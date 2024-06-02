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местах. Инга так интересно рассказывала, что двух часов не хватило, лучше брать 3 или 4 часа. Еще она нам посоветовала 2 места, которые бы сами не нашли: El Madrono (там вкусная настойка) и Cervantes Cerveceria (тапасы с грибами, креветками и огромными оливками). В общем рекомендую Ингу не только как хорошего экскурсовода, но и как замечательного человека.