1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€168 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучный Мадрид с детьми: загадки, легенды и сладости
Проведите 2,5 часа в Мадриде, разгадывая загадки и слушая легенды, которые увлекут и детей, и взрослых. В конце - вкуснейшие чуррос с горячим шоколадом
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €95 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом
Начало: Calle Mayor
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Мадриду: от Пуэрта-дель-Соль до Королевского Дворца
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июня 2024Мы очень приятно впечатлены знаниями Эдуарда, а также всем ходом нашей экскурсии. Маршрут был выбран оптимальный, равно как и темп
- ИИрина16 мая 2024Эдуард, здравствуйте! большое Вам спасибо за проведенную экскурсию, мы в восторге от Вашей замечательной подачи истории, от прекрасно построенного маршрута. Мы
- ААнастасия15 мая 2024Ольга-очень приятная в общении,очень очень!!! Рекомендую как экскурсовода,так и саму экскурсию. Сыну 11 лет. Был заинтересован 2 часа. Задавал вопросы!))Что говорит об увлекательности. Я тоже впечатлена красотой Мадрида и историей.
- ИИосиф9 мая 2024Интересно и познавательно!
- AAndrey9 апреля 2024Остались только положительные впечатления от экскурсии, начали с площади Sol и дошли до Площади Испании, по пути останавливаясь на значимых
- ВВасилий15 марта 2024Совершенно незаурядная, интересная, насыщенная интересными фактами и посещением красивых мест, экскурсия! Профессионально, позитивно, на одном дыхании. С благодарностью, Светлана и Василий
- ЕЕлена27 февраля 2024Мы в восторге от Оксаны! Приятная, доброжелательная, интересная! Дети (7, 11, 16) всем было, что почерпнуть из рассказа. Мы с мужем тоже были увлечены интересными фактами. Рекомендуем 100%
- ММария30 января 2024Замечательная экскурсия!!! Спасибо Инге, очень интересно и очень от души. Когда вернёмся в Мадрид обязательно пойдем с Ингой в музей Прадо 🤩
- ААнастасия26 ноября 2023И взрослым, и детям очень понравилась экскурсия с Оксаной, она смогла заинтересовать и увлечь всех. Спасибо большое и до новых встреч 😊
- ССветлана19 июля 2023Василий замечательный гид. Экскурсия великолепная! Очень рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Сады Сабатини»
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