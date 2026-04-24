189 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Официальные и альтернативные версии истории главных достопримечательностей города
Мало кто знает настоящую историю средневекового Мадрида: многое утеряно, сгорело или просто уничтожено.
В результате существует основная, популярная версия происхождения того или иного памятника, или события, именно ее рассказывают как единственно верную. Но на самом деле трактовок может быть несколько и они, конечно, противоречат друг другу. Я помогу вам узнать самые интересные из них и составить о городе свое собственное впечатление.
Я покажу вам самые знаменитые места в Мадриде и расскажу необычные хитросплетения их официальной истории, а также курьезные факты из альтернативных источников. Мы прогуляемся по старой части города династии Габсбургов, а закончим маршрут осмотром достопримечательностей, которые были построены уже во времена правления Бурбонов.
Например, основная версия происхождения символа Мадрида «Медведь и земляничное дерево»: в округе было много лесов, где водились медведи и сильно любили лакомиться земляникой. Но жили ли косолапые в пригородах столицы на самом деле? Я поделюсь с вами еще двумя интересными версиями и расскажу, какая близка мне.
Не менее интересен с этой точки зрения неоднозначный в своем оформлении собор Альмудена, где помимо католической символики встречаются фрески в православном стиле и витражи совсем неожиданного дизайна, и даже Главная площадь или Пласа Майор не была исключительно местом парадов и объявления королевской воли.
Благодаря такому подходу к истории, обзорная прогулка превратится для вас в настоящее приключение, полное неожиданных подробностей и противоречий. Никогда не переставайте удивляться!
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 12 лет
€26
Дети до 7 лет
Бесплатно
Стандартный
€29
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Plaza Isabel II
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваша команда гидов в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2268 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, влюблённых в Мадрид. Уже много лет изучаем его историю, архитектуру и малоизвестные уголки, постоянно открываем для себя новые факты и городские тайны.
Нам важно не просто читать дальшеуменьшить
показать достопримечательности, а помочь увидеть настоящий характер города через увлекательные истории, неожиданные детали и разные взгляды на известные события.
Каждая экскурсия — это живой диалог, благодаря которому Мадрид раскрывается с новой стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 350 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Мария
Экскурсия была замечательной, без всякого занудства. Мы по-настоящему узнали Мадрид и научились его «читать». Нелли знает массу интересных исторических деталей и пикантных историй — было очень увлекательно, и два часа пролетели незаметно.
Большое спасибо!
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О
Олег
Отличная экскурсия, много интересной информации о Мадриде. После нее совсем подругому воспринимаешь город. Рекумендую всем. Спасибо!
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М
Марина
очень увлекательная прогулка, глубина знаний гида поражает. очень понравилось
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А
Александра
Все понравилось, от подачи материала до маршрута!
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Павел
Экскурсия получилась восхитительная и превзошла все мои ожидания! Это не просто стандартная экскурсия, где вам будут зачитывать учебник истории наизусть. Вам расскажут настоящую историю, со всеми интригующими перепетиями, покажут мелкие читать дальшеуменьшить
детали, которые обычному туристическому глазу просто недоступны. Даже после экскурсии Вы будете смотреть на город по другому, уже умея «считывать» эти мелкие детали и раскрывать для себя все больше истории города. Оставьте свой путеводитель и смело берите Нелли в качестве своего экскурсовода!
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Ю
Юлия
Спасибо больше Нелли за увлекательную и душевную прогулку по Мадриду. Нам показали места в которых еще жив дух старого Мадрида и мы смогли проникнуться его историей во время прогулки.