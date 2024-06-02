Сады Сабатини – экскурсии в Мадриде

Найдено 6 экскурсий в категории «Сады Сабатини» в Мадриде на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мадрид: прошлое и настоящее
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
168 за всё до 4 чел.
Нескучный Мадрид с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Нескучный Мадрид с детьми: загадки, легенды и сладости
Проведите 2,5 часа в Мадриде, разгадывая загадки и слушая легенды, которые увлекут и детей, и взрослых. В конце - вкуснейшие чуррос с горячим шоколадом
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Прогулка по эпохам Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду
🛴 На самокатах
Индивидуальная
1 час
33 отзыва
Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 95 за всё до 8 чел.
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом
Начало: Calle Mayor
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 110 за всё до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Мадриду на 2 часа, 3 часа, 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Пешеходная экскурсия по Мадриду: от Пуэрта-дель-Соль до Королевского Дворца
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Мы очень приятно впечатлены знаниями Эдуарда, а также всем ходом нашей экскурсии. Маршрут был выбран оптимальный, равно как и темп
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    прогулки. Надеемся, что это не последняя наша встреча и удастся попутешествовать с Эдуардом также в другие города. Желаем нашему гиду успехов и адекватных клиентов.

  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Эдуард, здравствуйте! большое Вам спасибо за проведенную экскурсию, мы в восторге от Вашей замечательной подачи истории, от прекрасно построенного маршрута. Мы
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    чудесно провели время с Вами, оно пробежало незаметно. обязательно вернемся, чтобы Вы показали нам те достопримечательности и окрестности Мадрида, к-рые мы, из-за нехватки времени, не успели посмотреть. до новой встречи!

  • А
    Анастасия
    15 мая 2024
    Нескучный Мадрид с детьми
    Ольга-очень приятная в общении,очень очень!!! Рекомендую как экскурсовода,так и саму экскурсию. Сыну 11 лет. Был заинтересован 2 часа. Задавал вопросы!))Что говорит об увлекательности. Я тоже впечатлена красотой Мадрида и историей.
  • И
    Иосиф
    9 мая 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Интересно и познавательно!
  • A
    Andrey
    9 апреля 2024
    Пешеходная экскурсия по Мадриду на 2 часа, 3 часа, 4 часа
    Остались только положительные впечатления от экскурсии, начали с площади Sol и дошли до Площади Испании, по пути останавливаясь на значимых
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    местах. Инга так интересно рассказывала, что двух часов не хватило, лучше брать 3 или 4 часа. Еще она нам посоветовала 2 места, которые бы сами не нашли: El Madrono (там вкусная настойка) и Cervantes Cerveceria (тапасы с грибами, креветками и огромными оливками). В общем рекомендую Ингу не только как хорошего экскурсовода, но и как замечательного человека.

  • В
    Василий
    15 марта 2024
    Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
    Совершенно незаурядная, интересная, насыщенная интересными фактами и посещением красивых мест, экскурсия! Профессионально, позитивно, на одном дыхании. С благодарностью, Светлана и Василий
    Совершенно незаурядная, интересная, насыщенная интересными фактами и посещением красивых мест, экскурсия! Профессионально, позитивно, на одном дыхании
  • Е
    Елена
    27 февраля 2024
    Нескучный Мадрид с детьми
    Мы в восторге от Оксаны! Приятная, доброжелательная, интересная! Дети (7, 11, 16) всем было, что почерпнуть из рассказа. Мы с мужем тоже были увлечены интересными фактами. Рекомендуем 100%
  • М
    Мария
    30 января 2024
    Пешеходная экскурсия по Мадриду на 2 часа, 3 часа, 4 часа
    Замечательная экскурсия!!! Спасибо Инге, очень интересно и очень от души. Когда вернёмся в Мадрид обязательно пойдем с Ингой в музей Прадо 🤩
  • А
    Анастасия
    26 ноября 2023
    Нескучный Мадрид с детьми
    И взрослым, и детям очень понравилась экскурсия с Оксаной, она смогла заинтересовать и увлечь всех. Спасибо большое и до новых встреч 😊
  • С
    Светлана
    19 июля 2023
    Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду
    Василий замечательный гид. Экскурсия великолепная! Очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Сады Сабатини»

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  5. Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Сады Сабатини" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 65 до 200. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Сады Сабатини», 113 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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