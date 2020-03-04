189 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Я покажу вам самые знаменитые места в Мадриде и расскажу необычные хитросплетения их официальной истории, а также курьезные факты из альтернативных источников. Мы прогуляемся по старой части города династии Габсбургов, а закончим маршрут осмотром достопримечательностей, которые были построены уже во времена правления Бурбонов.

Например, основная версия происхождения символа Мадрида «Медведь и земляничное дерево»: в округе было много лесов, где водились медведи и сильно любили лакомиться земляникой. Но жили ли косолапые в пригородах столицы на самом деле? Я поделюсь с вами еще двумя интересными версиями и расскажу, какая близка мне.

Не менее интересен с этой точки зрения неоднозначный в своем оформлении собор Альмудена, где помимо католической символики встречаются фрески в православном стиле и витражи совсем неожиданного дизайна, и даже Главная площадь или Пласа Майор не была исключительно местом парадов и объявления королевской воли.

Благодаря такому подходу к истории, обзорная прогулка превратится для вас в настоящее приключение, полное неожиданных подробностей и противоречий. Никогда не переставайте удивляться!