точки. Были бы рады прогуляться ещё)
Очень даль, что на этом сайте нет информации о других экскурсиях этого замечательного гида.
Светлана
21 декабря 2019
Это была завораживающая экскурсия!!!
А главное, что гид рассказывала именно то, что нам было интересно. Следуя нашим любопытствам, она ведала те факты, которые ни в одном источнике не прочитаешь. СПАСИБО ОГРОМНОЕ за увлекательную экскурсию!!!
10 декабря 2019
Экскурсия нам понравилась. Время прошло незаметно. Было ощущение, что вы приехали в гости к друзьям и они показывают вам свой любимый город. Благодаря Нелли мы сразу полюбили Мадрид. Нелли рассказала много интересного и полезного для нас. Большое ей спасибо. Это был наш первый день в Мадриде и он оказался очень удачным. Всем рекомендуем сходить на эту экскурсию.
1 декабря 2019
Были на экскурсии Нелли 30 ноября -
Очень понравились продуманный маршрут, подача информации и эрудиция гида.
Все поняли и все запомнили.
Два часа промелькнули совершенно незаметно.
Определенно рекомендую Нелли , не пожалеете.
1 декабря 2019
Экскурсия понравилась. Информация оригинальна и подача материала интересная.
Ещё 179 отзывов

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